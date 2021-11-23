Musical “A Bela e a Fera In Concert” chega a Vitória, neste domingo  (28)

Espetáculo musical 'A Bela e a Fera In Concert' Crédito: Divulgação/A Bela e a Fera In Concert

Atualização A assessoria do espetáculo informou equivocadamente que o show seria em 4D, com experiências de imersão, o que não irá acontecer. Além disso, o número de figurinos também não condiz com os mencionados no texto anterior, no qual havia sido informado um total de 100 figurinos. As informações foram corrigidas com as atualizações da assessoria.

A clássica história da “A Bela e a Fera” chega na capital capixaba, no próximo domingo (28), com duas sessões cheias de efeitos especiais. Em forma de musical, a apresentação será acompanhada pela Orquestra Filarmônica do Espírito Santo.

O espetáculo “A Bela e a Fera – In Concert” tem duração de uma hora e vinte minutos e conta com um elenco de 22 atores e bailarinos. A montagem nacional já percorreu mais de 50 cidades, levando ao público uma superprodução. Sucesso de vendas, a primeira sessão do musical já está esgotada. Por isso, a produção do espetáculo abriu uma sessão extra, às 14h30, também no domingo (28). Os ingressos vão de R$50 (meia/bronze) à R$140 (inteira/ouro).

Espetáculo musical 'A Bela e a Fera In Concert' Crédito: Divulgação/ 'A Bela e a Fera In Concert'

A Bela e a Fera

O musical conta a história de Bela, uma inteligente jovem que vive em uma pequena aldeia e é considerada estranha pelos moradores locais. Seu pai, Marcel, é um inventor nada talentoso, porém muito esforçado que perdeu toda sua fortuna ao longo dos anos.

Bela é cortejada por Gaspar, o jovem caçador da aldeia que pretende casar com ela. Mesmo sendo desejado por todas na aldeia, Bela não retribui o interesse, pois acha Gaspar uma pessoa primitiva. Quando seu pai decide viajar para apresentar uma de suas invenções em uma famosa feira de inventores, Bela pede para que ele traga uma rosa que encontrará em seu caminho. Marcel segue viagem e se perde em meio a floresta

Uma Fera monstruosa surge em meio a folhagem e captura o velho, o tornando seu prisioneiro. Quando Bela recebe a notícia, decide embarcar em uma grande aventura pela floresta para salvar seu pai. A jovem descobre que os moradores do castelo foram transformados em objetos que falam, dançam e até cantam.

Todos no castelo percebem que este encontro pode ser a grande chance do feitiço ser quebrado. Isto só acontecerá se a Fera amar alguém e ter o amor retribuído. Mas isso deve ser rápido, pois quando a última pétala de uma rosa encantada cair, o feitiço não poderá ser mais desfeito.