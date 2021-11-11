Bloco do Silva passará por Vitória e mais cinco capitais em 2022

Bloco do Silva em São Paulo, no ano de 2020 Crédito: BRENO GALTIER/Divulgação

Aproveitando o momento de retomada dos eventos, Silva anuncia que vai colocar seu bloco na rua em 2022. Bloco do Silva já está confirmado nas principais capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, entre outras.

"Eu não via a hora dos shows voltarem. É onde tudo acontece pra mim, a concretização de todo meu trabalho. Saber que vou poder colocar meu bloco na rua, nesse verão que promete ser lindo, é pra lavar a alma de todo mundo", comemora Silva.

Em 2020, o projeto foi considerado o mais buscado da folia nacional em São Paulo, fora da internet o público fez jus aos números: as seis apresentações tiveram seus ingressos esgotados, somando mais de 25 mil pessoas. Entre os convidados estavam Carlinhos Brown, Tatau, Elba Ramalho, Jau entre outros. Para a edição 2022, ainda não foram divulgadas participações.

BLOCO

Com repertório que passa por sucessos do início dos anos 1990, de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum, e clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil, o Bloco do Silva é mais um passo na intensa jornada do cantor em construir novos caminhos entre tempos e estéticas musicais diferentes, mostrando toda força de um dos nomes mais produtivos e criativos dessa geração.

"Esse show surgiu da vontade de homenagear o repertório de carnaval dos anos 90, que foi o primeiro carnaval da minha geração, uma música pop, mas com base tão forte nas raízes do Brasil, que me dá vontade de dançar e cantar junto com todo mundo, que me dá vontade de fazer um carnaval."

Nesse projeto, Silva se apresenta acompanhado de grande elenco formado por muitas percussões, metais, guitarra, baixo e bateria.

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