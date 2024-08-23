De Lilian Lomeu a João Secchin, veja as novidades do “Tocou, Pocou”

Trecho do clipe de "Acelera Aê!", da cantora Lilian Lomeu Crédito: Reprodução/Youtube/@LilianLomeu

O mês de agosto está recheado de lançamentos capixabas. Do rap ao axé, o “Tocou, Pocou” desta semana traz as novidades de João Secchin, em “Eclipse Lunar”, Lilian Lomeu, no clipe de "Acelera aê!”, Veltin, na canção “Órbita”, e Xande, da banda Macucos, no single “Ela Me Faz Tão Bem”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

“ECLIPSE LUNAR” - JOÃO SECCHIN

O “Tocou, Pocou” desta semana começa com o single “Eclipse Lunar”, do cantor João Secchin. O artista de Nova Venécia, que mora atualmente em Vitória, traz uma pegada pop/rock, com influências do folk neste projeto. Aos 25 anos, ele conta que o clipe marca o começo de uma nova etapa na carreira.

“Estou mais dedicado do que nunca a compartilhar minhas músicas com o público. É meu primeiro clipe, e estou muito satisfeito com o resultado”, disse.

“ACELERA AÊ” - LILIAN LOMEU

Dona do hit "Na Beira do Mar", sucesso nos intervalos da nossa TV Gazeta, a cantora Lilian Lomeu lança o clipe de "Acelera aê!”. A canção foi oficialmente lançada no Vital 2024, no Sambão do Povo. A composição é de Matheus Emis e a produção conta ainda com Guilherme Madeira e Estúdio Mantra.

“ÓRBITA” - VELTIN

Morador de São Mateus, Norte do Espírito Santo, o cantor Elivelton dos Santos Dias - mais conhecido como Veltin - lança a canção “Órbita”. No melhor do trap, faixa é uma virada de chave na carreira musical do capixaba, que por duas décadas atuou como guitarrista. A composição conta com parceria do produtor Taylor Beat.

“É um projeto pessoal que representa uma grande mudança na minha vida. Depois de quase 20 anos dedicado à música como guitarrista, agora me entrego também a duas expressões que gosto muito: compor e cantar. Ao completar 30 anos no ano passado, decidi me arriscar e viver essa nova aventura”, diz.

“ELA ME FAZ TÃO BEM” - XANDE

Em projeto solo, o guitarrista Xande, da banda Macucos, apresenta seu novo single “Ela Me Faz Tão Bem”. Neste novo trabalho, o músico canta sobre amor, conforto, medos e inseguranças. Segundo ele, a faixa dialoga com os corações que vivem um lindo relacionamento, mas que contam com a adversidade das longas distâncias físicas.