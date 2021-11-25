Cine Jardins recebe o Festival Varilux até dia 8 de dezembro; veja programação

Consolidado como o maior evento de filmes franceses fora da França e somando mais de um milhão de espectadores em todo país desde sua criação, o Festival Varilux de Cinema Francês chega a 12ª edição com exibição somente nos cinemas entre 25 de novembro e 8 de dezembro. No Espírito Santo, as exibições acontecem no Cine Jardins, em Jardim da Penha, em Vitória.
Drama, romance, comédia, animação e documentário integram a programação composta por dois clássicos e 16 longas-metragens - já que Vitória não receberá a exibição de 'Titane' - inéditos e recentes, entre premiados e participantes de festivais como Cannes, Toronto, Veneza e San Sebastian. Todos os filmes chegam ao Brasil através do Festival Varilux.
“Estamos felizes em poder realizar o festival novamente este ano, com maior segurança, com a pandemia estabilizada e os eventos culturais retornando em todos as cidades”, comemora Christian Boudier, codiretor do festival. “Para nós, que em todos esses anos trabalhamos levando a cinematografia francesa para o público de cidades de todos os tamanhos e lugares do país, é muito gratificante voltar a oferecer cultura”, completa Emmanuelle Boudier, também codiretora e cocuradora do evento.
ALGUNS DESTAQUES
Presença constante do festival, François Ozon traz sua mais nova obra, “Está Tudo Bem”, que integrou a seleção oficial da última edição de Cannes. O longa-metragem discute a eutanásia e o suicídio assistido quando um homem, em uma cama de hospital, pede ajuda de sua filha para morrer.
Ainda sobre a temática da finitude, uma das mais aclamadas atrizes do cinema francês, Catherine Deneuve, brilha no filme “Enquanto Vivo”, sob a direção de Emmanuelle Bercot. No drama, ela interpreta uma mãe diante do insuportável: a doença incurável do filho.
As comédias também estão presentes na programação. Um dos destaques é “Adeus Idiotas”, escrita, dirigida e interpretada por Albert Dupontel. O longa-metragem ganhou sete Prêmios César – concorreu a 12 - e já foi visto por mais de um milhão de espectadores na França.
Uma das mais consagradas animadoras do mundo, com obras e personagens cheias de intensidade dramática, a diretora francesa Florence Miaihe marca presença no evento com o longametragem de animação “A Travessia”, que ganhou Menção do Júri do Festival Internacional de Filmes de Animação de Annecy. O veterano Jacques Audiard apresenta sua última produção “Paris, 13 Distrito”, que mira em três personagens jovens na busca de seus caminhos.
OS CLÁSSICOS
A edição 2021 traz de volta às telonas dois filmes memoráveis da cinematografia francesa para compor os clássicos homenageados da mostra. São eles: “O Magnífico” e “As coisas da Vida”. A comédia “O Magnífico”, de 1973, é dirigida por Philippe de Broca e conta com Jean Paul Belmondo no papel principal, além de Jaqueline Bisset, Vittorio Caprioli e Jean Lefebvre. “As Coisas da Vida”, de 1970, é um drama romântico dirigido por Claude Sautet e com Michel Piccoli, Romy Schneider, Lea Massari e Jean Bouise nos papéis principais.
PROGRAMAÇÃO
- @ARTHUR RAMBO - ÓDIO NAS REDES
- 2021 / 1h27 / Drama
- Com: Rabah Naït Oufella, Sofian Khammes, Antoine Reinartz
- Direção: Laurent Cantet Distribuição no Brasil: Vitrine Filmes
- Sinopse: Quem é Karim D.? Um jovem escritor empenhado no sucesso? Ou seu pseudônimo Arthur Rambo, que espalha mensagens de ódio em suas redes sociais?
- HORÁRIOS:
- Quinta (25 de novembro): 18h50 / Segunda (29 de novembro): 14h e 21h / Sexta (3 de dezembro): 15h45
- ADEUS, IDIOTAS
- 2020 / 1h27 / Comédia
- Com: Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
- Direção: Albert Dupontel
- Distribuição no Brasil: Mares Filmes
- Sinopse: Quando Suze Trappet descobre, aos 43 anos, que está seriamente doente, decide ir procurar a criança que foi forçada a abandonar quando tinha 15 anos. Sua busca vai fazê-la cruzar com JB, um quinquagenário em pleno esgotamento mental, e com o Sr. Blin, um arquivista cego de um entusiasmo impressionante. Juntos, eles embarcam em uma missão tão espetacular quanto improvável.
- HORÁRIOS:
- Sábado (27 de novembro): 20h05 / Sexta (3 de dezembro): 17h35 / Segunda (6 de dezembro): 14h
- A TRAVESSIA
- 2021 / 1h24 / Animação, Drama
- Com: Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe, Maxime Gémin
- Direção: Florence Miailhe
- Distribuição no Brasil: Bonfilm
- Sinopse: Uma aldeia saqueada, uma família em fuga e duas crianças perdidas nos caminhos do exílio… Kyona e Adriel tentam escapar daqueles que os perseguem para chegar a um país com um regime mais brando. Durante uma jornada que os levará da infância à adolescência, eles passarão por muitas provações envoltas em um misto de fantasia e realidade para chegar ao seu destino.
- HORÁRIOS:
- Sábado (27 de novembro): 16h05 / Domingo (5 de dezembro): 16h20
- CAIXA PRETA
- 2020 / 2h09 / Thriller, Drama
- Com: Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier, Olivier Rabourdin
- Direção: Yann Gozlan
- Distribuição no Brasil: Bonfilm
- Sinopse: O que aconteceu a bordo do voo Dubai-Paris antes de bater no maciço alpino? Técnico na BEA, autoridade responsável pelas investigações de segurança na aviação civil, Mathieu Vasseur é o investigador principal desse desastre aéreo sem precedentes. Teria sido um erro do piloto? Falha técnica? Ato terrorista? A análise minuciosa das caixas pretas fará com que Mathieu conduza secretamente a sua própria investigação. Ele ainda não sabe até onde vai a sua busca pela verdade.
- HORÁRIOS:
- Sexta (26 de novembro): 19h55 / Quinta (2 de novembro): 16h / Sábado (4 de novembro): 18h20 / Terça (7 de novembro): 14h
- DELICIOSO: DA COZINHA PARA O MUNDO
- 2021 / 1h53 / Comédia, Histórico
- Com: Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe
- Direção: Eric Besnard
- Distribuição no Brasil: PlayArte
- Sinopse: No alvorecer da Revolução Francesa, Pierre Manceron, um cozinheiro ousado, mas orgulhoso, foi demitido por seu mestre, o duque de Chamfort. Conhecer uma mulher surpreendente, que deseja aprender a arte culinária ao seu lado, dá-lhe autoconfiança e o leva a se libertar de sua condição de servo para empreender sua própria revolução. Juntos, eles vão inventar um lugar de prazer e partilha aberto a todos: o primeiro restaurante. Uma ideia que fará com que eles ganhem clientes... e inimigos.
- HORÁRIOS:
- Domingo (28 de novembro): 20h / Quinta (2 de dezembro): 18h30 / Sábado (4 de dezembro): 14h / Quarta (8 de dezembro): 15h50
- ENQUANTO VIVO (De son vivant)
- 2021 / 2h / Drama
- Com: Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara
- Direção: Emmanuelle Bercot
- Distribuição no Brasil: Bonfilm
- Sinopse: Um homem condenado cedo demais por uma doença. O sofrimento de uma mãe diante do inaceitável. A dedicação de um médico e de uma enfermeira para acompanhá-los num caminho impossível. Ao longo das quatro estações de um ano eles terão que lidar com a doença, domesticá-la, e compreender o que significa morrer enquanto vive.
- HORÁRIOS:
- Domingo (28 de novembro): 17h40 / Terça (30 de novembro): 20h10 / Domingo (5 de dezembro): 14h / Segunda (6 de dezembro): 15h50
- ILUSÕES PERDIDAS
- 2021 / 2h29 / Drama, Histórico
- Com: Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
- Direção: Xavier Giannoli
- Distribuição no Brasil: California Filmes
- Sinopse: Lucien é um jovem poeta desconhecido da França do século XIX. Ele tem grandes esperanças e quer escolher seu destino. Ele larga a gráfica de sua província natal para tentar a sorte em Paris, nos braços de sua protetora. Logo deixado por conta própria na fabulosa vila, o jovem rapaz vai descobrir os bastidores de um mundo condenado à lei do lucro e das falsidades. Uma comédia humana na qual tudo se compra e se vende, da literatura à imprensa, da política aos sentimentos, das reputações às almas. Ele vai amar, sofrer, e sobreviver às suas ilusões.
- HORÁRIOS:
- Quinta (25 de novembro): 14h / Segunda (29 de novembro): 15h50 / Domingo (5 de dezembro): 20h05 / Quarta (8 de dezembro): 18h05
- UM INTRUSO NO PORÃO (L'homme de la cave)
- 2021 / 1h54 / Thriller
- Com: François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo
- Direção: Philippe Le Guay
- Distribuição no Brasil: Synapse
- Sinopse: Em Paris, Simon e Helen decidem vender um porão no imóvel onde vivem. Um homem com um passado conturbado o compra e instala-se lá sem aviso prévio. Pouco a pouco, a sua presença vai mudar a vida do casal.
- HORÁRIOS:
- Sábado (27 de novembro): 17h50 / Quarta (1º de dezembro): 14h e 19h55 / Terça (7 de dezembro): 16h30
- NOSSO PLANETA, NOSSO LEGADO
- 2020 / 1h40 / Documentário
- Direção: Yann Arthus-Bertrand
- Distribuição no Brasil: Bonfilm
- Sinopse: Dez anos depois de "Home", Yann Arthus-Bertrand retorna com "Legacy", um grito poderoso do coração. Ele compartilha uma visão sensível e radical do nosso mundo, que viu se deteriorar ao longo de uma geração, e revela um planeta sofredor, uma humanidade desorientada e incapaz de levar a sério a ameaça que pesa sobre ela e sobre todos os seres vivos. Para o diretor, é urgente: todos podem e devem fazer ações concretas pelo futuro do planeta para nossas crianças.
- HORÁRIOS:
- Terça (30 de novembro): 18h10 / Quinta (2 de dezembro): 14h
- PARIS, 13º DISTRITO (Les Olympiades)
- 2021 / 1h45 / Comédia, Romance
- Com: Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant
- Direção: Jacques Audiard
- Distribuição no Brasil: California Filmes
- Sinopse: Paris, 13º arrondissement, bairro de Olympiades. Emilie encontra Camille, que se sente atraído por Nora, que acaba cruzando caminhos com Amber. Três garotas e um garoto. Eles são amigos, às vezes amantes, frequentemente os dois.
- HORÁRIOS:
- Sábado (27 de novembro): 14h / Quinta (2 de dezembro): 20h45 / Sábado (4 de dezembro): 16h15
- MADRUGADA EM PARIS (Médecin de nuit)
- 2020 / 1h22 / Drama
- Com: Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai
- Direção: Elie Wajeman
- Distribuição no Brasil: Bonfilm
- Sinopse: Mikaël é um médico noturno. Ele cuida de pacientes de bairros vulneráveis, mas também daqueles que ninguém quer ver: os viciados. Dividido entre a mulher e a amante e arrastado pelo primo farmacêutico para um perigoso esquema de receitas falsas, sua vida se torna um caos. Mikaël não tem escolha: esta noite, ele deve decidir seu destino.
- HORÁRIOS:
- Sexta (26 de novembro): 16h20 / Sexta (3 de dezembro): 14h / Segunda (6 de dezembro): 20h20
- MENTES EXTRAORDINÁRIAS
- 2020 / 1h31 / Comédia dramática
- Com: Bernard Campan, Alexandre Jollien, Marilyne Canto
- Direção: Bernard Campan e Alexandre Jollien
- Distribuição no Brasil: California Filmes
- Sinopse: Dois homens dirigem-se de Lausanne para o sul da França num carro funerário. Conhecem-se pouco e têm pouco em comum. Ou pelo menos é o que acham.
- HORÁRIOS:
- Sexta (26 de novembro): 18h05 / Quarta (1º de dezembro): 16h15 / Sábado (4 de dezembro): 20h50 / Quarta (8 de dezembro): 14h
- ESTÁ TUDO BEM
- 2021 / 1h52 / Comédia dramática
- Com: Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
- Direção: François Ozon
- Distribuição no Brasil: California Filmes
- Sinopse: Emmanuèle, romancista realizada na sua vida privada e profissional, se dirige ao hospital onde o seu pai, André, acaba de sofrer um AVC. Fantasque, apaixonado pela vida, porém cansado, pede à sua filha para ajudá-lo a acabar com isso. Com a ajuda de sua irmã Pascale, ela terá que escolher: aceitar a vontade de seu pai ou convencê-lo a mudar de ideia.
- HORÁRIOS:
- Quinta (25 de novembro): 20h40 / Terça (30 de novembro): 16h / Segunda (6 de dezembro): 18h10
- TRALALA
- 2021 / 2h / Comédia musical
- Com: Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry
- Direção: Arnaud e Jean-Marie Larrieu
- Distribuição no Brasil: Bonfilm
- Sinopse: Tralala, 40 anos, um cantor das ruas de Paris, encontra uma jovem que lhe deixa uma única mensagem antes de desaparecer: "Acima de tudo, não seja você mesmo". Teria Tralala sonhado? Ele deixa a capital e acaba encontrando em Lourdes a mulher pela qual já estava apaixonado, mas que não se lembra dele. Porém, uma emocionada mulher de 60 anos acredita que Tralala é seu próprio filho, Pat, desaparecido 20 anos antes nos Estados Unidos. Tralala decide assumir o papel. Ele vai descobrir para si uma nova família e encontrar a vocação que não sabia que tinha.
- HORÁRIOS:
- Sexta (26 de novembro): 14h / Segunda (29 de novembro): 18h40 / Sexta (3 de dezembro): 19h25
- UM CONTO DE AMOR E DESEJO
- 2021 / 1h42 / Drama, Romance
- Com: Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu
- Direção: Leyla Bouzid
- Distribuição no Brasil: Bonfilm
- Sinopse: Ahmed, 18 anos, é francês de origem argelina. Cresceu nos subúrbios parisienses. Nas bancadas da universidade, ele conhece Farah, uma jovem tunisiana cheia de energia que acaba de chegar de Túnis. Ao descobrir uma coletânea de literatura árabe sensual e erótica da qual ele nunca soube, Ahmed apaixona-se perdidamente por esta jovem e, apesar de literalmente inundado de desejo, ele vai tentar resistir.
- HORÁRIOS:
- Quinta (25 de novembro): 16h50 / Terça (30 de novembro): 14h / Domingo (5 de dezembro): 18h05 / Quarta (8 de dezembro): 20h55
- PEQUENA LIÇÃO DE AMOR
- 2020 / 1h27 / Comédia, Romance
- Com: Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps, Lorette Nyssen
- Direção: Eve Deboise
- Distribuição no Brasil: Bonfilm
- Sinopse: Uma jovem se abriga num café para escapar da chuva. Lá, encontra provas de matemática esquecidas e uma inquietante carta de amor.
- HORÁRIOS:
- Domingo (28 de novembro): 14h / Quarta (1º de dezembro): 18h05 / Terça (7 de dezembro): 20h40
- MAGNÍFICO
- Com: Jean-Paul Belmondo, Jaqueline Bisset, Vittorio Caprioli, Jean Lefebvre
- Direção: Philippe de Broca
- Sinopse: Francois é um escritor de romances de espionagem, cuja figura principal é Bob Saint Clair, um espião muito esperto, inteligente e sedutor. Sua obra desperta o interesse acadêmico de Christiane, uma estudante inglesa de sociologia. Aos poucos, o estudo e o relacionamento entre eles começam a se confundir com trechos do novo livro do escritor.
- HORÁRIOS:
- Terça (7 de dezembro): 18h45
- AS COISAS DA VIDA
- Com: Com Michel Piccoli, Romy Schneider, Lea Massari, Jean Bouise
- Direção: Claude Sautet
- Sinopse: Pierre (Michel Piccoli), arquiteto na faixa dos 40 anos, sofre um grave acidente de carro. Arremessado para fora de seu veículo, em estado de coma à beira da estrada, tem flashbacks do passado e das duas mulheres de sua vida: a ex-mulher Catherine (Léa Massari), com quem tem um filho, e Hélène (Romy Schneider), com quem vive um conturbado relacionamento. O longa levou a Palma de Ouro (melhor filme) do Festival de Cannes 1970
- HORÁRIOS:
- Domingo (28 de novembro): 15h50