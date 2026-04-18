Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Uma experiência que conecta arte, design, moda e pensamento contemporâneo. Assim foi o evento Diálogos com Arte, que movimentou a galeria Matias Brotas na quarta-feira (15 ) e quinta-feira (16). A programação foi marcada por lançamentos inéditos e a apresentação de peças desenvolvidas em diálogo direto com a arte contemporânea.





Andrea de Pinho, em colaboração com Bia Schwartz e Eliana Belesa, apresentou uma coleção inspirada nas obras de Manabu Mabe, em uma collab com edição limitada a 24 peças, exclusivas e assinadas.





O evento também recebeu a artista dinamarquesa, para o lançamento de Trânsitos, iniciativa da Matias Brotas em parceria com a Nuvem Sublimação, de





Mariana Villas e as paulistas Ju Bicudo e Reptilia, reunindo diferentes abordagens criativas em torno da presença da arte no cotidiano, também participaram do evento.



Veja quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli e Cacá Lima.