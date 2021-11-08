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Conquista

Formemus vence 6° Prêmio Profissionais da Música

Comemorando a vitória no "Oscar" do Mercado Musical Brasileiro, evento capixaba deve organizar a próxima edição em março de 2022, com chamamentos a serem abertos no próximo mês
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 17:12

Apresentação da banda sergipana Taco de Golfe, na última edição presencial do Formemus, em 2019
Apresentação da banda sergipana Taco de Golfe, na última edição presencial do Formemus, em 2019 Crédito: Bárbara Bueno
Conhecido, e respeitado, por ser o maior evento do Espírito Santo quando o assunto é debater novos rumos da indústria musical, o Formemus teve sua importância reconhecida nacionalmente, ao vencer a 6ª edição do tradicional Prêmio Profissionais da Música, que acontece anualmente, em Brasília (DF)
Os escolhidos foram divulgados pela organização da PPM no sábado (6) e domingo (7), pelo site do encontro, que, em 2021, aconteceu em formato virtual, por conta da pandemia da Covid-19.  
Com três edições no currículo, a última realizada em 2020, o Formemus venceu a categoria Feiras e Congressos de Música, tendo como concorrentes encontros com mais anos de estrada, como a Fims - Feira Internacional da Música do Sul, que acontece em Curitiba; Exponeja, maior feira de mercado do Brasil voltada para o setor sertanejo; e a Tum Sound Festival, de Santa Catarina. 
O Prêmio Profissionais da Música é uma espécie de Oscar do mercado musical brasileiro, reconhecendo também instrumentistas, cantores, arranjadores, intérpretes de vários ritmos, projetos - que vão de trilha para cinema a blocos de carnaval -; e produtores culturais.
Para vencer, o Formemus passou por um processo de indicação e pelo período de votação, feito por um júri técnico. A lista com os todos os ganhadores por ser conferida na Internet
"O Formemus ainda é um evento jovem, que está partindo para sua quarta edição. Vencer a premiação em meio a eventos com mais tempo de estrada, como o Exponeja e a Feira Internacional de Música do Sul, só engrandece mais essa conquista", comemora Daniel Morelo, que produz o evento em parceria com Simone Marçal.

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"Em nossa última edição - realizada virtualmente, em 2020 - tivemos participantes de 25 estados, além do Distrito Federal. Isso nos permitiu acessarmos mercados distantes do nosso e ajudou também a percebermos os diferentes desafios da organização do mercado da música por todo o Brasil. Com a conquista do prêmio, acreditamos que nossa próxima edição possa desempenhar seu papel de catalisador criativo e incentivador da formalização e organização do mercado musical em todos os estados", pontuou o produtor cultural.

PRÓXIMA EDIÇÃO

Simone Marçal adianta que o planejamento para a versão 2021 está a todo vapor. "Estamos indo pra quarta edição do Formemus, previsto para março de 2022. As perspectivas são de esperança, de podermos debater essa retomada da cultura pós-pandemia, além de continuarmos as conexões que o encontro traz para a cena local e nacional. Vamos ter painéis de debates, oficinas e palestras, além da Rodada de Negócios, que é tão esperada pelos artistas, 'pitching shows', showcases, mostra fotográfica e mostra de videoclipes. No próximo mês, vamos iniciar as inscrições dos chamamentos que vão compor essa programação", enumera, afirmando que a edição deve ser híbrida, com eventos presenciais e virtuais.
"Estamos trabalhando para que o encontro tenha cada vez mais inserção nacional, justamente através desses reconhecimentos. Queremos ver nossa cena musical cada vez mais potente, reconhecida e trazer para o Estado os nomes mais relevantes do mercado, para que essa conexão seja real e produtiva", complementa Marçal.

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