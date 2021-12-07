"Tocou, Pocou": de Renan a Ananda Marçal, os lançamentos da cena capixaba

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“Tocou, pocou”, um espaço dedicado dentro do HZ para os artistas capixabas. Nesta semana, vamos percorrer do trap ao samba. Seja música autoral ou remix de singles estourados pelo Brasil, os lançamentos mais recentes do Espírito Santo você encontra dentro de um único lugar.

Começamos com o primeiro single da carreira do cantor Renan Burlamaqui, 22. “Rockstar” foi lançado na última sexta-feira (03). A primeira entrega do músico carrega o trap na essência com batidas produzidas pelo BatataBeats. A letra fala sobre uma caminhada íntima e longa do artista com o meio musical. Fã da nova geração capixaba como Dudu, Vk, Tibery e Artioli, o cantor vislumbra um encontrar espaço com novas parceiras.

“Ressaltei inspirações que vieram de dentro da família, sem ofuscar características particulares do Renan. Sempre fui muito apegado ao violão que ganhei do meu tio, gostava de fazer covers de artistas de todos os gêneros musicais”

Ainda no trap, “Tão real”, do rapper Duke em parceria com Leozí do grupo Solveris, foi lançada na última sexta-feira (03). Juntos, os novos nomes do rap capixaba trouxeram o melhor do trap com beats eletrônicos. A produção musical é assinada pelo beatmaker Kabeh. Propondo uma mescla de referências, “Tão real” traz as dores e o senso crítico presentes nas letras de rap, somadas com a exaltação das vitórias. Bebendo um pouco da água do funk ostentação, a letra exalta os bens materiais que vem como fruto da luta do cotidiano.

A cantora capixaba Ananda Marçal lançou, na última sexta-feira (03), o single ‘Te Pegar’ com o rapper NOG, do Costa Gold. Mulher do surfista Filipe Toledo, Ananda traz uma batida envolvente com uma letra inspirada em seu relacionamento. O vídeo é recheado de referências dos anos 2000. O figurino e as danças lembram as famosas cantoras pop.

Tem parceria boa na área. O cantor e compositor de Guarapari, Rogerinho do Cavaco, lançou nesta segunda-feira (06), o clipe da música intitulada “O samba é arte, é prova de amor” com a participação de Neguinho da Beija-Flor. Gravado no Rio de Janeiro, o single tem a produção do experiente músico Rafael Prates. O cantor de Guarapari divide a elaboração desse samba com os compositores Renan Almeida de São Paulo e Karlinhos Madureira do Rio de Janeiro.

A música que ganhou o Tik Tok e conquistou o Brasil, “Coração Cachorro (Late Coração)”, da dupla Ávine e Matheus Fernandes, agora tem remix capixaba. “Solta Aquele Uivão, Auh!”, do Dj Belucio está ganhando as noites da Grande Vitória. Os remixes criados pelo Dj são a mistura do sertanejo e do piseiro, dando uma nova roupagem para o funk.