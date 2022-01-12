"Tocou, Pocou": Anderson Ventura, OficialSMG com feat de Budah, Forrofiá e muito mais

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Ainda estamos na segunda semana de janeiro de 2022 e já tem muitos lançamentos capixabas. O 'Tocou, Pocou' traz desde forró, com a banda Forrofía no single "Alegria", até rap com o cantor OficialSMG com feat de Budah. Tem ainda muito reggae, trap e MPB, com o novo single de Amaro Lima.

E, para começar, um forró de de serra não é nada mal, né? A música ‘Alegria’, da banda Forrofía, é contagiante. O ritmo, que inclusive foi declarado Patrimônio Imaterial do Brasil em dezembro de 2021, é um convite para desbravar os festivais de forró pelo Espírito Santo. É difícil não lembrar de Itaúnas, em Conceição da Barra, local onde acontece um dos maiores eventos de forró pé de serra do Brasil.

As batidas do som ‘Primeira Vez’, do cantor oficialSMG com participação da rapper Budah se destacam neste single envolvente. A letra fala de um olhar romântico entre duas pessoas nas frases “Todo dia eu te vejo pela primeira vez / me apaixono sempre cê num imagina”. Até junho de 2022, o capixaba promete soltar mais três músicas.

O novo single do artista OG BNÉ, "GABY", lançado na última sexta-feira (7), aposta em um trap com uma letra de amor, “Garota como é bom amar / Amor te apresento o mar”. O clipe, também disponível nas redes sociais, prende o público na história contada, além de mostrar o trabalho do cantor em outra etapa da carreira.

Mudando de ritmo, vamos para uma pegada reggae. A música ‘Reação’, do cantor capixaba Anderson Ventura, lançada na última semana, busca inspirar os ouvintes. A letra “Mostre a reação da sua fé” exibe o trabalho do cantor em uma energia boa para o verão 2022.