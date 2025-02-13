Tocou, Pocou: confira álbum do Pura Vida e remix de DJ Esquilo com Renan

Tocou, Pocou desta semana traz o novo álbum da banda Pura Vida e remix do DJ Esquilo Crédito: Reprodução/Instagram/@puravidaoriginal/@esquilodj

Novos talentos e artistas consagrados do Espírito Santo sempre passam pelo "Tocou, Pocou", quadro do HZ que destaca as últimas novidades musicais capixabas. Nesta edição, o público confere lançamentos da banda Pura Vida, DJ Esquilo com Renan, Do Carmo e Vyssky.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

"ORIGINAL 243" - PURA VIDA

A banda Pura Vida está de volta com um trabalho ousado e introspectivo, que promete levar os ouvintes a uma viagem sonora única. O grupo lançou o tão aguardado "Original 243", seu mais novo álbum autoral. Com uma sonoridade que transita entre o reggae e o surf rock psicodélico, o disco é uma imersão no cotidiano dos artistas e na vivência intensa que mistura influências culturais e experiências pessoais.

"'Original 243’ traz canções inéditas que expressam a energia e a essência da banda, com letras inspiradas no nosso dia a dia e nas trocas que fazem parte da nossa jornada. Com um toque genuíno de nostalgia, as faixas misturam a leveza e o groove do reggae com as atmosferas etéreas e alucinantes do surf rock psicodélico”, conta o cantor Pirikito.

"SOULJA" (REMIX) - DJ ESQUILO E RENAN

Quando a música é boa, vale até remix. Nesta semana, o single “Soulja” do artista Renan ganhou uma nova roupagem com o remix do DJ Esquilo. A faixa de trap, inspirada na música ‘Kiss Me Thru The Phone’ do cantor Soulja Boy ft. Sammie, agora leva batidas do nosso funk 027.

“DETALHES” - DO CARMO

Seguindo o quadro musical de HZ, o novo EP da cantora Do Carmo, intitulado “Detalhes”. Com seis faixas, o trabalho chega ao mundo cheio de brasilidade, frescor e energia. Entre os feats, estão os artistas W.I., Daiane Pessoa e James Sampaio.Confira a abaixo.

“FANTASMA” - VYSSKY

E finalizando o “Tocou, Pocou” desta semana, a música “Fantasma”, do cantor Vyssky. Nascido na Serra, o artista de 25 anos sempre foi apaixonado por rimas e batidas. Talvez esse seja o segredo de suas canções sempre recheadas de referências. Segundo o capixaba, ‘Fantasma’ retrata a volta para busca do seu velho sonho de fazer música.