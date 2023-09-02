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Música capixaba

De Alley a Alry feat. Diego & Victor Hugo; veja os lançamentos do “Tocou, Pocou”

HZ também apresenta os novos trabalhos de Akilla, com o single “Outdoor Com Minha Cara”, e Jessica Roberts no videoclipe de “Inevitável”
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 02 de Setembro de 2023 às 09:00

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Do sertanejo ao trap, o “Tocou, Pocou” chega com tudo com os principais lançamentos da semana para os capixabas. E para aumentar o volume, vamos conhecer os novos trabalhos de Alry, vencedora da 2° edição do Palco Litoral, em “Autodestrutivo”, Akilla, com “Outdoor Com Minha Cara”, o cantor Alley, no single “Ligo pra Nada”, e Jessica Roberts, no videoclipe de “Inevitável”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“AUTODESTRUTIVO” - ALRY FEAT DIEGO & VICTOR HUGO

O “Tocou, Pocou” desta semana já começa com a vencedora da 2° edição do Palco Litoral, a cantora Alry Compart.  A nova faixa de trabalho, intitulada “Autodestrutivo”, foi produzida pelo Estúdio Bravo e chega ao mundo com a parceria da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo.
Com um clipe exclusivo, o trabalho promete embalar os corações apaixonados. “É uma música que fica na cabeça”, garante a cantora de 20 anos. Antes do lançamento, Alry demonstrou animação com a gravação de seu primeiro clipe e garantiu que seus planos musicais não vão parar por aí, inclusive com mais novidades em breve.
“Eu pretendo também lançar minha carreira como compositora. A ideia é fazer uma música autoral para depois lançar um EP. Gosto muito de compor e tenho uma música pronta para isso”, revela Alry.

“OUTDOOR COM MINHA CARA” - AKILLA

Novidade na área do cantor Akilla, de 25 anos, com o single “Outdoor Com Minha Cara”. Composta pelo próprio artista, a faixa contou com produção musical de Matheus Rodrigues, Tan e Rafael Trentin, e ganhou um videoclipe especial com cenas gravadas em São Paulo e legendas em francês. O capixaba já esteve presente no quadro musical de HZ com a música “Forbes”, do álbum “Onipresente".

“LIGO PRA NADA” - ALLEY

Seguindo, vamos continuar no universo do trap com “Ligo pra Nada”, de Alley. Nascido na Zona Norte do Rio de Janeiro, mas residindo no Espírito Santo há anos, o artista apresenta a nova faixa com base na sua essência, vivência e sentimento. Gravado no Centro de Vitória, o clipe priorizou locais famosos da capital, como o Palácio Anchieta e a Catedral Metropolitana.
Segundo o cantor, o som também tem como objetivo encorajar aqueles que estão em um momento decisivo para seguir em frente e correr atrás dos seus sonhos. Para Alley, "não ligar para nada” pode ser uma boa solução para lidar com as adversidades encontradas no caminho.
“Quando fiz essa música, estava em um ponto crucial da minha vida, onde precisava tomar várias decisões em prol do meu sonho e do futuro da minha família. Acredito que muitas pessoas se encontram nessa mesma situação e meu objetivo é influenciá-las a seguir seu próprio caminho, por mais que seja difícil”, conta Alley.

“INEVITÁVEL” - JESSICA ROBERTS

No melhor do rock nacional, a cantora Jessica Roberts lança o videoclipe de “Inevitável”. A música, que fala de amor, já é conhecida pelos capixabas desde 2018, no álbum “Intrínseco”, mas ganhou o audiovisual somente neste ano. O clipe foi exibido na Mostra Universitária de Videoclipe (MUV) composta por trabalhos de estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Espírito (Ufes). Além deste lançamento, Jéssica também já esteve no “Tocou, Pocou”, com o clipe de “O Mar e a Flor”, também do mesmo álbum.

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