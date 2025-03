Música boa

Tocou, Pocou: Vitu feat. Luiza Dutra, Marcos Almeida, Felipe Peó e Perigato

Da MPB ao trap, os lançamentos da semana trazem novos sons e talentos para movimentar a música no Espírito Santo

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de março de 2025 às 17:30

Vitu feat. Luiza Dutra, na música "Cena de Cinema", Crédito: Vikki Dessaune

​Com grandes lançamentos da música capixaba na pista, o “Tocou, Pocou” desta semana destaca os novos trabalhos de Vitu feat. Luiza Dutra, com "Cena de Cinema", Marcos Almeida, com o álbum "Calado", "Naturalmente Selvagem", do artista Perigato, e "Feira do Aribiri", de Felipe Peó.​ >

"CENA DE CINEMA" – VITU FEAT. LUIZA DUTRA

O capixaba Vitor Leite Locatelli, de 29 anos, conhecido como Vitu, apresenta "Cena de Cinema", uma faixa de MPB que convida o ouvinte a esquecer os problemas por um momento e se soltar. A música nasceu em um típico dia ensolarado de Vitória, quando Vitu, acompanhado de seu violão, compôs a melodia. >

Buscando uma sonoridade mais dançante e explorando novos ambientes musicais, ele colaborou com o produtor Dan Abranches, que trouxe ideias inovadoras e enriqueceu a atmosfera da canção. >

O single é interpretado por Vitu e pela cantora Luiza Dutra, com produção musical, mixagem e beats assinados por Abranches. Este lançamento marca uma fase mais ousada na carreira solo de Vitu, que também é vocalista e guitarrista da banda Moreati, conhecida na cena capixaba.​>

>

"CALADO" – MARCOS ALMEIDA

Inspirado por uma viagem ao Espírito Santo, o cantor e compositor mineiro Marcos Almeida lança "Calado", seu quinto álbum solo autoral. Com 12 faixas – sendo nove inéditas e três trilhas originais –, o disco oferece uma nova perspectiva sobre a tradição brasileira de cantar o mar e o universo litorâneo. >

Marcos foca em uma parte específica das embarcações, geralmente ignorada por viajantes e tripulantes, trazendo uma visão única em suas composições. A inspiração para o título veio durante uma pescaria na região de Guarapari, onde ele percebeu que os barcos possuem uma área semelhante a um subsolo, conhecida como "calado", o que abriu um novo horizonte criativo para o artista.​>

Está curtindo a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

"NATURALMENTE SELVAGEM" – PERIGATO

O jovem artista Perigato lança "Naturalmente Selvagem", uma música do gênero trap que já está disponível em todas as plataformas digitais. Perigato vem ganhando destaque na cena capixaba, e este lançamento reforça sua presença no cenário musical.​ >

"FEIRA DO ARIBIRI" – FELIPE PEÓ

Felipe Peó apresenta "Feira do Aribiri", um forró pé de serra tradicional que retrata a vivência em uma das feiras mais famosas do Espírito Santo. Conhecida por vender de tudo e reunir pessoas de diversas regiões, classes e gêneros, a feira é celebrada na canção, que segue a tradição de músicas como "Feira de Caruaru" e "Feira de Mangaio", destacando o forró pé de serra como uma expressão legítima e potente do povo brasileiro.​ >

Este vídeo pode te interessar