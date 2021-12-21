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"Tocou, Pocou": Morenna, PTK, Taiana França e hits para curtir no Verão

Nesta semana, o HZ traz "Kika no Pai", do cantor Glauco!,  “Acelerou Meu Áudio”,  de Taiana França com Solange Almeida,  “Kama Sutra”, do DJ GG e Breno e Bernardo, “Nova Era”, do rapper PTK e cover da cantora Rosalía pela capixaba Morenna.
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 15:52

Com a chegada do verão, nesta terça-feira (21), o ‘Tocou, Pocou’ também já está no clima da estação mais badalada do ano. Para começar os hits da semana, o single "Kika no Pai", do cantor Glauco! em parceria com Matheus Fernandes. A música traz uma proposta descontraída e dançante, com referências do funk dos anos 2000.
Tem parceria grande na área. A capixaba Taiana França lançou o single “Acelerou Meu Áudio” junto com a cantora baiana Solange Almeida, ex-vocalista da banda Aviões do Forró. A letra da música traz o sentimento de rejeição de um relacionamento no refrão - “Você nem escutou direito o meu te amo / Acelerou meu áudio, né?". O clipe já está disponível no Youtube.
Uma mistura contagiante de funk com sertanejo. Essa é a definição do single “Kama Sutra”, do DJ GG com participação da dupla Breno e Bernardo. A parceria traz uma música recheada de elogios à uma mulher. Os versos “Moça vou fazer um comentário /não é seu aniversário / mas você tá de parabéns”, iniciam a letra, que tem tudo para estourar no verão capixaba.
O rapper PTK está vindo com um som que representa sua nova fase na carreira. “Nova Era”, com participação dos Djs JV de VV e KN de Vila Velha, tem a produção musical assinada por Nathan Villa. O beat traz referências do funk, e a letra conta algumas vivências do cantor. “E assim encerramos 2021, queria agradecer o carinho de todos vocês que estão todos esses anos comigo, acreditando no meu sonho”, revelou PTK nas redes sociais.
Para finalizar o “Tocou, Pocou” desta semana, o cover da música “Malamente”, da cantora pop espanhola Rosalía, feito pela capixaba Morenna. A interpretação do hit, que significa “Seriamente” em portugês, ganhou até clipe com direito a performance corporal. A canção original é de 2018, e foi produzida pela Canada.

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