De Pirikito a Anderson Ventura, confira os lançamentos do “Tocou, Pocou”

Assim como a primavera, que começou na última sexta-feira (23), o “Tocou, Pocou” também floriu “musicalmente” e está repleto de lançamentos, um inclusive leva até o nome da estação. Nesta semana, vamos conhecer os novos trabalhos de Larah Mendes, Anderson Ventura, Pirikito e My Magical Glowing Lens.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

"MENTIRAS REAIS" - LARAH MENDES

Com uma mistura contagiante de sertanejo e pop, Larah Mendes lança seu novo single intitulado "Mentiras Reais". Desta vez, a cantora capixaba traz uma abordagem jovem e energética para seu novo projeto que aborda o tema da superação amorosa. Em uma fase mais madura, a artista de São Mateus vem aprimorando suas habilidades musicais e explorando o teatro musical.

“PRIMAVERA” - ANDERSON VENTURA

Novidade também aqui no “Tocou, Pocou” é a do vocalista e fundador da banda de reggae Java Roots, Anderson Ventura. O músico lança a canção “Primavera” ,que chega para receber a "estação das flores" de braços abertos.

"A mensagem desta nova canção solo é passar a energia da beleza da natureza e a plenitude do amor. Ela pode ser encaminhada a uma pessoa que você queira bem ou que esteja precisando de uma palavra amiga de esperança e empatia", comenta Anderson.

“SAFIRA” - PIRIKITO

O artista Pirikito chega com tudo no quadro musical de HZ com seu primeiro álbum solo, intitulado “Safira”. Com dez faixas, o conceito e a estética do projeto flertam com estilos de diferentes gêneros musicais como o R&B, jazz, lo-fi, hip hop e MPB. Tendo como principais referências artísticas Frank Ocean, Bill Withers, Caetano e Silva, o capixaba fez um som mais introspectivo com letras que falam sobre suas emoções desde o início da pandemia até o presente.

“SOBREVOAR”- MY MAGICAL GLOWING LENS

E para fechar com chave de ouro nesta semana, o single “Sobrevoar”, da My Magical Glowing Lens, projeto solo da colatinense Gabriela Terra. A nova faixa vem ilustrada por um encontro filosófico entre destruição e criação, em um videoclipe que une cenas gravadas nas cidades de Vila Velha, Vitória e em ambientes virtuais. O trabalho contou com produção de Pupillo, ex-Nação Zumbi, e mixagem de Benke Ferraz, do Boogarins.