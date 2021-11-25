Cine Jardins recebe o Festival Varilux até dia 8 de dezembro; veja programação

Tralala é um dos filmes em cartaz no Festival Valirux de Cinema Francês Crédito: Divulgação

Consolidado como o maior evento de filmes franceses fora da França e somando mais de um milhão de espectadores em todo país desde sua criação, o Festival Varilux de Cinema Francês chega a 12ª edição com exibição somente nos cinemas entre 25 de novembro e 8 de dezembro. No Espírito Santo, as exibições acontecem no Cine Jardins, em Jardim da Penha, em Vitória.

Drama, romance, comédia, animação e documentário integram a programação composta por dois clássicos e 16 longas-metragens - já que Vitória não receberá a exibição de 'Titane' - inéditos e recentes, entre premiados e participantes de festivais como Cannes, Toronto, Veneza e San Sebastian. Todos os filmes chegam ao Brasil através do Festival Varilux.

“Estamos felizes em poder realizar o festival novamente este ano, com maior segurança, com a pandemia estabilizada e os eventos culturais retornando em todos as cidades”, comemora Christian Boudier, codiretor do festival. “Para nós, que em todos esses anos trabalhamos levando a cinematografia francesa para o público de cidades de todos os tamanhos e lugares do país, é muito gratificante voltar a oferecer cultura”, completa Emmanuelle Boudier, também codiretora e cocuradora do evento.

ALGUNS DESTAQUES

Presença constante do festival, François Ozon traz sua mais nova obra, “Está Tudo Bem”, que integrou a seleção oficial da última edição de Cannes. O longa-metragem discute a eutanásia e o suicídio assistido quando um homem, em uma cama de hospital, pede ajuda de sua filha para morrer.

Ainda sobre a temática da finitude, uma das mais aclamadas atrizes do cinema francês, Catherine Deneuve, brilha no filme “Enquanto Vivo”, sob a direção de Emmanuelle Bercot. No drama, ela interpreta uma mãe diante do insuportável: a doença incurável do filho.

As comédias também estão presentes na programação. Um dos destaques é “Adeus Idiotas”, escrita, dirigida e interpretada por Albert Dupontel. O longa-metragem ganhou sete Prêmios César – concorreu a 12 - e já foi visto por mais de um milhão de espectadores na França.

Uma das mais consagradas animadoras do mundo, com obras e personagens cheias de intensidade dramática, a diretora francesa Florence Miaihe marca presença no evento com o longametragem de animação “A Travessia”, que ganhou Menção do Júri do Festival Internacional de Filmes de Animação de Annecy. O veterano Jacques Audiard apresenta sua última produção “Paris, 13 Distrito”, que mira em três personagens jovens na busca de seus caminhos.

OS CLÁSSICOS

A edição 2021 traz de volta às telonas dois filmes memoráveis da cinematografia francesa para compor os clássicos homenageados da mostra. São eles: “O Magnífico” e “As coisas da Vida”. A comédia “O Magnífico”, de 1973, é dirigida por Philippe de Broca e conta com Jean Paul Belmondo no papel principal, além de Jaqueline Bisset, Vittorio Caprioli e Jean Lefebvre. “As Coisas da Vida”, de 1970, é um drama romântico dirigido por Claude Sautet e com Michel Piccoli, Romy Schneider, Lea Massari e Jean Bouise nos papéis principais.

PROGRAMAÇÃO

@ARTHUR RAMBO - ÓDIO NAS REDES



2021 / 1h27 / Drama



Com: Rabah Naït Oufella, Sofian Khammes, Antoine Reinartz



Direção: Laurent Cantet Distribuição no Brasil: Vitrine Filmes



Sinopse: Quem é Karim D.? Um jovem escritor empenhado no sucesso? Ou seu pseudônimo Arthur Rambo, que espalha mensagens de ódio em suas redes sociais?





HORÁRIOS:

Quinta (25 de novembro): 18h50 / Segunda (29 de novembro): 14h e 21h / Sexta (3 de dezembro): 15h45

ADEUS, IDIOTAS

2020 / 1h27 / Comédia

Com: Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Direção: Albert Dupontel

Distribuição no Brasil: Mares Filmes

Sinopse: Quando Suze Trappet descobre, aos 43 anos, que está seriamente doente, decide ir procurar a criança que foi forçada a abandonar quando tinha 15 anos. Sua busca vai fazê-la cruzar com JB, um quinquagenário em pleno esgotamento mental, e com o Sr. Blin, um arquivista cego de um entusiasmo impressionante. Juntos, eles embarcam em uma missão tão espetacular quanto improvável.





HORÁRIOS:

Sábado (27 de novembro): 20h05 / Sexta (3 de dezembro): 17h35 / Segunda (6 de dezembro): 14h



A TRAVESSIA

2021 / 1h24 / Animação, Drama

Com: Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe, Maxime Gémin

Direção: Florence Miailhe

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Uma aldeia saqueada, uma família em fuga e duas crianças perdidas nos caminhos do exílio… Kyona e Adriel tentam escapar daqueles que os perseguem para chegar a um país com um regime mais brando. Durante uma jornada que os levará da infância à adolescência, eles passarão por muitas provações envoltas em um misto de fantasia e realidade para chegar ao seu destino.





HORÁRIOS:

Sábado (27 de novembro): 16h05 / Domingo (5 de dezembro): 16h20



CAIXA PRETA

2020 / 2h09 / Thriller, Drama

Com: Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier, Olivier Rabourdin

Direção: Yann Gozlan

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: O que aconteceu a bordo do voo Dubai-Paris antes de bater no maciço alpino? Técnico na BEA, autoridade responsável pelas investigações de segurança na aviação civil, Mathieu Vasseur é o investigador principal desse desastre aéreo sem precedentes. Teria sido um erro do piloto? Falha técnica? Ato terrorista? A análise minuciosa das caixas pretas fará com que Mathieu conduza secretamente a sua própria investigação. Ele ainda não sabe até onde vai a sua busca pela verdade.





HORÁRIOS:

Sexta (26 de novembro): 19h55 / Quinta (2 de novembro): 16h / Sábado (4 de novembro): 18h20 / Terça (7 de novembro): 14h



DELICIOSO: DA COZINHA PARA O MUNDO

2021 / 1h53 / Comédia, Histórico

Com: Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

Direção: Eric Besnard

Distribuição no Brasil: PlayArte

Sinopse: No alvorecer da Revolução Francesa, Pierre Manceron, um cozinheiro ousado, mas orgulhoso, foi demitido por seu mestre, o duque de Chamfort. Conhecer uma mulher surpreendente, que deseja aprender a arte culinária ao seu lado, dá-lhe autoconfiança e o leva a se libertar de sua condição de servo para empreender sua própria revolução. Juntos, eles vão inventar um lugar de prazer e partilha aberto a todos: o primeiro restaurante. Uma ideia que fará com que eles ganhem clientes... e inimigos.





HORÁRIOS:

Domingo (28 de novembro): 20h / Quinta (2 de dezembro): 18h30 / Sábado (4 de dezembro): 14h / Quarta (8 de dezembro): 15h50



ENQUANTO VIVO (De son vivant)

2021 / 2h / Drama

Com: Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara

Direção: Emmanuelle Bercot

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Um homem condenado cedo demais por uma doença. O sofrimento de uma mãe diante do inaceitável. A dedicação de um médico e de uma enfermeira para acompanhá-los num caminho impossível. Ao longo das quatro estações de um ano eles terão que lidar com a doença, domesticá-la, e compreender o que significa morrer enquanto vive.





HORÁRIOS:

Domingo (28 de novembro): 17h40 / Terça (30 de novembro): 20h10 / Domingo (5 de dezembro): 14h / Segunda (6 de dezembro): 15h50



ILUSÕES PERDIDAS

2021 / 2h29 / Drama, Histórico

Com: Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste

Direção: Xavier Giannoli

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Lucien é um jovem poeta desconhecido da França do século XIX. Ele tem grandes esperanças e quer escolher seu destino. Ele larga a gráfica de sua província natal para tentar a sorte em Paris, nos braços de sua protetora. Logo deixado por conta própria na fabulosa vila, o jovem rapaz vai descobrir os bastidores de um mundo condenado à lei do lucro e das falsidades. Uma comédia humana na qual tudo se compra e se vende, da literatura à imprensa, da política aos sentimentos, das reputações às almas. Ele vai amar, sofrer, e sobreviver às suas ilusões.





HORÁRIOS:

Quinta (25 de novembro): 14h / Segunda (29 de novembro): 15h50 / Domingo (5 de dezembro): 20h05 / Quarta (8 de dezembro): 18h05



UM INTRUSO NO PORÃO (L'homme de la cave)

2021 / 1h54 / Thriller

Com: François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo

Direção: Philippe Le Guay

Distribuição no Brasil: Synapse

Sinopse: Em Paris, Simon e Helen decidem vender um porão no imóvel onde vivem. Um homem com um passado conturbado o compra e instala-se lá sem aviso prévio. Pouco a pouco, a sua presença vai mudar a vida do casal.





HORÁRIOS:

Sábado (27 de novembro): 17h50 / Quarta (1º de dezembro): 14h e 19h55 / Terça (7 de dezembro): 16h30



NOSSO PLANETA, NOSSO LEGADO

2020 / 1h40 / Documentário

Direção: Yann Arthus-Bertrand

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Dez anos depois de "Home", Yann Arthus-Bertrand retorna com "Legacy", um grito poderoso do coração. Ele compartilha uma visão sensível e radical do nosso mundo, que viu se deteriorar ao longo de uma geração, e revela um planeta sofredor, uma humanidade desorientada e incapaz de levar a sério a ameaça que pesa sobre ela e sobre todos os seres vivos. Para o diretor, é urgente: todos podem e devem fazer ações concretas pelo futuro do planeta para nossas crianças.





HORÁRIOS:

Terça (30 de novembro): 18h10 / Quinta (2 de dezembro): 14h



PARIS, 13º DISTRITO (Les Olympiades)

2021 / 1h45 / Comédia, Romance

Com: Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant

Direção: Jacques Audiard

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Paris, 13º arrondissement, bairro de Olympiades. Emilie encontra Camille, que se sente atraído por Nora, que acaba cruzando caminhos com Amber. Três garotas e um garoto. Eles são amigos, às vezes amantes, frequentemente os dois.





HORÁRIOS:

Sábado (27 de novembro): 14h / Quinta (2 de dezembro): 20h45 / Sábado (4 de dezembro): 16h15



MADRUGADA EM PARIS (Médecin de nuit)

2020 / 1h22 / Drama

Com: Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai

Direção: Elie Wajeman

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Mikaël é um médico noturno. Ele cuida de pacientes de bairros vulneráveis, mas também daqueles que ninguém quer ver: os viciados. Dividido entre a mulher e a amante e arrastado pelo primo farmacêutico para um perigoso esquema de receitas falsas, sua vida se torna um caos. Mikaël não tem escolha: esta noite, ele deve decidir seu destino.





HORÁRIOS:

Sexta (26 de novembro): 16h20 / Sexta (3 de dezembro): 14h / Segunda (6 de dezembro): 20h20



MENTES EXTRAORDINÁRIAS

2020 / 1h31 / Comédia dramática

Com: Bernard Campan, Alexandre Jollien, Marilyne Canto

Direção: Bernard Campan e Alexandre Jollien

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Dois homens dirigem-se de Lausanne para o sul da França num carro funerário. Conhecem-se pouco e têm pouco em comum. Ou pelo menos é o que acham.





HORÁRIOS:

Sexta (26 de novembro): 18h05 / Quarta (1º de dezembro): 16h15 / Sábado (4 de dezembro): 20h50 / Quarta (8 de dezembro): 14h



ESTÁ TUDO BEM

2021 / 1h52 / Comédia dramática

Com: Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas

Direção: François Ozon

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Emmanuèle, romancista realizada na sua vida privada e profissional, se dirige ao hospital onde o seu pai, André, acaba de sofrer um AVC. Fantasque, apaixonado pela vida, porém cansado, pede à sua filha para ajudá-lo a acabar com isso. Com a ajuda de sua irmã Pascale, ela terá que escolher: aceitar a vontade de seu pai ou convencê-lo a mudar de ideia.





HORÁRIOS:

Quinta (25 de novembro): 20h40 / Terça (30 de novembro): 16h / Segunda (6 de dezembro): 18h10



TRALALA

2021 / 2h / Comédia musical

Com: Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry

Direção: Arnaud e Jean-Marie Larrieu

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Tralala, 40 anos, um cantor das ruas de Paris, encontra uma jovem que lhe deixa uma única mensagem antes de desaparecer: "Acima de tudo, não seja você mesmo". Teria Tralala sonhado? Ele deixa a capital e acaba encontrando em Lourdes a mulher pela qual já estava apaixonado, mas que não se lembra dele. Porém, uma emocionada mulher de 60 anos acredita que Tralala é seu próprio filho, Pat, desaparecido 20 anos antes nos Estados Unidos. Tralala decide assumir o papel. Ele vai descobrir para si uma nova família e encontrar a vocação que não sabia que tinha.





HORÁRIOS:

Sexta (26 de novembro): 14h / Segunda (29 de novembro): 18h40 / Sexta (3 de dezembro): 19h25



UM CONTO DE AMOR E DESEJO

2021 / 1h42 / Drama, Romance

Com: Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu

Direção: Leyla Bouzid

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Ahmed, 18 anos, é francês de origem argelina. Cresceu nos subúrbios parisienses. Nas bancadas da universidade, ele conhece Farah, uma jovem tunisiana cheia de energia que acaba de chegar de Túnis. Ao descobrir uma coletânea de literatura árabe sensual e erótica da qual ele nunca soube, Ahmed apaixona-se perdidamente por esta jovem e, apesar de literalmente inundado de desejo, ele vai tentar resistir.





HORÁRIOS:

Quinta (25 de novembro): 16h50 / Terça (30 de novembro): 14h / Domingo (5 de dezembro): 18h05 / Quarta (8 de dezembro): 20h55



PEQUENA LIÇÃO DE AMOR

2020 / 1h27 / Comédia, Romance

Com: Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps, Lorette Nyssen

Direção: Eve Deboise

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Uma jovem se abriga num café para escapar da chuva. Lá, encontra provas de matemática esquecidas e uma inquietante carta de amor.





HORÁRIOS:

Domingo (28 de novembro): 14h / Quarta (1º de dezembro): 18h05 / Terça (7 de dezembro): 20h40



Pequena lição de amor Crédito: Divulgação

MAGNÍFICO

Com: Jean-Paul Belmondo, Jaqueline Bisset, Vittorio Caprioli, Jean Lefebvre



Direção: Philippe de Broca



Sinopse: Francois é um escritor de romances de espionagem, cuja figura principal é Bob Saint Clair, um espião muito esperto, inteligente e sedutor. Sua obra desperta o interesse acadêmico de Christiane, uma estudante inglesa de sociologia. Aos poucos, o estudo e o relacionamento entre eles começam a se confundir com trechos do novo livro do escritor.





HORÁRIOS:

Terça (7 de dezembro): 18h45