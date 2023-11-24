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Música capixaba

Tocou, Pocou: Cesar MC e Tunico da Vila nos lançamentos da semana

Quadro musical de HZ traz ainda o novo single de Kayonavoz, intitulado "Diaba". Assista aos vídeos e fique por dentro da novidades
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 17:01

E os lançamentos da música capixaba no 'Tocou Pocou' não param. Nesta semana, o quadro musical do HZ traz um pouco de rap e samba com beat afro, e não faltam opções de gêneros musicais para você se divertir. Confira no vídeo acima!
Então, se a sua ideia é ficar por dentro do que rola na cena musical do nosso estado, prepare-se porque já tem novidade no ar, com Cesar MC, Tunico da Vila e Kayonavoz.
O rapper Cesar MC
O rapper Cesar MC lançou o álbum "Ligações Estranhas" Crédito: Reprodução/Instagram @cesarmc027

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

"SAUDADE, SAUDADE" - TUNICO DA VILA

Carioca de nascimento e capixaba de coração, Tunico da Vila abre os trabalhos do 'Tocou Pocou' com a nova faixa “Saudade, Saudade”, que mescla a batida do pandeiro do samba com beat afro.  O videoclipe foi gravado na Ilha de Vitória com a participação de capixabas, como DJ Karolla e dançarinos da Companhia DanSoul.
“Tive a ideia de misturar os sons do pandeiro de samba com o beat e convidei a DJ Karola para criar. Sendo o samba um gênero musical de origem africana, quis fazer uma versão contemporânea do afrobeat à brasileira. Meu samba é afro, mensageiro, reverencio o passado, o movimento afrobeat que foi popularizado na África nos anos 70, e saúdo o futuro com a tecnologia brasileira de fazer samba e beat”, explica Tunico. 

"LUZES NO CÉU" - CESAR MC

O próximo hit da lista fica com o cantor Cesar MC. O rapper divulgou o lançamento do seu novo álbum "Ligações Estranhas", que conta com 13 faixas inéditas. Marcado pelos versos reflexivos e linhas agressivas em suas letras, o capixaba destaca o single 'Luzes no Céu'.
"É uma experiência maneira mergulhar nessa estética de som. Espero que gostem demais do resultado!", disse o MC. Escute o trabalho de Cesar abaixo:

"DIABA" - KAYONAVOZ

Finalizando os trabalhos do 'Tocou Pocou', o cantor Kayonavoz chega com tudo trazendo o single "Diaba", que faz parte do novo EP do artista. Contendo quatro faixas, o projeto “Nem Tão Romântico” traz referências de funk, trap e R&B. 
"Diaba" tem parceria com Kael Stn e produção de Batata Beats. Confira!

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