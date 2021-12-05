Filha de Simony, Aysha lança carreira musical e fala como foi morar no ES

Filha dos cantores Simony e Afro-X, a jovem Aysha, decidiu apostar na carreira musical com o single “Outro Planeta", em parceria com DJ Leopoldo, lançado no dia 19 de novembro. Conhecida por interpretar a personagem Laura, na novela "Carrossel'', do SBT, a nova cantora do pedaço completou 18 anos neste ano e está mostrando que cresceu e mudou.

Em entrevista ao HZ, Aysha revelou que pretende seguir em várias direções dentro da arte, seja como cantora ou atriz. Entre as referências musicais, as cantoras Mariah Carey e Priscilla Alcantara, além, é claro, de sua mãe. Contendo o DNA artístico na veia, a filha de Simony acredita que nasceu para brilhar.

“Eu quero me tornar uma grande artista completa, seguir todos os meios artísticos, me envolver total na música e seguir carreira de atriz mais para frente. Eu acho que é o que nasci para fazer e não me vejo fazendo outra coisa”

Com quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, a cantora já é bem familiarizada com o Espírito Santo. Em 2015, Aysha e a mãe moraram um ano em terras capixabas. Inclusive, a atriz mirim chegou a estudar em uma escola da capital, onde, segundo ela, conheceu sua melhor amiga.