De Cyeli a Depois do Fim, confira as novidades capixabas do “Tocou, Pocou”

Quadro musical de HZ ainda traz os novos trabalhos de Daniel Silva, em "Reencontro", e André Carvalho, como EP "Músico Popular Brasileiro"

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de junho de 2025 às 11:51

Cyeli lançou a música “Então Toma” Crédito: Majestoso

Pode preparar a playlist capixaba! O "Tocou, Pocou" desta semana chega com uma seleção vibrante de lançamentos que representam a diversidade e a força da música feita no Espírito Santo: do lirismo do violão de Daniel Silva ao pop explosivo de Cyeli, passando pela estreia intimista do duo Depois do Fim e a homenagem apaixonada de André Carvalho à MPB. >

“Reencontro” – Daniel Silva

O violonista, cantor e compositor Daniel Silva apresenta seu novo EP, “Reencontro”, uma obra marcada por canções autorais inéditas que mergulham em memórias, emoções e na própria essência criativa do artista. Gravado ao vivo na Casa da Música Sônia Cabral, o projeto resgata o formato tradicional de gravação com banda simultânea, priorizando a autenticidade e o toque coletivo. >

Com cinco faixas no repertório, o EP reafirma a relevância de Daniel Silva na cena capixaba. Premiado como Melhor Produtor Musical no Prêmio da Música Capixaba 2023, o artista já soma mais de 270 mil plays no Spotify e atua também como produtor de nomes como Eloá Puri, Banda Lane e Brenda Nayra. >

Acompanhado por músicos como Gabriel Ruy (bateria), Hugo Maciel (baixo) e Thiago Arruda (guitarra), Daniel entrega uma experiência sonora intensa, sensível e genuína. “A gente precisa voltar a ouvir o coração quando compõe e grava. Esse EP é meu reencontro com isso”, afirma.>

“Então Toma” – Cyeli

Misturar rap, funk, música clássica, pop e ainda encaixar as batidas frenéticas do drill e do jersey? Cyeli prova que isso é mais do que possível - é potente. “Então Toma”, sua nova música, é um verdadeiro manifesto da juventude que se reconhece na diversidade e nas misturas. >

Com produção de Jone BL, da Timeless Records, a faixa entrega flow afiado, refrão chiclete e até uma melodia de flauta inspirada na música clássica. O resultado é um hino dançante que faz referência aos tempos áureos da Furacão 2000, mas com os dois pés fincados na modernidade.>

“Essa música é sobre liberdade e mistura. Tem a minha cara e a cara de quem tá criando sem pedir permissão”, diz. “Então Toma” é o primeiro lançamento do EP “Bag Lotada”, previsto para julho e que promete explorar ainda mais esse universo pop-underground cheio de personalidade.>

“Respiro” – Depois do Fim

“Respiro” é o primeiro single do duo capixaba Depois do Fim, formado por David Jr e Vine Amorim. A faixa marca um novo ciclo na trajetória da dupla, com uma sonoridade mais íntima, letras reflexivas e arranjos que transitam entre o rock alternativo e o indie. Lançada no dia 6 de junho, a música fala sobre coragem, recomeços e o desejo de seguir criando - mesmo diante das incertezas. “A gente nunca vai saber se não tentar”, diz a letra, como um lembrete poético e visceral. >

A dupla se conheceu em uma autoescola e desde então constrói uma parceria musical baseada na verdade e no afeto. “Queríamos voltar a fazer música do nosso jeito. ‘Respiro’ é sobre isso: se permitir tentar de novo”, afirma o duo. >

EP “Músico Popular Brasileiro” – André Carvalho

Gravado ao vivo em estúdio, o EP “Músico Popular Brasileiro” é o primeiro trabalho autoral de André Carvalho, cantor, guitarrista e multi-instrumentista com mais de uma década de atuação profissional. Com quatro faixas que exploram diferentes ritmos, o EP homenageia a riqueza e a versatilidade da MPB - tanto como gênero quanto como identidade coletiva de artistas brasileiros. >

André é também educador musical e atuante como instrumentista e intérprete em diferentes formações. Nos últimos anos, passou a lançar seus próprios trabalhos e se consolidar como voz autoral no Espírito Santo. “Tocar vem antes de cantar pra mim. E minha inspiração vem desses gigantes que conseguem fazer as duas coisas com brilho”, destaca.>

