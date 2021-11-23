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Música

Vanessa da Mata canta Tom Jobim em Vitória

será a grande atração do tradicional happy hour que fecha a programação do evento, que acontece entre os próximos de quarta (24) a sexta (26), no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 11:49

A cantora Vanessa da Mata realiza show do seu álbum 'Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina' no palco do Tom Brasil, em São Paulo
A cantora Vanessa da Mata Crédito: Carlos Pupo/Folhapress
Chega de saudade... o Vitória Summit está voltando! E a cantora Vanessa da Mata será a grande atração do tradicional happy hour que fecha a programação do evento, que acontece de quarta (24) a sexta-feira (26), no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória. Com um repertório que vai misturar clássicos de Tom Jobim e da carreira da própria artista, ela vai encerrar a programação do evento neste ano.
Vanessa da Mata se apresentará logo após a transmissão, ao vivo, do programa Fim de Expediente, da Rádio CBN, que terá um estúdio montado direto do local do Summit 2021. Apresentado por Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy, o programa vai entrevistar o jornalista, produtor musical e compositor Nelson Motta.
Tom Jobim dará o tom à noite também durante o programa. Motta vai compartilhar com o trio de apresentadores e com os convidados um pouco sobre o musical que está preparando sobre a vida e obra do maestro Antônio Carlos Jobim, além de comentar os principais fatos políticos e econômicos da semana.
Após o programa, será a hora de – como dita a chamada do FDE – afrouxar as gravatas e aproveitar o coquetel de encerramento do Vitória Summit. Relembrando o álbum “Vanessa da Mata Canta Tom Jobim”, a cantora vai apresentar sucessos do maestro no repertório para fechar a programação de mais uma edição do evento.

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