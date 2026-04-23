Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Eike Batista em Vix





Vitória segue na rota dos grandes eventos empresariais com a presença de Eike Batista, que será destaque da 4ª edição de As Três Bases. O encontro será realizado no dia 28 de maio, no Centro de Convenções de Vitória, reunindo empresários em torno de temas como “liderança, gestão e excelência”. Em formato inédito, voltado ao público executivo, marcando uma mudança em relação às edições anteriores, centradas no desenvolvimento pessoal, o evento é realizado pela Liga de Marketing, sob comando de Marcelo Braga.









Abril Azul



Larissa de Sousa, médica neurocirurgiã pediátrica e neuropsiquiatria infantil, movimenta a Enseada do Suá em dose dupla. Para celebrar o primeiro aniversário da sua Vidah Kids - referência em saúde mental infantil no Espirito Santo -, a especialista acaba de ampliar a estrutura da clínica e confirma nova edição da imersão "Quem Ama, Cuida". O treinamento, focado no desenvolvimento infantil e manejo comportamental, acontece neste sábado, dia 25 de abril, das 8h às 18h, em sintonia com o Abril Azul.