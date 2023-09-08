De Camila Gabriel a Dudu MC, veja as novidades musicais do “Tocou, Pocou”

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Pode preparar as playlists que o “Tocou, Pocou” chegou com tudo neste feriadão. Do sertanejo ao funk, o quadro musical de HZ traz os novos trabalhos de Camila Gabriel, em “Esqueceu de me largar”, os artistas Dudu MC, Tibery e Bero Costa, no remix de “Mensagem”, banda Maré Tardia, em "As Ondas", e ainda o novo álbum da banda Lane, intitulado "Só Se Fala em Outra Coisa". Confira mais detalhes das produções abaixo.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“ESQUECEU DE ME LARGAR” - CAMILA GABRIEL PART. JOHN AMPLIFICADO

Abram alas para a faixa “Esqueceu de me Largar”, primeiro single do novo trabalho da cantora Camila Gabriel. Com participação do astro do forró sertanejo John Amplificado, a artista inicia uma nova fase na sua carreira com o lançamento do DVD “Camila Gabriel em Goiânia”, que será disponibilizado nas plataformas digitais em formato musical e audiovisual.

Criada pelos compositores goianos Marcos Antônio Dias, Rafaela Miranda, Dani Lima e Junior Silva, “Esqueceu de me Largar” é uma canção de perfil jovem inspirada em relacionamentos amorosos, vertente seguida por Camila Gabriel em seus trabalhos anteriores. “Trata-se de uma letra mais descontraída que fala sobre a situação de uma pessoa que vive recebendo ligações do ex, mesmo estando namorando outra pessoa”, descreve a cantora.

Ao todo, o DVD vai trazer cinco músicas na linha do sertanejo pop, incluindo quatro inéditas e uma releitura. As gravações serão lançadas em etapas até o final do ano e os vídeos serão disponibilizados simultaneamente no YouTube. “Ter a oportunidade de gravar um DVD em Goiânia é a meta de grande parte dos artistas de música sertaneja no país. Acredito que isso representa um novo passo na minha carreira, mais firme e mais amadurecido”, almeja.

“MENSAGEM (REMIX)” - DUDU MC, TIBERY E BERO COSTA

Já imaginou a junção de Dudu MC, Tibery e Bero Costa? O remix de “Mensagem” reúne essas referências do rap e funk capixaba no melhor do som 027. Lançada há dois meses, a música original ainda conta com as participações de Menor MC e Kailê. A produção da “versão funk” é da Fino Beat, produtora capixaba que promete lançar mais 15 lançamentos autorais ainda em 2023.

“AS ONDAS” - MARÉ TARDIA

Depois de retornar da turnê de divulgação do seu álbum de estreia, a banda Maré Tardia ataca novamente com "As Ondas", o primeiro single do novo EP "Jovens Estúpidos". Com linhas de baixo pulsantes e guitarras inundadas em chorus, o EP foi gravado com a assistência do produtor indicado ao Grammy, Daniel Tápia, no estúdio da Universidade Federal do Espírito Santo. O single foi gravado ao vivo, sem metrônomo e em apenas um take.

"SÓ SE FALA EM OUTRA COISA" - LANE

Sem abandonar o rock, a banda Lane promete uma fusão vibrante de diversos estilos brasileiros em novo álbum intitulado "Só Se Fala em Outra Coisa". Formada por Jonathan Caputo (JC). Lucas Abreu (Abreu), Vitor Cerutti (Cerutti) e Bernardo Cantele (Bezz), o grupo de Vila Velha aposta em 10 faixas autorais com ritmos bem ecléticos, passando pelo reggae, samba, forró, pagode baiano e rock.