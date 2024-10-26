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De Rodrigo do CN feat L7nnon a OffVince, veja as novidades do “Tocou, Pocou”

Quadro musical de HZ traz as novidades na cena do Espírito Santo. Entre os destaques,  a música “Atriz ou Cientista”, do rapper Offvince
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 13:00

MC Rodrigo do CN com L7nnon e MC Zigão
MC Rodrigo do CN com L7nnon e MC Zigão Crédito: Reprodução/Instagram/@mcrodrigodocn
Pode apostar que o “Tocou, Pocou” desta semana não está de brincadeira. Tem uma parceria gigante entre MC Rodrigo do CN com o rapper L7nnon, em “LSet”, OffVince, na canção “Atriz ou Cientista”, e ainda o cantor e compositor capixaba Ronnie Silveira com Dan Abranches, em “Emocionado”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

“LSET” - L7NNON, MC RODRIGO DO CN, DJ ZIGÃO

O “Tocou, Pocou” desta semana começa forte com “LSet”, do nosso capixaba Rodrigo do CN, L7nnon e DJ Zigão. Lançada há um mês, a parceria de sucesso vem somar a extensa bagagem de hits do artista de Viana. A faixa já ultrapassou a marca de 7,5 milhões de reproduções no Spotify. Diante do sucesso, CN adiantou para a HZ que a parte dois está quase saindo do forno.
“Tem bastante trabalho para sair agora. Até mesmo puxando o gancho da minha última música com o L7, que está indo muito bem nas plataformas digitais. Até a Virgínia já postou. Quando batermos 10 milhões, vamos lançar a parte 2”, revelou Rodrigo para HZ.

“EMOCIONADO” - RONNIE SILVEIRA

O cantor e compositor capixaba Ronnie Silveira lançou o videoclipe do seu novo single “Emocionado”. A gravação é uma das canções que estarão no novo EP (extended-play) do artista, intitulado “Ser”, com lançamento previsto para novembro, e conta com a participação do cantor capixaba Dan Abranches.
O videoclipe “Emocionado” tem direção geral de Felipe Mageski, com direção de arte de Gabi Nalli. A música reflete as influências de Ronnie Silveira, que define seu estilo como “MPB rock”. “Tenho como grandes referências artísticas The Beatles, assim como Milton Nascimento, Os Mutantes, Oasis, Novos Baianos, Red Hot Chilli Peppers, entre outros nomes. Por isso, me sinto parte da nova MPB e também do rock”, comenta.

“ATRIZ OU CIENTISTA” - OFFVINCE

O próximo lançamento do quadro musical de HZ é a faixa “Atriz ou Cientista”, do capixaba OffVince. A canção, disponibilizada nesta sexta-feira (25) nas plataformas digitais, traz batidas de um rap romântico e letra dedicada a uma mulher dos sonhos. Vince ainda conta na bagagem as músicas “Mal de Aquariano” e “Fogo”.

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