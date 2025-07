Música do ES

De Mariana Coelho a Lordose pra Leão, confira as novidades do Tocou, Pocou

Quadro musical de HZ ainda traz os trabalhos de Mavi, em “Lençóis”, e Carol & Priscila, na canção “Papapá”

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de julho de 2025 às 11:36

Mariana Coelho lança seu primeiro álbum autoral, "Ecos do Desejo" Crédito: Ellen Ribeiro

Tem estreia no palco e nos streamings! Nesta edição do Tocou, Pocou, quatro nomes da música feita no Espírito Santo mostram a força da cena local com seus singles que passeiam por diferentes estilos - do pop sertanejo com energia contagiante ao R&B sensível e à sonoridade densa e visceral do rock alternativo. Confira! >

“Ecos do Desejo” – Mariana Coelho

Depois de anos de dedicação à música, a cantora e compositora Mariana Coelho lança seu primeiro álbum autoral, Ecos do Desejo. Gravado no VVS Studio, em Vila Velha, o trabalho conta com sete faixas e produção musical de Sig no Beat. O lançamento acontece nesta quinta-feira (31) nas principais plataformas de streaming.>

Com direção vocal de Fred Nery (vocalista da banda Macucos) e participações de músicos como Gabriel Rocha, o álbum reflete a essência e identidade de Mariana em cada detalhe - das letras às escolhas visuais. “Produzir esse álbum foi uma jornada intensa e transformadora. Mesmo sendo desafiador, foi libertador colocar minha alma em cada faixa”, comenta a artista.>

Natural de Vila Velha, Mariana começou a divulgação do projeto em maio com o single Bem Bem, seguido por Tarde, em junho. Agora, se prepara para subir aos palcos com um show autoral e vivenciar a troca direta com o público. “Meu maior plano é levar essas músicas ao vivo. Estou com saudade de sentir essa energia de perto”, afirma. O Ecos do Desejo é mais do que um disco: é um marco na trajetória da cantora capixaba.>

EP “Descanse em Paz” – Lordose pra Leão

Veterana na cena capixaba, a banda Lordose pra Leão volta aos palcos com força total. O grupo lança oficialmente o EP Descanse em Paz nesta quinta (31), com show no Teatro do Sesi, em Vitória, como parte do Festival Sesi Som. O disco, que já é considerado por fãs e crítica como o trabalho mais sombrio da banda, traz arranjos densos e letras que mergulham no amor, luto, ausência e no desconforto da existência.>

Lordose pra Leão lança oficialmente o EP Descanse em Paz Crédito: Paula Portella

Gravado em 2023 e lançado como parte do projeto Amigos do Vinil, o EP ganha agora uma estreia ao vivo, com performance das cinco faixas e clássicos da banda, que celebra 34 anos de estrada. Um dos destaques é a releitura da música O Avanço da Nave, composição dos anos 80 que fez sucesso na televisão da época. O show promete ser catártico, emocional e necessário — exatamente como a Lordose sempre foi.>

“Papapá” – Carol & Priscila

O Tocou, Pocou também abre espaço, desta vez, para alguns singles lançados há mais tempo. A canção “Papapá” é um convite dançante embalado por uma batida animada, refrão grudento e a química vocal que só quem é de casa sabe fazer. Com mais de 20 anos de carreira e passagem por programas de TV nacional, como o do Ratinho, as irmãs Carol & Priscila seguem firmes na cena sertaneja. >

Naturais de Vila Velha, a dupla aposta todas as fichas nessa faixa, que chega com produção musical de Walisonbi, direção de vídeo por Jackfilms e Carol Dias, e produção artística da United States Productions. Compositores como Naiara Santana, Madu Barbosa, Marcos Poeta e Alline Poet assinam a música.>

“Lençóis” – Mavi

Sensível, honesto e cheio de sonhos. Assim é Mavi - ou Emerson Mavigno Gonçalves - cantor de Vitória que encontrou em “Lençóis” seu ponto de partida no mundo da música. Lançada como seu primeiro single, a canção mistura R&B contemporâneo com sentimento puro, revelando o desejo de seguir carreira artística e emocionar quem o ouve.>

Aos 24 anos, Mavi já viveu momentos especiais, como atuar como backing vocal nos shows da cantora Budah entre 2022 e 2023. Agora, aposta em sua voz como protagonista e sonha em ocupar um espacinho no fone (e no coração) de quem valoriza boa música e vocais bem construídos. “Lençóis” é o começo de tudo - e já mostra que vem talento por aí.>

