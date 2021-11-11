Álvaro Nobre é uma das atrações da Festa da Polenta 2021; programação

O cantor Álvaro Nobre Crédito: Instagram/@alvaronobreoficial

"A 43ª Festa da Polenta será o Recomeço". Com esta chamada em seu site oficial, a Festa da Polenta está garantida em 2021 e já começa nesta sexta-feira (12), no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o famoso Polentão, em Venda Nova do Imigrante. Em sua programação, estão garantidos os tradicionais tombos da polenta, desfile típico, eleição da rainha e shows.

Porém, o evento contará com normas sanitárias para receber o público. "A política de enfrentamento ao COVID-19 é definida pelas autoridades competentes, e não cabe a nós modificá-las. Portanto, a Festa da Polenta vai cumprir as diretrizes estabelecidas tais como público limitado e vacina obrigatória", diz trecho do comunicado no site.

“Vamos fazer o que é permitido pelas autoridades de saúde e o que a pandemia nos permite fazer. O número de pessoas ainda depende do alvará do Corpo de Bombeiros, pois deve ser 50% do público permitido no local. Geralmente organizamos a festa em seis meses e nesta edição, será em três semanas”, completou o presidente da Associação da Festa da Polenta, Paulo Mazzoco, em entrevista recente ao site A Gazeta.

ATRAÇÕES

Entre os nomes garantidos para se apresentarem na festa, está Álvaro Nobre. O cantor sertanejo, que se apresenta no sábado (13) à noite, comemorou a retomada de eventos em sua rede social. "Dia 13/11 temos um encontro marcado em Venda Nova do Imigrante. O recomeço dos grandes eventos no estado, vai ser por conta da @festadapolenta. Vai ser lindo… Vai ser histórico!", publicou no Instagram.

No repertório, Álvaro deve cantar seus sucessos, entre eles o recente "Só Não Pego Você", que teve clipe gravado no Espírito Santo com a influenciadora e ex de Felipe Araújo, Carol Marchezi.

Além de Álvaro, a festa terá shows de Rodrigo Balla, Wilson & Cia, Preguinho e Seus Teclados, além de Wagner e Edmar. Para ajudar na redução do público, o evento terá cobrança de ingressos em todos os dias, que vão de R$ 10 a R$ 60 nos lotes iniciais. Vale lembrar que o evento tem cunho social e parte da arrecadação financeira é destinada a instituições da cidade, como Apae e o Hospital Padre Máximo.

"O hospital passou por dificuldades. A festa é a maior financiadora dessas entidades, cerca de meio milhão é destinado a elas. Quereremos que as pessoas venham ser voluntárias contribuindo com a festa, que falem bem da cidade e do evento. Estamos apostando nesse bem querer coletivo”, relatou o presidente.

SERVIÇO

43ª FESTA DA POLENTA

Quando: de sexta (12) a domingo (14)



de sexta (12) a domingo (14) Onde: no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão - Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante



no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão - Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante Ingressos: de R$ 10 a R$ 60, nos lotes iniciais, no site superticket.com.br



PROGRAMAÇÃO