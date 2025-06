Música do ES

De Lets a Hellory, confira os novos lançamentos do "Tocou, Pocou"

HZ ainda traz os novos trabalhos de Matexx, com “Eu sabia o seu plano”, e Venturim, em “Desligar”

Publicado em 26 de junho de 2025 às 13:45

Lets e Hellory and The Solitaryman estão no "Tocou, Pocou" desta semana Crédito: Reprodução/Instagram/@hellory_ e hellory_/Wagner Oliveira

A cena musical do Espírito Santo segue pulsante e cheia de identidade. Nesta nova rodada de lançamentos do “Tocou, Pocou”, artistas de diferentes vertentes - do rock alternativo ao trap, chegando até ao indie - apresentam trabalhos que refletem a ancestralidade, emoção e criatividade. >

“Escuta que vou contar” – Lets

Com um olhar voltado para a ancestralidade e as raízes afro-capixabas, o cantor e compositor Lets lança “Escuta que vou contar”, single inspirado em Dona Laura Felizardo, matriarca do povo bantu no Espírito Santo. A faixa estará disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta-feira (26), e marca o início dos lançamentos de “Esfera”, primeiro álbum autoral do artista, previsto para agosto. >

A canção é um tributo carregado de identidade e afeto, costurada com percussões marcantes de Léo de Paula e uma participação emocionante de Celina Chaves, mãe de Lets. “Essa música fala da gente, das nossas mães, da nossa história e da força do povo bantu”, diz o artista, que começou a carreira com o nome Letícia Chaves e agora assume a assinatura artística que melhor representa sua trajetória enquanto pessoa preta, LGBTQIAPN+ e artista independente.>

“Eu vi” – Hellory and The Solitaryman

O duo Hellory and The Solitaryman lança o EP “Eu vi” nesta quinta-feira (27), pelo selo Maxilar Music. Com produção do Acrestúdio (Vargem Alta), o trabalho - que será um EP - reúne duas faixas inéditas - “Eu vi” e “Não é não” —, além de uma versão acústica da faixa-título e o já conhecido single “Não quero mais”. >

A sonoridade mistura melancolia e força, destacando a veia autoral do grupo, que se firma como uma das boas surpresas do rock alternativo produzido no Estado. Como prévia, o webclipe de “Eu vi” conta com bastidores das gravações. É rock com identidade e peso emocional.>

“Eu sabia o seu plano” – Matexx (part. Aka.Castro)

Direto de Cariacica, o jovem trapper Matexx, de 21 anos, apresenta seu novo single “Eu sabia o seu plano”, em parceria com Aka.Castro. O lançamento marca o retorno do artista após um período turbulento e simboliza uma nova fase de recomeço. >

“Essa música significa muito pra mim. A partir daqui, eu acredito que tudo vai se encaixar como deve ser”, afirma. Com letras autorais e uma trajetória independente desde os 11 anos, Matexx mostra resiliência e dedicação ao sonho de viver de música. >

“Desligar” – Venturim

Com uma atmosfera introspectiva e melodia envolvente, “Desligar” é o novo single de Pedro Venturim, artista de 17 anos de Vila Velha. A faixa, a primeira lançada em português por ele, propõe uma pausa mental e emocional - um convite a desligar-se do mundo e reconectar-se com o eu. >

O videoclipe, com estética retrô e simbolismos visuais, reforça o conceito da música: em um palco vazio, Venturim se apresenta até acordar em uma praia, descobrindo que tudo era um sonho. O retorno à realidade vem com o fim da música, em um formato visual que conversa diretamente com a narrativa da canção.>

