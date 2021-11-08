Formemus vence 6° Prêmio Profissionais da Música

Apresentação da banda sergipana Taco de Golfe, na última edição presencial do Formemus, em 2019 Crédito: Bárbara Bueno

Conhecido, e respeitado, por ser o maior evento do Espírito Santo quando o assunto é debater novos rumos da indústria musical, o Formemus teve sua importância reconhecida nacionalmente, ao vencer a 6ª edição do tradicional Prêmio Profissionais da Música, que acontece anualmente, em Brasília (DF).

Os escolhidos foram divulgados pela organização da PPM no sábado (6) e domingo (7), pelo site do encontro , que, em 2021, aconteceu em formato virtual, por conta da pandemia da Covid-19.

Com três edições no currículo, a última realizada em 2020, o Formemus venceu a categoria Feiras e Congressos de Música, tendo como concorrentes encontros com mais anos de estrada, como a Fims - Feira Internacional da Música do Sul, que acontece em Curitiba; Exponeja, maior feira de mercado do Brasil voltada para o setor sertanejo; e a Tum Sound Festival, de Santa Catarina.

O Prêmio Profissionais da Música é uma espécie de Oscar do mercado musical brasileiro, reconhecendo também instrumentistas, cantores, arranjadores, intérpretes de vários ritmos, projetos - que vão de trilha para cinema a blocos de carnaval -; e produtores culturais.

"O Formemus ainda é um evento jovem, que está partindo para sua quarta edição. Vencer a premiação em meio a eventos com mais tempo de estrada, como o Exponeja e a Feira Internacional de Música do Sul, só engrandece mais essa conquista", comemora Daniel Morelo, que produz o evento em parceria com Simone Marçal.

"Em nossa última edição - realizada virtualmente, em 2020 - tivemos participantes de 25 estados, além do Distrito Federal. Isso nos permitiu acessarmos mercados distantes do nosso e ajudou também a percebermos os diferentes desafios da organização do mercado da música por todo o Brasil. Com a conquista do prêmio, acreditamos que nossa próxima edição possa desempenhar seu papel de catalisador criativo e incentivador da formalização e organização do mercado musical em todos os estados", pontuou o produtor cultural.

PRÓXIMA EDIÇÃO

Simone Marçal adianta que o planejamento para a versão 2021 está a todo vapor. "Estamos indo pra quarta edição do Formemus, previsto para março de 2022. As perspectivas são de esperança, de podermos debater essa retomada da cultura pós-pandemia, além de continuarmos as conexões que o encontro traz para a cena local e nacional. Vamos ter painéis de debates, oficinas e palestras, além da Rodada de Negócios, que é tão esperada pelos artistas, 'pitching shows', showcases, mostra fotográfica e mostra de videoclipes. No próximo mês, vamos iniciar as inscrições dos chamamentos que vão compor essa programação", enumera, afirmando que a edição deve ser híbrida, com eventos presenciais e virtuais.