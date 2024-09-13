“Tocou, Pocou”: confira a nova música de Bella Mattar com Mariana Coelho

"Sem Caô" é uma faixa com Bella Mattar e Mariana Coelho Crédito: Reprodução/Youtube/@BellaMattar

Pode até ser uma sexta-feira 13, mas não há de aterrorizante quando se trata de músicas capixabas. Por aqui, apenas bons lançamentos para você, caro leitor, adicionar na sua playlist e curtir junto. Neste semana, temos Bella Mattar e Mariana Coelho, Rogerinho do Cavaco, Musical Prateado e Projeto Feijoada.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

“SEM CAÔ” - BELLA MATTAR E MARIANA COELHO

E o cardápio musical de HZ começa com “Sem Caô”, nova faixa de trabalho de Bella Mattar e Mariana Coelho. Essa é uma collab de duas mulheres conterrâneas, nascidas no Espírito Santo, e que nasceu "coletivamente" por uma interação com o público nas redes sociais. Segundo elas, essa é uma música dois em um, com influências do R&B e Reggae.

“É uma mistura de R&B e Reggae, alto astral e tropical, que tem o objetivo de ser a trilha sonora de um dia leve, solar e divertido. A música explora a liberdade de ser feliz consigo mesmo, sem precisar de mais companhias que o mar e o calor, é diversão e leveza, embalados em ‘Sem Caô’”, ressalta Bella Mattar.

“GUARAPARI, UM PARAÍSO SEM FIM” ROGERINHO DO CAVACO

A próxima canção é do cantor e compositor natural de Guarapari, Rogerinho do Cavaco. Em "Guarapari, Um Paraíso Sem Fim”, o capixaba teve o intuito de promover a música do Estado através de uma samba bem leve - perfeito para escutar em um fim de tarde. Na letra, o artista fala das praias da cidade, como Areia Preta, Meaípe, Setiba e Praia do Morro.

“SOM DO INTERIOR” - MUSICAL PRATEADO

Com direito a clipe, a nova música do Musical Prateado exalta o interior do Espírito Santo. Intitulada “Som do Interior”, a faixa traz na letra alguns elementos famosos do nosso ES, como a “Festa da Banana e do Leite”, em Alfredo Chaves, Anchieta, capital estadual da Moqueca Capixaba e dos frutos do mar e o animado verão de Piúma.A composição é assinada por Aerton "Barriga".

O Musical Prateado tem 33 anos de carreira. A banda, formada pelos cantores e músicos Nanda Satto, o próprio Aerton, Thalyta Olmo, Gilvan Saith, Leandro Parmagnani, Nukinho e Pikinho Batera tem 33 anos de carreira e faz muito sucesso especialmente no interior do Espírito Santo. “O público abraçou a canção, o arrasta pé é garantido ao som da nossa nova música”, declaram os músicos.

“IMPULSO”- PROJETO FEIJOADA