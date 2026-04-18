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Renata Rasseli

Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

A Matias Brotas foi palco do "Diálogos com a Arte" nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16)

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 06:36

Publicado em 

18 abr 2026 às 06:36
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Heloisa Strobel, Andrea de Pinho, Juliana Bicudo, Mai-Britt Wolthers, Marina Villas,Lara Brotas, Rachel, Bia Schwartz, Bruna Medeiros e Eliana Belesa
Heloisa Strobel, Andrea de Pinho, Juliana Bicudo, Mai-Britt Wolthers, Marina Villas, Lara Brotas, Rachel Pires, Bia Schwartz, Bruna Medeiros e Eliana Belesa: noite de Diálogos com a Arte, em Vitória.
 Mônica Zorzanelli

Uma experiência que conecta arte, design, moda e pensamento contemporâneo. Assim foi o evento Diálogos com Arte, que movimentou a galeria Matias Brotas na quarta-feira (15 ) e quinta-feira (16). A programação foi marcada por lançamentos inéditos e a apresentação de peças desenvolvidas em diálogo direto com a arte contemporânea. 


Andrea de Pinho, em colaboração com Bia Schwartz e Eliana Belesa, apresentou uma coleção inspirada nas obras de Manabu Mabe, em uma collab com edição limitada a 24 peças, exclusivas e assinadas. 


O evento também recebeu a artista dinamarquesa Mai-Britt Wolthers, para o lançamento de Trânsitos, iniciativa da Matias Brotas em parceria com a Nuvem Sublimação, de Rachel Pires.


Mariana Villas e as paulistas Ju Bicudo e Reptilia, reunindo diferentes abordagens criativas em torno da presença da arte no cotidiano, também participaram do evento.

Veja quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli e Cacá Lima. 

Capixaba na Forbes

A joalheria capixaba Carolina Neves é destaque na 10ª edição da Forbes Life Fashion
A joalheria capixaba Carolina Neves é destaque na 10ª edição da Forbes Life Fashion, publicação da Forbes voltada ao mercado de alto padrão em design, arte, moda e lifestyle. A edição evidenciou a trajetória da marca, que vive um momento de expansão internacional consistente. No ano em que completa 15 anos, a CN consolida sua presença no Brasil, Estados Unidos e Europa. Reconhecida pelo design autoral e pelo DNA brasileiro, a joalheria tem como pilares a transparência, qualidade e o uso de ouro e gemas certificadas. “Sempre construímos a marca com a intenção de ser global, sem abrir mão da nossa identidade”, afirma Carolina na reportagem. Hoje, a marca também está presente em plataformas como Broken English, Mad Lords, Farfetch e The Jewelry Edit, e se prepara para expandir o e-commerce próprio globalmente em 2026. Carolina também marcou presença na a festa de aniversário de 5 anos da revista, em São Paulo. Divulgação

Comemoração

Fábio Coser, Jorge Nicchio, Fabrício Tristão, Luiz Polese e Márcio Ferreira
Fábio Coser, Jorge Nicchio, Fabrício Tristão, Luiz Polese e Márcio Ferreira: o Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) celebrou mais um aniversário, dando início às comemorações pelos 80 anos de fundação da instituição. Criado em 1947 por 96 cafeicultores capixabas, com o propósito de fortalecer, representar e unir o setor, a entidade se consolidou como uma das principais referências do agronegócio no Espírito Santo, estado que está entre os maiores exportadores de café do Brasil. Cacá Lima
Jorge Nicchio, Fabrício Tristão, Marcus Magalhães, Gustavo Serrão, e Pedro Benevides, diretor executivo da Vports.
Jorge Nicchio, vice-presidente do CCCV, Fabrício Tristão, presidente da entidade, Marcus Magalhães, presidente do Sindicato dos Corretores de Café e diretor da Fecomercio-ES, Gustavo Serrão, presidente da Vports e Pedro Benevides, diretor executivo da Vports: celebrando o Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV). Cacá Lima

Show

Meu Pequeno Cachoeiro

Aos 85 anos, Roberto Carlos segue provando porque é, há décadas, o “Rei” da música brasileira. Levantamento do Ecad aponta que o cantor reúne 733 obras e 1.304 gravações cadastradas em seu nome. Entre as músicas mais tocadas nos últimos cinco anos, o clássico “É Preciso Saber Viver”, em parceria com Erasmo Carlos, lidera o ranking, seguido por “Além do Horizonte” e “Como É Grande o Meu Amor por Você”, esta última também a mais regravada do artista. E é justamente em sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim, que a data de seu aniversário, 19 de abril, ganha contornos ainda mais especiais: o cantor sobe ao palco do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa para o tradicional show de aniversário, reunindo fãs de diferentes gerações. Entre os rituais que marcam a apresentação, além da aguardada entrega das rosas, está o bolo servido no momento do “Parabéns”, preparado por confeiteiras da própria cidade.

Opening



Fernanda Caliari convida para a inauguração de sua flagship - LABA, no próximo dia 23, na Rua Joaquim Lírio, 533, Praia do Canto. O evento marca a nova fase e o novo endereço da badalada multimarcas da Ilha, fundada pela empresária Claudia Scarton (in memoriam). O RP está a cargo de Marianne Assbu. 



Pop rock imersivo

 

É neste domingo (19) o encontro marcado com Dino Fonseca no Espaço Patrick Ribeiro. O cantor, que virou fenômeno digital com suas releituras de rock clássico, traz a Vitória a turnê "Simplesmente Dino". Aposta em uma cenografia minimalista e iluminação cinematográfica para deixar o protagonismo com a voz e, claro, com o coro do público, que costuma dar um show à parte. A abertura da noite fica por conta de Michel Castro.

Antiguidades

Após mais de quatro décadas dedicadas ao colecionismo, o empresário Luiz Fernando de Andrade inaugura a Andrade Antiguidades no Shopping Boulevard da Praia, sua primeira loja física, após anos de atuação no ambiente digital. O espaço reúne um acervo diversificado com raridades garimpadas em feiras e leilões, além de peças trazidas de Londres, refletindo a experiência e o olhar apurado do colecionador.

Suporte tributário

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer) firmou contrato com o Ribeiro Fialho Advogados para ampliar o suporte tributário às indústrias do Espírito Santo. A iniciativa fortalece o acesso a soluções jurídicas especializadas, com foco em eficiência fiscal e segurança jurídica em um cenário de constantes mudanças.


Crédito em destaque


O Banestes tem chamado atenção ao operar com taxas de financiamento imobiliário entre as mais baixas do país, ganhando protagonismo mesmo em um cenário de juros ainda elevados no Brasil. Para o especialista Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e da Ademi Secovi ES, a estratégia amplia o acesso à moradia e contribui para movimentar o mercado, com reflexos diretos na economia capixaba. “Condições mais competitivas tendem a antecipar decisões de compra e estimular quem estava aguardando um momento mais favorável para sair do aluguel”, explica.

Programa 

Fundação Otacílio Coser, instituição capixaba, lança Programa Escolaí no Espírito Santo
Nesta quarta-feira (15), a Fundação Otacílio Coser reuniu, no Cine Metrópolis da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), estudantes, educadores, representantes da Secretaria Municipal de Educação de Vitória e da Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, além da Bernadette Coser de Orem, presidente do Conselho da Fundação Otacílio Coser.  Base Comunica

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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