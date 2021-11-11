"Estúdio Tocadisco" promove live sessions com talentos da música capixaba

Yuri Guijansque é um dos convidados da primeira temporada do "Estúdio Tocadisco" Crédito: Estúdio Tocadisco/Divulgação

O clima é retrô, bem anos 1980, no estilo vitrola de LP, mas com um "gostinho" de live, tipo sarau de música no fim da tarde. Assim é a vibe do projeto "Estúdio Tocadisco", uma espécie de plataforma virtual para os artistas capixabas divulgarem seu trabalho. Todos são bem-vindos, dos veteranos aos jovens talentos.

Diego Biazatti em formato de a empreitada promove live sessions em que os cantores podem soltar o gogó e falar um pouco sobre suas carreiras. Quatro episódios, de um total de 12, da primeira temporada estão disponíveis. Criado pelo compositor e produtor musicalem formato de canal do YouTube, a empreitada promove live sessions em que os cantores podem soltar o gogó e falar um pouco sobre suas carreiras. Quatro episódios, de um total de 12, da primeira temporada estão disponíveis.

Entre os "programetes" que podem ser conferidos, estão os que contam com a participação de Samir Carim, das meninas do trio Suindara, Fábio Carvalho (veja vídeo abaixo) e Yuri Guijansque. Os programas são curtinhos, cerca de 15 minutos, bem gostosos de se assistir.

Entre os próximos convidados do "Estúdio Tocadisco", estão Murilo Hayashi, Manfredo, Marajah, Termiinal Band, B Melão e Diego Comum, só para citar alguns. A cada semana, um novo episódio será disponibilizado na plataforma.

Uma das produtoras executivas do projeto, Gab Kruger detalha que cada session - gravada em um espaço de Guarapari - oferece mais que um vídeo (com uma música de fundo). "A intenção é trazer uma experiência leve e orgânica, algo como escutar um disco no toca-discos da avó na sala de casa num domingo depois do almoço, na década de 1980, e, ao mesmo tempo, uma experiência livre e inesperada, como quando você escuta uma música tão boa que se sente abduzido", aponta, com um tom de filosofia.

A intenção, de acordo com os organizadores, é abrir inscrição para a participação de qualquer músico autoral na próxima temporada, com ou sem trabalho lançado.

Também atuando como produtor do "Estúdio Tocadisco", que contou com apoio da Lei Aldir Blanc, Alan Biazatti afirma que, durante as gravações, foram tomados todos os cuidados sanitários relacionados à Covid-19.

"É uma vibração única, cheia de 'encontros' vacinados e de máscara, com músicas gravadas de frente para uma janela incrível, com uma vista de tirar o fôlego, que faz o público ter uma experiência nova com cada artista e com cada música", gaba-se, complementando que, para que novas temporadas aconteçam, os produtores esperam conseguir novos investidores (patrocínios) que topem embarcar na empreitada.

"ESTÚDIO TOCADISCO"