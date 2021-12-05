Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Filha de Simony, Aysha lança carreira musical e fala como foi morar no ES
Música

Filha de Simony, Aysha lança carreira musical e fala como foi morar no ES

Conhecida pela personagem Laura, na novela Carrossel, Aysha conversou com o HZ sobre sua nova fase, projetos e também do ano que morou em Vitória
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 08:00

Filha dos cantores Simony e Afro-X, a jovem Aysha, decidiu apostar na carreira musical com o single “Outro Planeta", em parceria com DJ Leopoldo, lançado no dia 19 de novembro. Conhecida por interpretar a personagem Laura, na novela "Carrossel'', do SBT, a nova cantora do pedaço completou 18 anos neste ano e está mostrando que cresceu e mudou.
Em entrevista ao HZ, Aysha revelou que pretende seguir em várias direções dentro da arte, seja como cantora ou atriz. Entre as referências musicais, as cantoras Mariah Carey e Priscilla Alcantara, além, é claro, de sua mãe. Contendo o DNA artístico na veia, a filha de Simony acredita que nasceu para brilhar.
“Eu quero me tornar uma grande artista completa, seguir todos os meios artísticos, me envolver total na música e seguir carreira de atriz mais para frente. Eu acho que é o que nasci para fazer e não me vejo fazendo outra coisa”
Com quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, a cantora já é bem familiarizada com o Espírito Santo. Em 2015, Aysha e a mãe moraram um ano em terras capixabas. Inclusive, a atriz mirim chegou a estudar em uma escola da capital, onde, segundo ela, conheceu sua melhor amiga.
“Quando minha mãe foi morar em Vitória, a gente foi junto. Ficamos um ano aí, cidade maravilhosa, amo demais. Saudades dos meus amigos. Eu conheci a minha melhor amiga em Vitória, nós temos contato ainda, estudamos juntas e criei uma amizade incrível com ela. Eu nunca tinha me mudado na vida, então eu me mudei e depois voltei para São Paulo”, contou sobre a experiência no Espírito Santo.

Veja Também

Sinfônica do ES leva clássicos da bossa nova e do jazz ao Sônia Cabral

"O lado bom da vida": charge de professor do ES vira meme mundial

'Homem-Aranha 3' supera pré-venda de 'Vingadores' e 'Star Wars' nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados