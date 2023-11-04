De Lucas Gavvi a Banda Zif, ouça os lançamentos musicais do ES no “Tocou, Pocou”

Pensa em um “Tocou, Pocou” diverso. Nesta semana temos pop rock, forró, trap e até música católica. Não importa o estilo musical, sempre é possível encontrar boas músicas no Espírito Santo. Hoje vamos conhecer os novos trabalhos de Lucas Gavvi, das bandas Zif, Forró Muá e de Lil Keef. Confere mais abaixo os detalhes das produções.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“MITOMANÍACO” - LUCAS GAVVI

Explorando ainda mais o pop rock, Lucas Gavvi lança "Mitomaníaco". Produzida por Matheus Stiirmer e com mixagem e masterização de Daniel Mariano, a nova canção do capixaba aborda a compulsão por mentir. A música também dá continuidade ao ritmo e à história apresentada em “Jogo de Fogo”, lançada em junho também pelo selo Sonora Digital.

Através de versos como “pena que a verdade nunca tá do seu lado”, o artista canta sobre uma pessoa que é viciada em mentira e inventa desculpas para se safar de problemas. A música ainda fala da forma como essa mentira pode afetar uma relação. É uma letra na qual o protagonista encerra o relacionamento tóxico vivido no single “Jogo de Fogo”.

“’Mitomaníaco’ é baseada numa relação que vivi, onde lidei com alguém que contava muitas mentiras. Com esse jeito, essa pessoa estava sempre no controle das situações. Fiquei muito indignado quando a minha ficha caiu e resolvi escrever essa composição junto da minha amiga Mafe Peccin. O diferencial da música se propõe na ponte, com uma mudança um pouco mais experimental, dando uma ideia dos meus próximos lançamentos”, explica Lucas, que há dois anos mora em São Paulo.

“O QUANTO É BOM” - BANDA ZIF

Outra novidade no “Tocou, Pocou” é a música “O Quanto é Bom”, da banda católica Zif. A faixa, que traz uma pegada mais intimista, traz na letra uma conexão com o que realmente vale a pena. Criada em 2017, na Serra, a banda nasceu com o desejo de trazer identidade própria para suas canções. Suas composições possuem influência da música pop cristã, buscando sempre um propósito de tocar as pessoas através de uma mensagem jovem e otimista.

“MOTOBOY” - FORRÓ MUÁ

Também tem forró por aqui. Nesta semana, o "Tocou, Pocou" traz a canção “Motoboy”, da banda Forró Muá. O grupo de Aracruz, norte do Espírito Santo, chega com uma faixa falando de um amor perdido. Com um tom divertido, a música pede para que o motoboy “traga de volta” essa paixão que uma pessoa perdeu. A banda independente já possui 25 anos de carreira e promete crescer ainda mais nos próximos anos.

“HEADSHOT” - LIL KEEF