"Tocou, Pocou": Pedro Perez, Amaro Lima, Wota, Rosa Chá e Jessica Roberts

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Estamos quase terminando o primeiro mês de 2022 e o "Tocou, Pocou" mostrou que o ano promete muitos lançamentos. Nesta semana, tem música nova do cantor Pedro Perez, álbum do ilustre Amaro Lima, uma pegada eletrônica com o DJ Wotta, clipe da artista Jessica Roberts e o conceito da banda Rosa Chá, no som "Nada Mudou".

Vamos começar com "Morena", do cantor capixaba Pedro Perez, lançada na última quinta-feira (20). Vindo como 10° single da carreira do artista, a composição traz referências do rock ao repertório de Pedro, com vocais mais presentes e marcantes, bateria analógica e linhas de guitarra com efeitos. A letra conta uma história vivida pelo músico no Ensino Médio e transformada, inicialmente em canção, em 2018. O videoclipe também já está disponível nas plataformas digitais.

Na sequência, o "Tocou, Pocou" apresenta o álbum "Coletivo", novo trabalho do músico Amaro Lima. Em uma edição especial remasterizada, o projeto traz releituras acústicas de grandes sucessos capixabas da década de 2000. Manimal, Casaca e Macucos, dentre outros, receberam arranjos na voz e violão do artista. Além do lançamento nos streamings, Amaro planeja gravar um novo clipe de uma das músicas do álbum e produzir um show especial, "Coletivo 15 anos", que será lançado em seu canal do YouTube.

O DJ e produtor capixaba Wota lançou novo projeto chamado "Day", na última sexta-feira (21). As batidas eletrônicas da produção têm como propósito transmitir emoções em ritmos, destacando vocais marcantes. Em 2021, Wota apresentou as músicas "Gotta Stay Up" e "This Road", ambas disponíveis nas plataformas digitais. O DJ trabalhou com diversas gravadoras, como Chill House Records, G Mafia Records e Muzenga Records.

Mesclando referências geracionais que vão de The Weeknd a uma das principais vozes da música nacional, Ed Motta, o grupo capixaba Rosa Chá conceitua o single "Nada Mudou". Entre o groove e o pop, a nova canção passeia por uma temática atemporal: o amor. "'Nada Mudou' tem essa pegada mais 'antiga'. Na letra, falamos do orelhão, por exemplo, enquanto, na melodia, trazemos influências da década de 1980, como Prince e Madonna", comenta Guilherme Sadala (vocal).