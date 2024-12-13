De Pirikito a DJ Lukão, confira as novidades de dezembro no "Tocou, Pocou"

DJ Lukão lança álbum “A Cor do Verão, Vol. 2", e Pirikito lançou o EP "Longe" Crédito: André Dantas/Melina Furlan

É só dezembro dar o ar da graça que muita gente já logo pensa no verão. E para ajudar você, caro leitor, a incrementar sua playlist para a estação mais quente do ano, o "Tocou, Pocou" trouxe os principais lançamentos capixabas. Tem DJ Lukão, em "A Cor Do Verão, Vol. 2" Pirikito, com "Longe", Projeto Feijoada, na faixa "Atende Logo", e Mayra May, na música “Perdeu-se o Tom”.

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“A COR DO VERÃO, VOL. 2” - DJ LUKÃO

O “Tocou, Pocou” dessa semana começa com uma das maiores apostas de funk para o verão 2025. Repetindo o sucesso do primeiro volume, o DJ Lukão solta agora o seu projeto “A Cor Do Verão, Vol. 2”. Com 12 faixas, o álbum - que traz o melhor do funk 027 - conta com diversas parcerias, como Bero Costa, MC TH, Tibery e Perigato.

“LONGE” - PIRIKITO

O artista indie Pirikito apresenta seu mais novo trabalho, o EP "Longe", que chega para trazer uma abordagem mais introspectiva e profunda de sua sonoridade. Com uma fusão de sintetizadores envolventes e guitarras que refletem a identidade única do artista, o trabalho é uma obra moderna, que explora o tempo, a passagem das coisas e a percepção subjetiva da distância.

"Este EP é sobre como sentimos que o tempo passa e a distância entre o passado e o futuro parece infinita, mesmo que seja apenas um reflexo de nossas próprias cabeças. Eu queria trazer uma sonoridade que acompanhasse essa percepção, algo que fosse ao mesmo tempo introspectivo e contemporâneo", explica Pirikito.

O EP é um mergulho emocional nas sensações de distanciamento. Não apenas físico, mas também mental e emocional. As composições falam sobre como o passado e o futuro parecem sempre mais distantes do que realmente são, refletindo sobre a experiência de como essas distâncias, por vezes, existem apenas em nossas mentes, de maneira única e subjetiva para cada um.

“ATENDE LOGO” - PROJETO FEIJOADA

Na sequência de lançamentos, a banda Projeto Feijoada, com 15 anos de estrada, diversos prêmios, shows por todo o Espírito Santo e até uma turnê europeia em 2012, apresenta “Atende Logo”. A faixa, um pagode com influências de trap e novos elementos, marca uma estética inovadora que o grupo pretende explorar.

Composta por Flavio Marão e Danilo Barreira, tem produção e arranjos de André Daumas e clipe dirigido por Henrique Breciane. O Projeto Feijoada também possui CDs, singles e um DVD lançados ao longo da carreira.

“PERDEU- SE O TOM” - MAYRA MAY