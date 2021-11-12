Réveillon 2022: confira a programação de festas no ES

Léo Santana e Felipe Araújo são atrações de festas de réveillon no ES Crédito: Instagram/@edermotaphoto/felipearaujooficial.com

A procura de ingressos para o Réveillon 2022 dá sinais de boa procura no Espírito Santo. Festas que iniciaram as vendas nos últimos meses já estão com entradas no quarto lote, com valores que chegam a R$ 700. Atrações nacionais como Léo Santana e Felipe Araújo até grandes decorações com personagens temáticos e malabaristas estão na lista de atrativos das festas da virada. São várias opções para quem deseja chegar no próximo ano com muito estilo e conforto.

Os eventos seguirão com os protocolos de segurança conforme orientação dos órgãos de saúde e municipal. Em alguns locais, a entrada só será liberada mediante comprovação da vacina contra a Covid-19. Com grandes expectativas dessa retomada de shows, as casas prometem realizar um réveillon de tirar o fôlego.

Uma coisa é certa: a programação inclui muita comida e bebida boa, além de músicos renomados de dentro e fora do Estado. O 'HZ' reuniu as agendas dos principais estabelecimentos, trazendo todos os detalhes sobre valores, endereços e o que está incluso em cada ingresso. Confira:

Cafe de La Musique Guarapari

Atrações: Dubdogz e Felipe Araújo

Dubdogz e Felipe Araújo Onde: Rua Manoel Duarte Souza Matos, 306-372 - Meaípe, Guarapari – ES

Rua Manoel Duarte Souza Matos, 306-372 - Meaípe, Guarapari – ES Horário: 21h

21h Ingressos: R$ 700 (Inteira - lote D), à venda no site Brasilticket.com.br

R$ 700 (Inteira - lote D), à venda no site Brasilticket.com.br Open Bar: Cerveja, Refrigerante, Vodka Premium, Espumante Premium, Energético, Água, Whisky 8 Anos, Gym E Suco.

Cerveja, Refrigerante, Vodka Premium, Espumante Premium, Energético, Água, Whisky 8 Anos, Gym E Suco. Open Food: Mini burgers, pizza, crepes, espetinhos de carne, temakis de comida japonesa, salada, churros, gourmert, doces, café da manhã e mesa de frutas.

P12 Guarapari - SPETTACOLO

Atrações: Léo Santana, Djs Nacionais e decoração lúdica com personagens temáticos e malabares.

Léo Santana, Djs Nacionais e decoração lúdica com personagens temáticos e malabares. Onde: Rod. do Sol, Km26 - Praia de Porto Grande, Guarapari - ES

Rod. do Sol, Km26 - Praia de Porto Grande, Guarapari - ES Horário: 22h | café de manhã 5h | encerramento 6h

22h | café de manhã 5h | encerramento 6h Ingressos: R$ 480 (Inteira / 3º lote) e R$ 240 (Meia / 3º lote), à venda no site lebillet.com.br

R$ 480 (Inteira / 3º lote) e R$ 240 (Meia / 3º lote), à venda no site lebillet.com.br *Bebida e comida serão comercializados à parte

Informações: (27) 99249-4047

Ilha Buffet Sensations

Atrações: Banda Bandeira Dois, DJs, queima de fogos, open bar e open food

Banda Bandeira Dois, DJs, queima de fogos, open bar e open food Onde: Alameda Ponta Formosa, 350 - Vitória, ES

Alameda Ponta Formosa, 350 - Vitória, ES Ingressos: R$160 (FrontStage Infantil 5 a 14 anos / 1º lote) a R$ 560 (FrontStage Duplo / 1º lote), à venda no site lebillet.com.br

R$160 (FrontStage Infantil 5 a 14 anos / 1º lote) a R$ 560 (FrontStage Duplo / 1º lote), à venda no site lebillet.com.br Horário: 22h

22h Open Bar: Cerveja, Água, Refrigerante, Sucos Vodka Importada, Whisky 8 anos, Espumante (Serviço Volante). Drinks e Caipifrutas (Open Bar)

Cerveja, Água, Refrigerante, Sucos Vodka Importada, Whisky 8 anos, Espumante (Serviço Volante). Drinks e Caipifrutas (Open Bar) Open Food: Mexicana, Japonesa, Petiscos de boteco (Ilhas Gastronômicas) e Finger Foods de cozinha brasileira com diversas influências (Serviço Volante)

Mexicana, Japonesa, Petiscos de boteco (Ilhas Gastronômicas) e Finger Foods de cozinha brasileira com diversas influências (Serviço Volante) Informações: (27) 99663-7171

(27) 99663-7171 *É obrigatória a apresentação do comprovante de vacina.

Barlavento

Atrações: Arnaldo Jr (Mpb/Pop Rock), DJ Quadrini e DJ Josh Simons.

Arnaldo Jr (Mpb/Pop Rock), DJ Quadrini e DJ Josh Simons. Onde: Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória - ES

Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória - ES Horário: 22h

22h Ingressos: R$300 (individual térreo - sendo R$ 200 revertidos em consumação); R$ 1,2 mil (mesa rooftop para 4 pessoas - sendo R$ 800 revertidos em consumação); R$ 3,5 mil (lounges até 10 pessoas no térreo e rooftop - sendo R$ 2 mil revertidos em consumação)

R$300 (individual térreo - sendo R$ 200 revertidos em consumação); R$ 1,2 mil (mesa rooftop para 4 pessoas - sendo R$ 800 revertidos em consumação); R$ 3,5 mil (lounges até 10 pessoas no térreo e rooftop - sendo R$ 2 mil revertidos em consumação) Informações: Reservas por direct no Instagram @barlaventovix

Réveillon De Manguinhos 2022

Atrações: Cadu Caruzo e Banda (cover do Cazuza), Banda Praktum, Dj Residente

Cadu Caruzo e Banda (cover do Cazuza), Banda Praktum, Dj Residente Onde: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra - ES, 29173-037, Brasil

Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra - ES, 29173-037, Brasil Horário: 21h

21h Ingressos (1º lote): de R$ 125 (até 14 anos) a R$ 470 (Open bar e food duplo)

de R$ 125 (até 14 anos) a R$ 470 (Open bar e food duplo) Pontos de venda: Chico Bento (Laranjeiras, J.Penha e Manguinhos); Farmácia Santana(Manguinhos) e no site www.superticket.com.br

Chico Bento (Laranjeiras, J.Penha e Manguinhos); Farmácia Santana(Manguinhos) e no site www.superticket.com.br Informações: (27) 99754 0818 / 98131 8774 (WhatsApp)

Reveillon Espaço Agazeh 2022

Atrações: Banda 80A+ e DJ Luy Victor

Banda 80A+ e DJ Luy Victor Onde: Espaço Agazeh - Fundão, ES, 29185-000, Brasil

Espaço Agazeh - Fundão, ES, 29185-000, Brasil Horário: 21h

21h Ingressos: R$ 250 (inteira / 1º lote), à venda no site superticket.com.br

R$ 250 (inteira / 1º lote), à venda no site superticket.com.br Open bar: Cerveja, drinks exclusivos, água, refrigerantes e espumante.

Cerveja, drinks exclusivos, água, refrigerantes e espumante. Open food: Pratos quentes, petiscos e porções

Pratos quentes, petiscos e porções Informações: no Instagram da casa

Silva's Restaurante Reveillon 2022

Atrações: Laila Orlande (ritmos variado), Lilian Lomeu (axé retrô) e DJ Luciano MM

Laila Orlande (ritmos variado), Lilian Lomeu (axé retrô) e DJ Luciano MM Onde: Silva's Restaurante - Av. Espírito Santo, 197 - Praia de Carapebus, Serra

Silva's Restaurante - Av. Espírito Santo, 197 - Praia de Carapebus, Serra Horário: 21h

21h Ingressos: R$ 70 (lote único), à venda no site superticket.com.br

R$ 70 (lote único), à venda no site superticket.com.br *Bebidas e comidas serão comercializados à parte

Informações: (27) 99312-7576

Réveillon Clericot Café

Atrações: Som de fogueira, Fred Macucos e DJs

Som de fogueira, Fred Macucos e DJs Onde: Quiosque 2 - Rua José Miranda Machado | Curva da Jurema, Enseada do Suá - Vitória, ES

Quiosque 2 - Rua José Miranda Machado | Curva da Jurema, Enseada do Suá - Vitória, ES Horário: 22h

22h Ingressos: R$ 380 (inteira /1º lote), à venda no lebillet.com.br

R$ 380 (inteira /1º lote), à venda no lebillet.com.br Open Bar: Chopp colorado, Clericot, Flammes, Caipirinha, Café Especial, Água gasosa, Coca Cola, welcome drink: 300 long Corona, 50l de Gim Tonica e 30l de Agua de coco

Chopp colorado, Clericot, Flammes, Caipirinha, Café Especial, Água gasosa, Coca Cola, welcome drink: 300 long Corona, 50l de Gim Tonica e 30l de Agua de coco Open Food: Frios / frutas / Pães

Ninho da Roxinha - Réveillon 2022

Atrações: Banda Lexus

Banda Lexus Onde: R. do Limão, 350 - São João - Serra, ES

R. do Limão, 350 - São João - Serra, ES Horário: 22:00h

22:00h Ingressos: R$ 115 (crianças de 7 a 12 anos / 1º lote) e R$ 230 (adulto/inteira/1º lote), à venda no site lebillet.com.br

R$ 115 (crianças de 7 a 12 anos / 1º lote) e R$ 230 (adulto/inteira/1º lote), à venda no site lebillet.com.br Open Bar: Água com e sem gás, refrigerante, cerveja puro malte, suco natural, espumante, open bar com vodka, gin e cachaça.

Água com e sem gás, refrigerante, cerveja puro malte, suco natural, espumante, open bar com vodka, gin e cachaça. Open Food: Entradas com azeitonas, antepastos, quibe cru, pães e mesa Japonesa. Peru assado, leitão à pururuca, peixe assado, paella à Provençal, filé mignon grelhado, massas ao molho 4 queijos e ao sugo, arroz branco, arroz de lentilha, farofa agridoce, purê de banana com gorgonzola, batatas fritas, feijão em calda e saladas. Manjar com ameixa, frutas (melão, abacaxi, melancia, uva e morango), doces em calda (figo, ameixa e pêssego), pudim e mousse de chocolate.

Entradas com azeitonas, antepastos, quibe cru, pães e mesa Japonesa. Peru assado, leitão à pururuca, peixe assado, paella à Provençal, filé mignon grelhado, massas ao molho 4 queijos e ao sugo, arroz branco, arroz de lentilha, farofa agridoce, purê de banana com gorgonzola, batatas fritas, feijão em calda e saladas. Manjar com ameixa, frutas (melão, abacaxi, melancia, uva e morango), doces em calda (figo, ameixa e pêssego), pudim e mousse de chocolate. Informações: 27 98879-5388 | @ninhodaroxinha

Mansão 300°

Atrações: FFlora, Bero, Isaque, Beleite, Fabricio V e Álice

FFlora, Bero, Isaque, Beleite, Fabricio V e Álice Onde: R. Belo Horizonte - Guarapari, ES

R. Belo Horizonte - Guarapari, ES Horário: 22h

22h Ingressos: R$ 320 (inteira/1º lote), à venda no site superticket.com.br

R$ 320 (inteira/1º lote), à venda no site superticket.com.br Open Bar: incluso

incluso *Será necessário a apresentação do Comprovante de Vacinação (conecte SUS) ou resultado de exame feito nas últimas 48h para entrar no evento.



Réveillon Let's Guarapari 2022

Atrações: Samba Jr, Pedro E Lucas, Jv De Vv, Gg, Luca Di Belucio E Robson Moreira

Samba Jr, Pedro E Lucas, Jv De Vv, Gg, Luca Di Belucio E Robson Moreira Onde: R. João de Barro - Nova Guarapari, Guarapari

R. João de Barro - Nova Guarapari, Guarapari Horário: 22h

22h Ingressos (promocional) : R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira), à venda no site superticket.com.br

R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira), à venda no site superticket.com.br Open Bar: Cerveja - Stella Artois E Budweiser (Long Neck)Vodka Vorus/Gin Theros), Espumante Salton, Drinks Com Vodka E Gin, Drink Sem Álcool, Refrigerante, Água, Suco

Cerveja - Stella Artois E Budweiser (Long Neck)Vodka Vorus/Gin Theros), Espumante Salton, Drinks Com Vodka E Gin, Drink Sem Álcool, Refrigerante, Água, Suco Open Food: Café da manhã completo a partir de 5h

Café da manhã completo a partir de 5h Informações: (27) 99966-8649 | @letsguarapari

Réveillon Azzurra - Pedra Azul

Atrações: Banda Duets e participação especial com Saulo Simonassi

Banda Duets e participação especial com Saulo Simonassi Onde: Cervejaria Azzurra - ES-164 - Aracê, Domingos Martins

Cervejaria Azzurra - ES-164 - Aracê, Domingos Martins Horário: 21h

21h Ingressos: R$ 100 (crianças 11 a 15 anos/1º lote) e R$ 490 (adulto/inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br

R$ 100 (crianças 11 a 15 anos/1º lote) e R$ 490 (adulto/inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br Open Bar: Cerveja Azzurra, Gin, Drink e Vinho

Cerveja Azzurra, Gin, Drink e Vinho Open Food: mesas com comida mineira, antepastos e comida árabe, finger food com bobó de camarão, guizadinho de filé mignon e strogonoff. Buffet final com Capeletti e Polenta com molho, o famoso “prato típico”

mesas com comida mineira, antepastos e comida árabe, finger food com bobó de camarão, guizadinho de filé mignon e strogonoff. Buffet final com Capeletti e Polenta com molho, o famoso “prato típico” Informações: @azzurracervejaria

Réveillon Budas Bacutia Guarapari

Atrações: não divulgado

não divulgado Onde: Marítima Music Bar - Av. Meaípe - Enseada Azul, Guarapari - ES

Marítima Music Bar Av. Meaípe - Enseada Azul, Guarapari - ES Horário : 21h

: 21h Ingressos: R$ 320 (inteira/1º lote), à venda no site superticket.com.br

R$ 320 (inteira/1º lote), à venda no site superticket.com.br Open Bar e Open Food: incluso

incluso Informações: @maritimamusicbar

Réveillon da Ilha de Guriri

Atrações : PK, Costa Gold e Djs

: PK, Costa Gold e Djs Onde: Av. Oceano Atlântico, 1960-2076 - Guriri, São Mateus - ES

Av. Oceano Atlântico, 1960-2076 - Guriri, São Mateus - ES Horário: 21h

21h Ingressos: R$ 75,00 (inteira/1º lote), à venda no site brasilticket.com.br

R$ 75,00 (inteira/1º lote), à venda no site brasilticket.com.br *Bebidas e comidas serão comercializados à parte

Informações: @festivaldeveraoguriri

Reveillon Itaunas 2022

Atrações: Maneva e CostaGold

Maneva e CostaGold Onde: Vibe Itaúnas, Itaúnas, Conceição da Barra

Vibe Itaúnas, Itaúnas, Conceição da Barra Horário: 22h

22h Ingressos: R$ 80,00 (meia) e R$160,00 (inteira), à venda no site brasilticket.com.br

R$ 80,00 (meia) e R$160,00 (inteira), à venda no site brasilticket.com.br *Bebidas e comidas serão comercializados à parte

Informações: @vibeitaunasoficial

Let's Guriri

Atrações: Diego Rodrigues, Felipe Ribeiro, Thiago Crei, Dj Lebarch

Diego Rodrigues, Felipe Ribeiro, Thiago Crei, Dj Lebarch Onde: R. Horácio Barbosa Alves, 1530

R. Horácio Barbosa Alves, 1530 Horário: 22h

22h Ingressos: R$ 145,00 (inteira), à venda no site brasilticket.com.br

R$ 145,00 (inteira), à venda no site brasilticket.com.br Open Bar: incluso

incluso Informações: (27) 99850-9556 | @lets.guriri

Viva Réveillon Praia Da Costa 2022

Atrações: Malifoo, Samba Soul, Bloco Simpatia, Jess Benevides e Gustavo 'O Brabo'

Malifoo, Samba Soul, Bloco Simpatia, Jess Benevides e Gustavo 'O Brabo' Onde: Mansão Skye ES - Avenida Munir Hilal, 100, Praia da Costa, Vitria, ES

Mansão Skye ES - Avenida Munir Hilal, 100, Praia da Costa, Vitria, ES Horário: 00h

00h Ingressos (1º Lote): de R$ 200,00 + R$ 20,00 taxa (feminino) a R$ 400,00 + R$ 40,00 taxa ( Combo Fem 6 festas), à venda no site www.sympla.com.br

de R$ 200,00 + R$ 20,00 taxa (feminino) a www.sympla.com.br Open Bar: Cerveja, Whisky, vodka, energético, drinks, água, refrigerante e suco

Cerveja, Whisky, vodka, energético, drinks, água, refrigerante e suco Informações: @vivareveillon_praiadacosta_es

Réveillon da Leia 2022