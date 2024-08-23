De Lilian Lomeu a João Secchin, veja as novidades do “Tocou, Pocou”

O mês de agosto está recheado de lançamentos capixabas. Do rap ao axé, o “Tocou, Pocou” desta semana traz as novidades de João Secchin, em “Eclipse Lunar”, Lilian Lomeu, no clipe de "Acelera aê!”, Veltin, na canção “Órbita”, e Xande, da banda Macucos, no single “Ela Me Faz Tão Bem”.
Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?
Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.
“ECLIPSE LUNAR” - JOÃO SECCHIN
O “Tocou, Pocou” desta semana começa com o single “Eclipse Lunar”, do cantor João Secchin. O artista de Nova Venécia, que mora atualmente em Vitória, traz uma pegada pop/rock, com influências do folk neste projeto. Aos 25 anos, ele conta que o clipe marca o começo de uma nova etapa na carreira.
“Estou mais dedicado do que nunca a compartilhar minhas músicas com o público. É meu primeiro clipe, e estou muito satisfeito com o resultado”, disse.
“ACELERA AÊ” - LILIAN LOMEU
Dona do hit "Na Beira do Mar", sucesso nos intervalos da nossa TV Gazeta, a cantora Lilian Lomeu lança o clipe de "Acelera aê!”. A canção foi oficialmente lançada no Vital 2024, no Sambão do Povo. A composição é de Matheus Emis e a produção conta ainda com Guilherme Madeira e Estúdio Mantra.
“ÓRBITA” - VELTIN
Morador de São Mateus, Norte do Espírito Santo, o cantor Elivelton dos Santos Dias - mais conhecido como Veltin - lança a canção “Órbita”. No melhor do trap, faixa é uma virada de chave na carreira musical do capixaba, que por duas décadas atuou como guitarrista. A composição conta com parceria do produtor Taylor Beat.
“É um projeto pessoal que representa uma grande mudança na minha vida. Depois de quase 20 anos dedicado à música como guitarrista, agora me entrego também a duas expressões que gosto muito: compor e cantar. Ao completar 30 anos no ano passado, decidi me arriscar e viver essa nova aventura”, diz.
“ELA ME FAZ TÃO BEM” - XANDE
Em projeto solo, o guitarrista Xande, da banda Macucos, apresenta seu novo single “Ela Me Faz Tão Bem”. Neste novo trabalho, o músico canta sobre amor, conforto, medos e inseguranças. Segundo ele, a faixa dialoga com os corações que vivem um lindo relacionamento, mas que contam com a adversidade das longas distâncias físicas.
“Tenho um carinho imenso por essa canção. Escrevi literalmente na estrada entre Vitória e Rio de Janeiro. Amo o resultado, o groove e revivo todos os momentos sempre que ouço. Espero que as pessoas também se identifiquem”, explica Xande.