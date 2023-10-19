De Cesar MC a Dan Abranches feat. Gavi, veja os lançamentos musicais no “Tocou, Pocou”

O mês de outubro já provou aqui no “Tocou, Pocou” que não veio para brincar. Por isso, nesta semana não seria diferente, com lançamentos que, certamente, valem a sua atenção. Vamos conhecer os novos trabalhos de Cesar MC, no álbum “Ligações Estranhas”, Renan e DJ Lukão, na faixa “Bandida de Filme”, Dan Abranches e Gavi, na música “Nem Todo Ouro”, e ainda Lamart, no álbum “Espírito Santo”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

Cesar MC e Dan Abranches estão no "Tocou, Pocou" desta semana Crédito: Reprodução/Instagram/@cesarmc027/Flora Fiorio

“LIGAÇÕES ESTRANHAS” - CESAR MC

Hoje o “Tocou, Pocou” traz o novo álbum do rapper Cesar MC. Depois da música “Mortal Kombat”, lançada no Dia Das Crianças, o capixaba chega com seu mais novo projeto, intitulado “Ligações Estranhas”, com 13 faixas. Nas redes sociais, Cesar escreveu: “Se hoje fosse meu último dia de vida e eu pudesse deixar uma última mensagem através da arte, eu diria mais ou menos isso aí. ‘Ligações Estranhas’”.

“BANDIDA DE FILME” - RENAN E DJ’s LUKÃO E ML DA VILA

Também tem lançamento da produtora Fino Beat, com Renan, DJ Lukão e ML da Vila. O single “Bandida de Filme” chega às plataformas digitais em uma proposta de brega funk. Segundo Renan, que é conhecido no mundo do trap, o projeto surgiu com a ideia de trabalhar uma nova versão artística.

“Foi um projeto que surgiu de forma inusitada. Lukao e ML estavam com a ideia de fazer um piseiro, já que é um mercado não muito explorado no ES. Quando me mostraram o projeto no estúdio, em 20 minutos a música estava pronta. Fizemos algo original e de qualidade, com um toque do nosso funk capixaba que é nosso amuleto da sorte”, disse Renan.

“NEM TODO OURO” - DAN ABRANCHES FEAT. GAVI

Novidade na área também do cantor e compositor Dan Abranches, com participação da cantora Gavi, na música “Nem Todo Ouro”. A canção traz uma reflexão sobre coisas que “nem mesmo todo ouro do mundo” é capaz de comprar, como afeto, paz de espírito e a realização de um artista independente.

“'Nem Todo Ouro' é uma composição escrita durante a pandemia, que fala sobre a esperança e desejo por tempos melhores. A letra da música faz referência à composições de artistas capixabas, tais como André Prando, Budah, Afronta MC e a própria Gavi. O single tem a intenção de conscientizar os ouvintes sobre o que carregamos de mais importante em nossas vidas”, contou Dan.

O videoclipe, dirigido por Flora Fiorio, foi gravado na vila e dunas de Itaúnas e reuniu uma equipe totalmente capixaba. O lançamento desse clipe concretiza um sonho e um passo importante na carreira de Dan: de fazer uma produção cercado de pessoas que também apoiam a cena cultural do estado.

“ESPÍRITO SANTO” - LAMART