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Renata Rasseli

Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

A festa reuniu a família e amigos no sábado (18), no Le Buffet Master

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 03:50

Publicado em 

23 abr 2026 às 03:50
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho, Alice e Camila Castro Camilla Baptistin

Queridos de RR, Camila e Serginho de Castro receberam a família e amigos para celebrar os 15 anos da filha Alice, no sábado (18), no Le Buffet Master, em Vitória. A grande atração da noite foi o MC G15, que ferveu a pista ao lado do DJ Phil Fernandes e audiovisual de De Prá. Belíssima, a decoração foi assinada pela Flor & Cia com bolo de Juliana Marculano. Simone Vargas cuidou da produção da noite. Veja as fotos!

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Thiago Nespoli, Andressa, o aniversariante Walter De Prá, Edy, Fernanda e Alessandro De Prá: celebrando 90 anos em família! Bruno Menezes

Eike Batista em Vix


Vitória segue na rota dos grandes eventos empresariais com a presença de Eike Batista, que será destaque da 4ª edição de As Três Bases. O encontro será realizado no dia 28 de maio, no Centro de Convenções de Vitória, reunindo empresários em torno de temas como “liderança, gestão e excelência”. Em formato inédito, voltado ao público executivo, marcando uma mudança em relação às edições anteriores, centradas no desenvolvimento pessoal, o evento é realizado pela Liga de Marketing, sob comando de Marcelo Braga.



Abril Azul

Larissa de Sousa, médica neurocirurgiã pediátrica e neuropsiquiatria infantil, movimenta a Enseada do Suá em dose dupla. Para celebrar o primeiro aniversário da sua Vidah Kids - referência em saúde mental infantil no Espirito Santo -, a especialista acaba de ampliar a estrutura da clínica e confirma nova edição da imersão "Quem Ama, Cuida". O treinamento, focado no desenvolvimento infantil e manejo comportamental, acontece neste sábado, dia 25 de abril, das 8h às 18h, em sintonia com o Abril Azul. 

Beleza e negócio

O CEO da Ybera, Johnathan Alves, participou do Fórum IBEF Academy
O CEO da Ybera, Johnathan Alves, participou do Fórum IBEF Academy como palestrante de um painel destinado a debater o acesso das empresas do Espírito Santo ao mercado global. Na ocasião, Johnathan afirmou que a beleza da mulher brasileira, reconhecida internacionalmente, facilita a venda dos produtos da Ybera no exterior. A empresa atua hoje em mais de 50 países. "A mulher brasileira é considerada uma mulher linda, bem cuidada, dona de uma beleza autêntica. Quando mencionamos que o produto é brasileiro, vemos que conseguimos uma aceitação incrível. Acabei de chegar de uma feira internacional na Itália, a Cosmoprof, que é a maior feira de cosméticos do mundo. Tinha pavilhões de vários países como França e Coreia do Sul. A Coreia por exemplo é referência em pele. Mas quando falamos em cabelo, a referência mundial é o Brasil", disse Johnathan.
 Divulgação

Antonio Bokel no parque


O artista Antonio Bokel participa da programação do projeto Reserva Arte, promovido pelo Shopping Vitória, com visita educativa e bate-papo no dia 25 de abril, às 10h15. A atividade será realizada no Parque Cultural Reserva Vitória e será seguida de conversa com o público sobre a obra “Karma”. 

Radar imobiliário

Eduardo Ambrósio, Aluisio Sarlo, Thiago Setubal e André Rodrigues - sócios da master franquia regional RE/MAX Espirito Santo -, movimentam o auditório da Findes nesta sexta-feira (24), às 14h, para o Encontro R3. O evento de alto escalão reunirá 200 profissionais para premiar corretores do primeiro trimestre de 2026 e compartilhar insights exclusivos do The Winners Clube, trazidos diretamente de Milão.


Novo empreendimento

O novo empreendimento da Proeng, Royal Lancaster Residence, será o centro de um encontro exclusivo que reunirá clientes, corretores e parceiros estratégicos em Vila Velha. O evento, intitulado “Royal Lancaster London at Night”, acontece no dia 29 de abril, quarta-feira, na Casa Brandão Lounge, no Centro da cidade.

Em São Paulo

Rafael Fattorelli, da Multilift; Fausto Varela, presidente do Sindifer; Gustavo Serrão, CEO da Vports; e Carolina Tascón, diretora executiva Comercial, Projetos e Planejamento Estratégico da VLI
Na Intermodal, maior feira de logística da América Latina, m São Paulo, Rafael Fattorelli, da Multilift; Fausto Varela, presidente do Sindifer; Gustavo Serrão, CEO da Vports; e Carolina Tascón, diretora executiva Comercial, Projetos e Planejamento Estratégico da VLI. O encontro marcou a formalização da parceria que vai favorecer a movimentação de ferro gusa pelo Espírito Santo, com a construção de uma moeda ferroviária dentro do porto.
 Divulgação

Chef do ES


O lançamento do EX5 EM-i, novo SUV híbrido da chinesa Geely no Brasil, contou com um sabor especial. Isso porque o chef João Vieira, que atua no Espírito Santo, foi convidado para preparar um menu degustação no evento de apresentação do carro. O menu de cinco etapas foi servido na casa de eventos Cosy, no Morumbi, em São Paulo, para 120 jornalistas de todo o país, inclusive executivos chineses da marca. O cardápio teve como tema os biomas brasileiros e foi preparado pelo chef João Vieira em parceria com o chef Raul Lemos. O EX5 EM-i terá produção nacional a partir do segundo semestre pela Renault, que foi a responsável por organizar o lançamento no país.



Avanço na BR-262

Uma das maiores obras de infraestrutura do Espírito Santo, a duplicação da BR-262, representa avanço logístico e desenvolvimento econômico, mas também traz impactos diretos para proprietários de imóveis ao longo do traçado. Marcelo Pacheco Machado, advogado e sócio do BKM Advogados, alerta que o tema envolve desapropriações que podem resultar na perda total ou parcial de propriedades, além de afetar atividades econômicas. Segundo ele, o direito à indenização justa deve contemplar não apenas o valor do imóvel, mas também benfeitorias e eventuais prejuízos. Nesse cenário, informação e preparo são essenciais para garantir segurança no processo e proteger o patrimônio.

Na China

Presidente do Grupo Lamoia, Wanderson Lamoia está na China com a esposa Cris Loss e com a filha Clara
Presidente do Grupo Lamoia, Wanderson Lamoia está na China com a esposa Cris Loss e com a filha Clara participando da Canton Fair Guandhou, a maior e mais antiga feira de negócios da China. O evento é voltado  para importadores, lojistas e empresários do mundo todo, incluindo o Brasil, que buscam se conectar com fornecedores, e com tendências e produtos inovadores. Com 13 anos, Clara está acompanhando os pais e já vivendo a experiência como empreendedora na maior feira multisetorial do mundo.  São mais de 35 mil expositores e 220 mil compradores, que movimentam cerca de 65 bilhões de dólares em transações. Divulgação

Rota do conhecimento

Jéssica Polese começa o mês em ritmo intenso de atualização. A médica, especialista em medicina do sono e vice-presidente da Associação Brasileira do Sono - Regional ES, embarca para São Paulo, onde inicia uma pós-graduação de um ano no Hospital Sírio Libanês, com foco em pneumopatia avançada. Na mesma agenda, também participa de um congresso na capital paulista, reforçando o compromisso contínuo com a prática baseada em evidências.

Em Paris

Katiuscia e Gabriel Lordello comemoraram 20 anos de casados na praça dos artistas do bairro Montmartre
Katiuscia e Gabriel Lordello comemoraram 20 anos de casados na praça dos artistas do bairro Montmartre, aos pés da Basílica de Sacre-Coeur em Paris. A foto é do filho Bento Lordello. Bento Lordello

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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