Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Queridos de RR, Camila e Serginho de Castro receberam a família e amigos para celebrar os 15 anos da filha Alice, no sábado (18), no Le Buffet Master, em Vitória. A grande atração da noite foi o MC G15, que ferveu a pista ao lado do DJ Phil Fernandes e audiovisual de De Prá. Belíssima, a decoração foi assinada pela Flor & Cia com bolo de Juliana Marculano. Simone Vargas cuidou da produção da noite. Veja as fotos!
Parabéns pra você
Eike Batista em Vix
Vitória segue na rota dos grandes eventos empresariais com a presença de Eike Batista, que será destaque da 4ª edição de As Três Bases. O encontro será realizado no dia 28 de maio, no Centro de Convenções de Vitória, reunindo empresários em torno de temas como “liderança, gestão e excelência”. Em formato inédito, voltado ao público executivo, marcando uma mudança em relação às edições anteriores, centradas no desenvolvimento pessoal, o evento é realizado pela Liga de Marketing, sob comando de Marcelo Braga.
Abril Azul
Larissa de Sousa, médica neurocirurgiã pediátrica e neuropsiquiatria infantil, movimenta a Enseada do Suá em dose dupla. Para celebrar o primeiro aniversário da sua Vidah Kids - referência em saúde mental infantil no Espirito Santo -, a especialista acaba de ampliar a estrutura da clínica e confirma nova edição da imersão "Quem Ama, Cuida". O treinamento, focado no desenvolvimento infantil e manejo comportamental, acontece neste sábado, dia 25 de abril, das 8h às 18h, em sintonia com o Abril Azul.
Beleza e negócio
Antonio Bokel no parque
O artista Antonio Bokel participa da programação do projeto Reserva Arte, promovido pelo Shopping Vitória, com visita educativa e bate-papo no dia 25 de abril, às 10h15. A atividade será realizada no Parque Cultural Reserva Vitória e será seguida de conversa com o público sobre a obra “Karma”.
Radar imobiliário
Eduardo Ambrósio, Aluisio Sarlo, Thiago Setubal e André Rodrigues - sócios da master franquia regional RE/MAX Espirito Santo -, movimentam o auditório da Findes nesta sexta-feira (24), às 14h, para o Encontro R3. O evento de alto escalão reunirá 200 profissionais para premiar corretores do primeiro trimestre de 2026 e compartilhar insights exclusivos do The Winners Clube, trazidos diretamente de Milão.
Novo empreendimento
O novo empreendimento da Proeng, Royal Lancaster Residence, será o centro de um encontro exclusivo que reunirá clientes, corretores e parceiros estratégicos em Vila Velha. O evento, intitulado “Royal Lancaster London at Night”, acontece no dia 29 de abril, quarta-feira, na Casa Brandão Lounge, no Centro da cidade.
Em São Paulo
Chef do ES
O lançamento do EX5 EM-i, novo SUV híbrido da chinesa Geely no Brasil, contou com um sabor especial. Isso porque o chef João Vieira, que atua no Espírito Santo, foi convidado para preparar um menu degustação no evento de apresentação do carro. O menu de cinco etapas foi servido na casa de eventos Cosy, no Morumbi, em São Paulo, para 120 jornalistas de todo o país, inclusive executivos chineses da marca. O cardápio teve como tema os biomas brasileiros e foi preparado pelo chef João Vieira em parceria com o chef Raul Lemos. O EX5 EM-i terá produção nacional a partir do segundo semestre pela Renault, que foi a responsável por organizar o lançamento no país.
Avanço na BR-262
Uma das maiores obras de infraestrutura do Espírito Santo, a duplicação da BR-262, representa avanço logístico e desenvolvimento econômico, mas também traz impactos diretos para proprietários de imóveis ao longo do traçado. Marcelo Pacheco Machado, advogado e sócio do BKM Advogados, alerta que o tema envolve desapropriações que podem resultar na perda total ou parcial de propriedades, além de afetar atividades econômicas. Segundo ele, o direito à indenização justa deve contemplar não apenas o valor do imóvel, mas também benfeitorias e eventuais prejuízos. Nesse cenário, informação e preparo são essenciais para garantir segurança no processo e proteger o patrimônio.
Na China
Rota do conhecimento
Jéssica Polese começa o mês em ritmo intenso de atualização. A médica, especialista em medicina do sono e vice-presidente da Associação Brasileira do Sono - Regional ES, embarca para São Paulo, onde inicia uma pós-graduação de um ano no Hospital Sírio Libanês, com foco em pneumopatia avançada. Na mesma agenda, também participa de um congresso na capital paulista, reforçando o compromisso contínuo com a prática baseada em evidências.
Em Paris