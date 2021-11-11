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Álvaro Nobre é uma das atrações da Festa da Polenta 2021; programação

Evento vai de sexta (12) a domingo (14), em Venda Nova. Cantor comemorou retomada em suas redes sociais
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 15:03

O cantor Álvaro Nobre
O cantor Álvaro Nobre Crédito: Instagram/@alvaronobreoficial
"A 43ª Festa da Polenta será o Recomeço". Com esta chamada em seu site oficial, a Festa da Polenta está garantida em 2021 e já começa nesta sexta-feira (12), no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o famoso Polentão, em Venda Nova do Imigrante. Em sua programação, estão garantidos os tradicionais tombos da polenta, desfile típico, eleição da rainha e shows.
Porém, o evento contará com normas sanitárias para receber o público. "A política de enfrentamento ao COVID-19 é definida pelas autoridades competentes, e não cabe a nós modificá-las. Portanto, a Festa da Polenta vai cumprir as diretrizes estabelecidas tais como público limitado e vacina obrigatória", diz trecho do comunicado no site.
“Vamos fazer o que é permitido pelas autoridades de saúde e o que a pandemia nos permite fazer. O número de pessoas ainda depende do alvará do Corpo de Bombeiros, pois deve ser 50% do público permitido no local. Geralmente organizamos a festa em seis meses e nesta edição, será em três semanas”, completou o presidente da Associação da Festa da Polenta, Paulo Mazzoco, em entrevista recente ao site A Gazeta.

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ATRAÇÕES

Entre os nomes garantidos para se apresentarem na festa, está Álvaro Nobre. O cantor sertanejo, que se apresenta no sábado (13) à noite, comemorou a retomada de eventos em sua rede social. "Dia 13/11 temos um encontro marcado em Venda Nova do Imigrante. O recomeço dos grandes eventos no estado, vai ser por conta da @festadapolenta. Vai ser lindo… Vai ser histórico!", publicou no Instagram.
No repertório, Álvaro deve cantar seus sucessos, entre eles o recente "Só Não Pego Você", que teve clipe gravado no Espírito Santo com a influenciadora e ex de Felipe Araújo, Carol Marchezi.
Além de Álvaro, a festa terá shows de Rodrigo Balla, Wilson & Cia, Preguinho e Seus Teclados, além de Wagner e Edmar. Para ajudar na redução do público, o evento terá cobrança de ingressos em todos os dias, que vão de R$ 10 a R$ 60 nos lotes iniciais. Vale lembrar que o evento tem cunho social e parte da arrecadação financeira é destinada a instituições da cidade, como Apae e o Hospital Padre Máximo.
"O hospital passou por dificuldades. A festa é a maior financiadora dessas entidades, cerca de meio milhão é destinado a elas. Quereremos que as pessoas venham ser voluntárias contribuindo com a festa, que falem bem da cidade e do evento. Estamos apostando nesse bem querer coletivo”, relatou o presidente.

SERVIÇO

  • 43ª FESTA DA POLENTA
  • Quando: de sexta (12) a domingo (14)
  • Onde: no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão - Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante
  • Ingressos: de R$ 10 a R$ 60, nos lotes iniciais, no site superticket.com.br

PROGRAMAÇÃO

  • SEXTA-FEIRA (12)
  • 21h: Abertura da 43ª Festa da Polenta
  • Tombo da Polenta
  • Eleição da Rainha e Toni Boni
  • Show Rodrigo Balla
  • 2h: Encerramento

  • SÁBADO (13)
  • 1º turno
  • 9h30: Desfile Típico Cultural – (Na Cidade)
  • 11h: Almoço Típico - O Recomeço... “Nella Cucina Della Nonna”
  • Show Wilson & Cia
  • Show Preguinho e Seus Teclados
  • 16h: Encerramento

  • 2º turno
  • 21h: Show Ragazzi dei Monti
  • Tombo da Polenta
  • Comidas Típicas – “i sapori della cucina”
  • Show Álvaro Nobre
  • 2h: Encerramento 

  • DOMINGO (14)
  • 9h: Missa na Matriz
  • 11h: Almoço Típico – O Recomeço... “Nella Cucina Della Nonna”
  • Cantarola “Missa das DEZ”
  • Show Wagner e Edmar
  • Virada do Açúcar Mascavo – Ambrósio Falqueto
  • Tombo da Polenta
  • Atrações culturais - Granello Giallo
  • Show Ragazzi dei Monti - Panelaço
  • 17h: Finito. Grazie a tutti. Ci vediamo l'anno prossimo

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