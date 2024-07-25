De Pele Morena a Carol Lemke, confira os lançamentos do “Tocou, Pocou”

Bastidores da gravação do clipe da música “Vai”, do Pele Morena Crédito: Reprodução/Instagram/@pelemorenaoficial

Muita gente já sabe, mas não custa reforçar, né? O “Tocou, Pocou” é o nosso quadro musical genuinamente capixaba, com os melhores lançamentos da cena local. Nesta semana, vamos conhecer os novos trabalhos de Pele Morena, na música “Vai”, Carol Lemke, em “De Leve”, Lordose pra Leão, com o single "Os Ratos São Humanos", e ainda o EP “Teatro Virtual”, do cantor Izar.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

“VAI” - PELE MORENA

O grupo Pele Morena lançou nas plataformas digitais o videoclipe do seu novo single, "Vai". Composta pelos músicos Vitinho e Douglas Lacerda, autores de vários hits do pagode como “Vinte e Dois Minutos” e “Ligando os Fatos”, a canção retrata a DR entre um casal. O clipe, gravado na Fazenda Pedra Azul, é estrelado pela influenciadora Iuly Lima, com direção de Rafael Pessin.

O lançamento do clipe coroa uma nova fase na carreira do Pele Morena, grupo formado pelos músicos Marlon Stefanini, Andrinho e Jhonathan Silva. Os artistas declaram estar vivendo seu melhor momento, de maior maturidade. E prometem mais novidades, como mais constância em seus lançamentos. “Queremos atingir o coração de todos”, disseram.

"DE LEVE" - CAROL LEMKE

O “Tocou, Pocou” segue com novidade da artista Carol Lemke. A capixaba lançou “De Leve”, com o selo da Youngr Records, de Bruno Martini e Gabi Bonadio, filha de Rick Bonadio. A nova faixa, escrita ao lado de Léo Chamoun, busca transmitir uma mensagem de positividade para os apaixonados que não querem assumir um relacionamento, mas que amam a presença do crush em sua vida.

“Foi muito legal compor pop de novo. Com meu grande amigo ao meu lado, tudo ficou ainda mais bacana. Foi ótimo colocar em palavras aquele momento em que estamos gostando de alguém, sem querer rotular como um relacionamento, porém é tudo tão leve que fica muito mais gostoso. Sinto que a gente só precisa disso, sem muita cobrança”.

“OS RATOS SÃO HUMANOS” - LORDOSE PRA LEÃO

Ícone do punk capixaba, “Lordose pra Leão” está de volta com o single "Os Ratos São Humanos". A canção, que conta com videoclipe, chega trazendo muita ousadia, punk, rock and roll - do jeito que eles sabem fazer. Esse cenário é exatamente a proposta da nova empreitada do grupo, que lança seu novo disco no dia 2 de agosto.

Com 10 faixas, o álbum traz composições inéditas do músico, publicitário e compositor Sandro Letaif, que nos anos 90 era calouro no curso de comunicação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). “Tudo aconteceu no curso de comunicação da Ufes. A gente se juntava para beber vinho e outras coisas, o violão passava na roda e dali foram surgindo as bandas”, contou.

“TEATRO VIRTUAL” - IZAR

E para finalizar o quadro musical de HZ desta semana, o EP “Teatro Virtual”, do cantor Izar. Com quatro canções, o trabalho conta com produção do multi-instrumentista e guitarrista de Ed Motta, Thiago Arruda. A faixa-título do EP é inspiração direta do livro de Antônio Martinuzzo e da obra de Marcos Valle.