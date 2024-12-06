De Alldeia a Rodrigo Cx, confira as novidades capixabas do “Tocou, Pocou”

Banda Alldeia lança a música "Menina Cacheada" Crédito: Reprodução/Youtube/Banda Alldeia

Vocês sabem que o “Tocou, Pocou”, quadro musical de HZ, traz sempre novidades da música capixaba. Até mesmo novos ritmos sempre dão as caras por aqui, como é o caso do “forreggae”, um estilo que une o forró e o reggae. Sendo assim, vamos conhecer os novos trabalhos de Joaoeascoisasnaoessenciais, em “Baleias”, Rodrigo CX, na faixa “Apenas Espero”, “Menina Cacheada”, da banda Alldeia, e ''Vira o Zoin'', do artista JG.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

“BALEIAS” - JOAOEASCOISASNAOESSENCIAIS

O capixaba de Cachoeiro de Itapemirim, João Pedro Monteiro de Freitas, mais conhecido como Joaoeascoisasnaoessenciais apresenta seu novo lançamento intitulado “Baleias”. No melhor estilo lo-fi, a canção fala sobre se entregar a novas experiências e viver com intensidade. O videoclipe, que é uma animação, conta a história de um casal que encontra um ser mitológico, um simples passeio na praia acaba se tornando uma aventura.

“APENAS ESPERO” - RODRIGO CX

Na sequência, o “Tocou, Pocou” traz a nova música de trabalho do cantor Rodrigo Cx, em “Apenas Espero”. Com uma carreira musical que já dura três décadas no mundo do reggae, incluindo apresentações por todo Brasil e até na Europa, o capixaba de Vila Velha tem como influências musicais Bob Marley, Gilberto Gil e João Gilberto.

“A música representa uma volta às origens. Eu compus na época que gravamos o segundo álbum da banda Salvação. De lá pra cá, ela ficou guardada e quando revisitei minhas antigas composições, resolvi gravá-la”, contou Rodrigo para HZ.

“MENINA CACHEADA” - ALLDEIA

O reggae continua a mil por aqui, mas com um estilo um pouco diferente: o forreggae. A banda de Alegre, Alldeia, lançou sua nova faixa “Menina Cacheada”. Esse é mais um lançamento do grupo, que está na estrada desde 2008. Em suas composições, a região do Caparaó Capixaba ganha vez. Por sinal, a banda é conhecida como o reggae das Montanhas do Caparaó.

“Diferentemente das bandas praianas falamos muito das nossas cachoeiras, matas e da vida simples. Gostamos de mesclar o reggae com outros estilos característicos e regionais fazendo uma verdadeira mistura brasileira”, destaca o integrante Thiago Cleiton Silva Soares.

“Menina Cacheada’ aborda a valorização da individualidade em especial dos cabelos cacheados e afro em tempos que chapinha e a padronização das pessoas são cada vez mais evidentes na sociedade. Transmite uma mensagem de valorização do ser e da diversidade”, finaliza.

“VIRA O ZOIN” - JG

E finalizando o quadro musical de HZ, Jeferson Geraldo da Silva, conhecido como JG, com a música ''Vira o Zoin''. Para o artista sertanejo de Guarapari, a faixa representa muito mais do que apenas seguir seu sonho, foi sinônimo de persistência. Escute a faixa abaixo: