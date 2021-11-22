Guarapari ganha beach clubs e um gastrobar em dezembro

Perspectiva de como será o Quintal do Mar, em Peracanga, Guarapari Crédito: Quintal do Mar/Divulgação

Guarapari vai receber uma série de estabelecimentos neste ano. Entre as novidades, estão dois beach clubs e um gastrobar. São eles: o P12 - Parador Internacional, o Sauim Playa e o Quintal do Mar.

Os outros dois começam a funcionar no mesmo mês, mas seguem ainda com programação em construção. "Nossa inauguração será no final de dezembro. A atração será revelada na próxima semana. Funcionaremos durante o verão, carnaval, semana santa e demais feriados", destaca João Vitor Guimarães Vaz, um dos sócios do Sauim Playa, que será aberto na Enseada Azul.

"Somos apaixonados por Guarapari e suas belezas, em especial pela região da Enseada Azul. Quando ficamos sabendo do local e fizemos a primeira visita foi amor à primeira vista"

De acordo com João, o Sauim, que pode receber até 2.500 pessoas e contará ainda com cardápio, que está sendo definido, assim como as atrações. "Juntamos alguns parceiros do setor de eventos e montamos uma programação em conjunto com todos", explica.

Ainda na Cidade Saúde, o Quintal do Mar Gastrobar promete ser um "ponto de encontro para todas as idades no Verão de Guarapari", garante o sócio do espaço, Mateus Carvalho.

O espaço, que pode receber até 500 pessoas (300 sentadas e 200 em pé), fica em Peracanga - na Alameda Atlântica - e também receberá atrações. O funcionamento é de meio-dia as 23h.

"Com música ao vivo, com Espaco kids do José Neto Promoções e Eventos , com Sunset maravilhoso que o verão nos proporciona, será o Happy hour, ponto de encontro, dos capixabas e turistas. Durante a semana no estilo voz e violão. Nos finais de semana estilo banda e DJ"

O cardápio será variado com direito a drinks, petiscos, mariscos, hamburguer, carnes, pizza e cerveja artesanal. Vale lembrar que o gastrobar vai funcionar apenas durante o verão. "Escolhemos o local por ser uma das praias mais badaladas de Guarapari e não tem um serviço próximo ao que vamos oferecer para o público veraneio. Temos contrato de 3 anos com o local, porém o funcionamento ocorrerá somente no verão", conta.