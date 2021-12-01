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Cinema

'Homem-Aranha 3' supera pré-venda de 'Vingadores' e 'Star Wars' nos EUA

O longa-metragem mais recente da franquia encabeçada pelo ator Tom Holland superou em apenas duas horas as pré-vendas que "Viúva Negra" conseguiu em seu primeiro dia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 10:23

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa
Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa Crédito: Marvel Studios | Divulgação
A pré-venda de ingressos para "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" ultrapassou os números alcançados por filmes como "Vingadores: Ultimato", "Star Wars: Os Últimos Jedi" e "Star Wars: A Ascensão Skywalker" em seu primeiro dia. A informação é do site Deadline.
O longa-metragem mais recente da franquia encabeçada pelo ator Tom Holland superou em apenas duas horas as pré-vendas que "Viúva Negra" conseguiu em seu primeiro dia. O filme de Scarlett Johansson foi a melhor bilheteria da Marvel durante a pandemia.
Os números na pré-venda sugerem que "Sem Volta Para Casa" deve ultrapassar os U$ 100 milhões (aproximadamente R$ 556 milhões) no primeiro final de semana de exibição e atinja a posição de quinta maior estreia no mês de dezembro, ainda segundo o portal.
Capítulo anterior da saga, "Homem-Aranha: Longe de Casa" arrecadou US$ 1,13 bilhões (cerca de R$ 6,35 bilhões, em cotação atual) ao redor do mundo e é a 25º maior bilheteria de todos os tempos.
A proposta do terceiro filme da trilogia é encerrar não apenas o enredo do Homem-Aranha de Tom Holland, mas também abraçar todas as outras obras do herói lançadas nos cinemas nos últimos 20 anos. Fãs aguardam referências a intérpretes anteriores do protagonista, como Tobey Maguire e Andrew Garfield, além de grandes personagens do universo cinematográfico da Marvel.
O vilão Electro, antagonista de "O Espetacular Homem-Aranha 2", interpretado por Jamie Foxx, assim como o famoso Doutor Octopus, de "Homem-Aranha 2", vivido por Alfred Molina, já estão confirmados no longa.

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