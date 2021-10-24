Dia 27 de novembro contará com apresentação do rapper Orochi em Vitória

Liberação de eventos presenciais
Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.
PARA CURTIR
Orochi em Vitória
A partir das 22h, no no Fazendinha Shows (Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória). Ingresso: R$ 70 (pista, meia, lote 3); R$ 140 (pista, inteira, lote 3). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18.
Orochi na Serra
A partir das 22h, no Singo’s Club (Av. Lourival Nunes, S/n, Jardim Limoeiro, Serra). Ingresso: R$ 60 (pista, lote 2); R$ 80 (área vip, lote 2). Venda: no site Le Billet. Classificação: 18 anos.
The Fevers + Máquina do Tempo
Open food e bar. A partir das 21h, no Steffen Centro de Eventos (ROD, ES-010, KM 4, Jardim Limoeiro, Serra). Ingresso: R$ 150 (individual, lote 1). Venda: no site Le Billet. Classificação: 18 anos.
EXPOSIÇÕES
Casa da Memória
O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344.