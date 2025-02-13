Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Tocou, Pocou: confira álbum do Pura Vida e remix de DJ Esquilo com Renan
Música do ES

Tocou, Pocou: confira álbum do Pura Vida e remix de DJ Esquilo com Renan

HZ ainda mostra o novo EP da cantora Do Carmo, intitulado “Detalhes”, e a música  “Fantasma”, do cantor Vyssky
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 18:30

Tocou, Pocou desta semana traz o novo álbum da banda Pura Vida e remix do DJ Esquilo
Tocou, Pocou desta semana traz o novo álbum da banda Pura Vida e remix do DJ Esquilo Crédito: Reprodução/Instagram/@puravidaoriginal/@esquilodj
Novos talentos e artistas consagrados do Espírito Santo sempre passam pelo "Tocou, Pocou", quadro do HZ que destaca as últimas novidades musicais capixabas. Nesta edição, o público confere lançamentos da banda Pura Vida, DJ Esquilo com Renan, Do Carmo e Vyssky.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

"ORIGINAL 243" - PURA VIDA

A banda Pura Vida está de volta com um trabalho ousado e introspectivo, que promete levar os ouvintes a uma viagem sonora única. O grupo lançou o tão aguardado "Original 243", seu mais novo álbum autoral. Com uma sonoridade que transita entre o reggae e o surf rock psicodélico, o disco é uma imersão no cotidiano dos artistas e na vivência intensa que mistura influências culturais e experiências pessoais.
"'Original 243’ traz canções inéditas que expressam a energia e a essência da banda, com letras inspiradas no nosso dia a dia e nas trocas que fazem parte da nossa jornada. Com um toque genuíno de nostalgia, as faixas misturam a leveza e o groove do reggae com as atmosferas etéreas e alucinantes do surf rock psicodélico”, conta o cantor Pirikito.

"SOULJA" (REMIX) - DJ ESQUILO E RENAN

Quando a música é boa, vale até remix. Nesta semana, o single “Soulja” do artista Renan ganhou uma nova roupagem com o remix do DJ Esquilo. A faixa de trap, inspirada na música ‘Kiss Me Thru The Phone’ do cantor Soulja Boy ft. Sammie, agora leva batidas do nosso funk 027.

“DETALHES” - DO CARMO

Seguindo o quadro musical de HZ, o novo EP da cantora Do Carmo, intitulado “Detalhes”. Com seis faixas, o trabalho chega ao mundo cheio de brasilidade, frescor e energia. Entre os feats, estão os artistas W.I., Daiane Pessoa e James Sampaio.Confira a abaixo.

“FANTASMA” - VYSSKY

E finalizando o “Tocou, Pocou” desta semana, a música “Fantasma”, do cantor Vyssky. Nascido na Serra, o artista de 25 anos sempre foi apaixonado por rimas e batidas. Talvez esse seja o segredo de suas canções sempre recheadas de referências. Segundo o capixaba, ‘Fantasma’ retrata a volta para busca do seu velho sonho de fazer música.
“Passei dois anos longe das letras e longe dos estúdios por motivos pessoais críticos. Agora eu volto melhor e mais potente nas linhas, e mais importante, sem pausas. ‘Fantasma’, une várias referências de filmes como "O show de Truman" e "Forrest Gump - O Contador de Histórias", também traz a releitura do livro ‘Além do Bem e do Mal’, de Friedrich Nietzsche, e ainda uma passagem da bíblia”, contou.

Veja Também

Tocou, Pocou traz novo lançamento de Flavia Mendonça com Alemão do Forró

Novidades de Morenna e Ficore agitam o primeiro “Tocou, Pocou” de 2025

De Pirikito a DJ Lukão, confira as novidades de dezembro no "Tocou, Pocou"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados