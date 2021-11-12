Réveillon 2022: confira a programação de festas no ES

A procura de ingressos para o Réveillon 2022 dá sinais de boa procura no Espírito Santo. Festas que iniciaram as vendas nos últimos meses já estão com entradas no quarto lote, com valores que chegam a R$ 700. Atrações nacionais como Léo Santana e Felipe Araújo até grandes decorações com personagens temáticos e malabaristas estão na lista de atrativos das festas da virada. São várias opções para quem deseja chegar no próximo ano com muito estilo e conforto.
Os eventos seguirão com os protocolos de segurança conforme orientação dos órgãos de saúde e municipal. Em alguns locais, a entrada só será liberada mediante comprovação da vacina contra a Covid-19. Com grandes expectativas dessa retomada de shows, as casas prometem realizar um réveillon de tirar o fôlego.
Uma coisa é certa: a programação inclui muita comida e bebida boa, além de músicos renomados de dentro e fora do Estado. O 'HZ' reuniu as agendas dos principais estabelecimentos, trazendo todos os detalhes sobre valores, endereços e o que está incluso em cada ingresso. Confira:
Cafe de La Musique Guarapari
- Atrações: Dubdogz e Felipe Araújo
- Onde: Rua Manoel Duarte Souza Matos, 306-372 - Meaípe, Guarapari – ES
- Horário: 21h
- Ingressos: R$ 700 (Inteira - lote D), à venda no site Brasilticket.com.br
- Open Bar: Cerveja, Refrigerante, Vodka Premium, Espumante Premium, Energético, Água, Whisky 8 Anos, Gym E Suco.
- Open Food: Mini burgers, pizza, crepes, espetinhos de carne, temakis de comida japonesa, salada, churros, gourmert, doces, café da manhã e mesa de frutas.
P12 Guarapari - SPETTACOLO
- Atrações: Léo Santana, Djs Nacionais e decoração lúdica com personagens temáticos e malabares.
- Onde: Rod. do Sol, Km26 - Praia de Porto Grande, Guarapari - ES
- Horário: 22h | café de manhã 5h | encerramento 6h
- Ingressos: R$ 480 (Inteira / 3º lote) e R$ 240 (Meia / 3º lote), à venda no site lebillet.com.br
- *Bebida e comida serão comercializados à parte
- Informações: (27) 99249-4047
Ilha Buffet Sensations
- Atrações: Banda Bandeira Dois, DJs, queima de fogos, open bar e open food
- Onde: Alameda Ponta Formosa, 350 - Vitória, ES
- Ingressos: R$160 (FrontStage Infantil 5 a 14 anos / 1º lote) a R$ 560 (FrontStage Duplo / 1º lote), à venda no site lebillet.com.br
- Horário: 22h
- Open Bar: Cerveja, Água, Refrigerante, Sucos Vodka Importada, Whisky 8 anos, Espumante (Serviço Volante). Drinks e Caipifrutas (Open Bar)
- Open Food: Mexicana, Japonesa, Petiscos de boteco (Ilhas Gastronômicas) e Finger Foods de cozinha brasileira com diversas influências (Serviço Volante)
- Informações: (27) 99663-7171
- *É obrigatória a apresentação do comprovante de vacina.
Barlavento
- Atrações: Arnaldo Jr (Mpb/Pop Rock), DJ Quadrini e DJ Josh Simons.
- Onde: Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória - ES
- Horário: 22h
- Ingressos: R$300 (individual térreo - sendo R$ 200 revertidos em consumação); R$ 1,2 mil (mesa rooftop para 4 pessoas - sendo R$ 800 revertidos em consumação); R$ 3,5 mil (lounges até 10 pessoas no térreo e rooftop - sendo R$ 2 mil revertidos em consumação)
- Informações: Reservas por direct no Instagram @barlaventovix
Réveillon De Manguinhos 2022
- Atrações: Cadu Caruzo e Banda (cover do Cazuza), Banda Praktum, Dj Residente
- Onde: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra - ES, 29173-037, Brasil
- Horário: 21h
- Ingressos (1º lote): de R$ 125 (até 14 anos) a R$ 470 (Open bar e food duplo)
- Pontos de venda: Chico Bento (Laranjeiras, J.Penha e Manguinhos); Farmácia Santana(Manguinhos) e no site www.superticket.com.br
- Informações: (27) 99754 0818 / 98131 8774 (WhatsApp)
Reveillon Espaço Agazeh 2022
- Atrações: Banda 80A+ e DJ Luy Victor
- Onde: Espaço Agazeh - Fundão, ES, 29185-000, Brasil
- Horário: 21h
- Ingressos: R$ 250 (inteira / 1º lote), à venda no site superticket.com.br
- Open bar: Cerveja, drinks exclusivos, água, refrigerantes e espumante.
- Open food: Pratos quentes, petiscos e porções
- Informações: no Instagram da casa
Silva's Restaurante Reveillon 2022
- Atrações: Laila Orlande (ritmos variado), Lilian Lomeu (axé retrô) e DJ Luciano MM
- Onde: Silva's Restaurante - Av. Espírito Santo, 197 - Praia de Carapebus, Serra
- Horário: 21h
- Ingressos: R$ 70 (lote único), à venda no site superticket.com.br
- *Bebidas e comidas serão comercializados à parte
- Informações: (27) 99312-7576
Réveillon Clericot Café
- Atrações: Som de fogueira, Fred Macucos e DJs
- Onde: Quiosque 2 - Rua José Miranda Machado | Curva da Jurema, Enseada do Suá - Vitória, ES
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 380 (inteira /1º lote), à venda no lebillet.com.br
- Open Bar: Chopp colorado, Clericot, Flammes, Caipirinha, Café Especial, Água gasosa, Coca Cola, welcome drink: 300 long Corona, 50l de Gim Tonica e 30l de Agua de coco
- Open Food: Frios / frutas / Pães
Ninho da Roxinha - Réveillon 2022
- Atrações: Banda Lexus
- Onde: R. do Limão, 350 - São João - Serra, ES
- Horário: 22:00h
- Ingressos: R$ 115 (crianças de 7 a 12 anos / 1º lote) e R$ 230 (adulto/inteira/1º lote), à venda no site lebillet.com.br
- Open Bar: Água com e sem gás, refrigerante, cerveja puro malte, suco natural, espumante, open bar com vodka, gin e cachaça.
- Open Food: Entradas com azeitonas, antepastos, quibe cru, pães e mesa Japonesa. Peru assado, leitão à pururuca, peixe assado, paella à Provençal, filé mignon grelhado, massas ao molho 4 queijos e ao sugo, arroz branco, arroz de lentilha, farofa agridoce, purê de banana com gorgonzola, batatas fritas, feijão em calda e saladas. Manjar com ameixa, frutas (melão, abacaxi, melancia, uva e morango), doces em calda (figo, ameixa e pêssego), pudim e mousse de chocolate.
- Informações: 27 98879-5388 | @ninhodaroxinha
Mansão 300°
- Atrações: FFlora, Bero, Isaque, Beleite, Fabricio V e Álice
- Onde: R. Belo Horizonte - Guarapari, ES
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 320 (inteira/1º lote), à venda no site superticket.com.br
- Open Bar: incluso
- *Será necessário a apresentação do Comprovante de Vacinação (conecte SUS) ou resultado de exame feito nas últimas 48h para entrar no evento.
Réveillon Let's Guarapari 2022
- Atrações: Samba Jr, Pedro E Lucas, Jv De Vv, Gg, Luca Di Belucio E Robson Moreira
- Onde: R. João de Barro - Nova Guarapari, Guarapari
- Horário: 22h
- Ingressos (promocional) : R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira), à venda no site superticket.com.br
- Open Bar: Cerveja - Stella Artois E Budweiser (Long Neck)Vodka Vorus/Gin Theros), Espumante Salton, Drinks Com Vodka E Gin, Drink Sem Álcool, Refrigerante, Água, Suco
- Open Food: Café da manhã completo a partir de 5h
- Informações: (27) 99966-8649 | @letsguarapari
Réveillon Azzurra - Pedra Azul
- Atrações: Banda Duets e participação especial com Saulo Simonassi
- Onde: Cervejaria Azzurra - ES-164 - Aracê, Domingos Martins
- Horário: 21h
- Ingressos: R$ 100 (crianças 11 a 15 anos/1º lote) e R$ 490 (adulto/inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br
- Open Bar: Cerveja Azzurra, Gin, Drink e Vinho
- Open Food: mesas com comida mineira, antepastos e comida árabe, finger food com bobó de camarão, guizadinho de filé mignon e strogonoff. Buffet final com Capeletti e Polenta com molho, o famoso “prato típico”
- Informações: @azzurracervejaria
Réveillon Budas Bacutia Guarapari
- Atrações: não divulgado
- Onde: Marítima Music Bar - Av. Meaípe - Enseada Azul, Guarapari - ES
- Horário: 21h
- Ingressos: R$ 320 (inteira/1º lote), à venda no site superticket.com.br
- Open Bar e Open Food: incluso
- Informações: @maritimamusicbar
Réveillon da Ilha de Guriri
- Atrações: PK, Costa Gold e Djs
- Onde: Av. Oceano Atlântico, 1960-2076 - Guriri, São Mateus - ES
- Horário: 21h
- Ingressos: R$ 75,00 (inteira/1º lote), à venda no site brasilticket.com.br
- *Bebidas e comidas serão comercializados à parte
- Informações: @festivaldeveraoguriri
Reveillon Itaunas 2022
- Atrações: Maneva e CostaGold
- Onde: Vibe Itaúnas, Itaúnas, Conceição da Barra
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 80,00 (meia) e R$160,00 (inteira), à venda no site brasilticket.com.br
- *Bebidas e comidas serão comercializados à parte
- Informações: @vibeitaunasoficial
Let's Guriri
- Atrações: Diego Rodrigues, Felipe Ribeiro, Thiago Crei, Dj Lebarch
- Onde: R. Horácio Barbosa Alves, 1530
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 145,00 (inteira), à venda no site brasilticket.com.br
- Open Bar: incluso
- Informações: (27) 99850-9556 | @lets.guriri
Viva Réveillon Praia Da Costa 2022
- Atrações: Malifoo, Samba Soul, Bloco Simpatia, Jess Benevides e Gustavo 'O Brabo'
- Onde: Mansão Skye ES - Avenida Munir Hilal, 100, Praia da Costa, Vitria, ES
- Horário: 00h
- Ingressos (1º Lote): de R$ 200,00 + R$ 20,00 taxa (feminino) a R$ 400,00 + R$ 40,00 taxa (Combo Fem 6 festas), à venda no site www.sympla.com.br
- Open Bar: Cerveja, Whisky, vodka, energético, drinks, água, refrigerante e suco
- Informações: @vivareveillon_praiadacosta_es
Réveillon da Leia 2022
- Atrações: Glauco!, Banda Mex e DJ Rafa Carneiro
- Onde: Rua João Neves de Novaes, Alto Lagoa Funda, Maratazes, ES
- Horário: 23h
- Ingressos (1º Lote): R$ 250,00 + R$ 25,00 taxa (inteira) a R$ 1.200,00 + R$ 120,00 taxa (mesa 4 pessoas), à venda no site sympla.com.br
- Open Bar: Drinks Boteco do Caranguejo, Whisky Chivas 12 Anos, cerveja, espumante Brut, refrigerante, sucos e água
- Open Food: Buffet Belas Artes, Café Duckbill (Drip Coffee), Estação Exagerado BBQ (Sanduíche de pulled pork) e sobremesas Doce Lar
- Informações: (28) 99909-1929 | @revistaleia