Verão 2022 terá mais de 90 shows nacionais no Espírito Santo; programação

Wesley Safadão, Barões da Pisadinha e Leo Santana são atrações do Verão 2022 no ES Crédito: Montagem/I@wesleysafadao/Alison Demetrio/@leosantana

O sol está voltando, a decoração sendo feita, as bebidas sendo alocadas nos freezers e todos profissionais preparados para reabrir as casas de show e receber o público para o Verão 2022. Após quase dois anos fechados por conta da pandemia, os empresários estão esperançosos com a liberação dos eventos em municípios com risco Muito Baixo para a Covid-19. A liberação deve acontecer a partir do anúncio do Mapa de Risco no próximo dia 5 de novembro, cuja vigência começa a valer no dia 8, caso as microrregiões alcancem um nível alto de cidadãos imunizados e disponibilizem postos para a realização de testes de Covid.

"Estávamos um pouco inseguros ainda. Mas, depois do pronunciamento do Governo na semana passada, demos uma animada porque o governador publicou dizendo que vai ter o verão e a exigência será o Passaporte da Vacina. A informação meio que foi um start para gente animar mais ainda e começar a produção à todo vapor", adianta João Vitor Guimarães Vaz, um dos sócios do Café de La Musique, que acontece em Meaípe, Guarapari. Confira imagens aéreas do Café na edição de 2019 abaixo para já ir matando a saudade.

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O espaço espera iniciar sua programação no dia 29 de dezembro com um show de Ferrugem para os clientes que não pediram reembolso dos ingressos do verão do último ano. Segundo João, o show é um presente para os que confiaram no trabalho e na garantia de que os eventos seriam realizados no futuro.

A casa terá mais de 30 atrações durante todo o verão com nomes como Ludmilla, Dennis DJ, Alok, Menos é Mais, Harmonia do Samba, Barões na Pisadinha, Kevin O Cris, Israel e Rodolffo e muito mais.

"Tem muita novidade. No ano anterior, não estavam previstos shows como dos Barões, Thiaguinho, Harmonia do Samba, Matheus Fernandes, Israel e Rodolffo e Sorriso Maroto"

Ainda em Guarapari, outra casa surge com grande estreia. O O P12 Parador Internacional, tradicional beach club de Jurerê Internacional, em Santa Catarina, abre as portas de uma filial na Cidade Saúde após os planos de abrir em 2020 terem sido descartados por conta da Covid-19. Mas para 2021 está tudo certo se a Grande Vitória entrar no risco Muito Baixo.

"Na mesma época do ano passado, estávamos com 90% do clube pronto. Os últimos 10% a gente deixa para colocar próximo da abertura porque são coisas como decoração e móveis. Se tivesse que abrir no dia 15 de novembro, a gente abriria", destaca Cícero Ribeiro, sócio do empreendimento.

P12 Guarapari

De acordo com Cícero, a manutenção do espaço está sendo feita para que tudo brilhe no próximo dia 30 de dezembro com um evento pré-réveillon, que terá Zé Neto e Cristiano e Maiara e Maraísa agitando os capixabas.

"A gente está muito ansioso e acompanhando dia a dia todas as notícias e avanço do final da pandemia. A gente sempre fica ansioso se o protocolo vai continuar diminuindo para que tudo ocorra bem. O nosso sonho é conseguir chegar no Risco Muito Baixo"

Cícero e seus seis sócios (Itagildo Marques, Guilherme Stelzer, Aroldo Cruz Lima, Nelinho Miranda, Gustavo Batista e Leonardo Caetano). prometem trazer mais de 40 shows a Guarapari. Na lista estão nomes como Luisa Sonza, Kekel, Tierry, Marília Mendonça, Xand Avião, Bell Marques, Zé Vaqueiro, Wesley Safadão, Pedro Sampaio e muito mais.

"O maior trunfo é que o P12 de Guarapari não será um day club, como em Jurerê, mas sim um night club. Assim, as pessoas poderão curtir bastante a praia e depois vir curtir o nosso espaço, que será todo de piso e as mulheres poderão usar salto", destaca Cícero.

E o Norte do Espírito Santo também tem eventos esperando os capixabas e turistas no verão. O Festival de Verão Guriri, na Arena Ao Mar, espera realizar mais uma edição com 14 atrações já divulgadas. "Aguardamos a liberação dos protocolos para realizar o verão em plenas condições de oferecer um evento de qualidade para o cliente", destaca Wagner Dutra, que comanda o evento de São Mateus.

"É um festival que montamos e evoluímos a entrega a cada ano. Já fomos considerados o Melhor Festival do ES nos últimos anos. Temos o compromisso de cada fazer melhor. Neste ano, teremos um superpalco, no padrão de festivais nacionais, além de um backstage maior", detalha ele, que trará nomes como Léo Santana, Gusttavo Lima, Dilsinho e Capital Inicial.

Então, agora é torcer para a cobertura vacinal contra a Covid-19 avançar, os municípios entrarem na categoria Muito Baixo do Mapa de Risco e começar a fazer a programação. Abaixo, você confere o calendário de eventos previsto para o Verão 2022 no ES.

CAFÉ DE LA MUSIQUE

Onde: Rua Manoel Duarte Souza Matos, 306-372 - Meaípe, Guarapari - ES



Rua Manoel Duarte Souza Matos, 306-372 - Meaípe, Guarapari - ES Ingressos: www.brasilticket.com.br



PROGRAMAÇÃO

29/12 - Abertura Verão – Sunset; - Ferrugem

30/12 - PRÉ RÉVEILLON - Alok, Daft Hill, Zuffo e Rooftime;



31/12 - Reiveillon 22 – Dubdogz e Felipe Araujo;



01/01 - Pé na Areia - Thiaguinho e Ludmilla;



02/01 - Barões na Praia - Barões da Pisadinha;



08/01 - Harmonia do Samba, Matheus Fernandes e Israel e Rodolfo



09/01 - Gusttavo Lima e Sahmara;



14/01 - Henrique e Juliano e Atitude 67



15/01 - Vintage Culture, Meca e RDT



16/01 - Fica Comigo - Fica Comigo, Chrigor, Kevin o Cris e Bhaskar



22/01 - Dennis Sunset - Dennis, Di Proposito;



23/01 - Na Praia eu Gosto - Menos é Mais, Mumuzinho e Sorriso Maroto



P12 PARADOR INTERNACIONAL GUARAPARI

Onde: Rod. do Sol, Km26 - Praia de Porto Grande, Guarapari - ES, 29208-720



Rod. do Sol, Km26 - Praia de Porto Grande, Guarapari - ES, 29208-720 Ingressos: www.lebillet.com.br



www.lebillet.com.br Informações: (27) 99249-4047



PROGRAMAÇÃO

30/12 - Inauguração P12 Guarapari com show Zé Neto e Cristiano e Maiara & Maraisa, a partir das 21h

31/12 - Réveillon Spettacolo com Leo Santana, com Djs nacionais e locais convidados, a partir das 22h



01/01 - Marília Mendonça e Tierry, a partir das 21h



02/01 - Wesley Safadão e Saia Rodada, a partir das 15h



07/01 - Jorge & Matheus / Pedro Sampaio / Dilsinho, a partir das 21h



08/01 - In|Concert – Festival de Música Eletrônica com: Kolombo (direto da Bélgica), Fran Bortolossi , Gabe, Gustavo Mota, Groove Delight, Jess e Monia Lombardi, a partir das 21h



14/01 - Baile da Favorita com Luisa Sonza, Kekel, G15, Poze do Rodo, MD Chefe, PK, Don Juan, TH, Andrezinho Shock, Felipe Mar, a partir das 20h



15/01 - Zé Vaqueiro e Xand Avião, a partir das 21h



16/01 - Bell Marques, Matheus e KAUAN, Clayton e Romário e Eric Land, a partir das 15h



21/01 - Festival do Piseiro com Vitor Fernandes, João Gomes e Tarcisio do Acordeon, a partir das 21h



28/01 - Skank – Turnê de despedida/ Falcão / Jopin, a partir das 21h



29/01 - PlayMF – Festival de Música Eletrônica com CHAPELEIRO BRAKING BEATTZ, VINI VINCI (direto de Israel), VOLAC (direto da Rússia), a partir das 21h



FESTIVAL DE VERÃO GURIRI

Onde: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, 1960-2076 - Guriri, São Mateus



Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, 1960-2076 - Guriri, São Mateus Ingressos: www.brasilticket.com.br



PROGRAMAÇÃO

30/12 - Parangolé e Tayrone

01/01 - Leo Santana, Baroes da Pisadinha



08/01 - Gustavo Lima, Zé Vaqueiro, GDubdogz



15/01 - Tierry, Pedro Sampaio, Matheus Fernandes



22/01 - Sorriso Maroto, Menos é Mais e Dilsinho



29/01 - Capital Inicial



MANSÃO 360

Onde: Rua Belo Horizonte, 400 - Meaípe, Guarapari - ES

Rua Belo Horizonte, 400 - Meaípe, Guarapari - ES Ingressos: www.superticket.com.br