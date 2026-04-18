Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Uma experiência que conecta arte, design, moda e pensamento contemporâneo. Assim foi o evento Diálogos com Arte, que movimentou a galeria Matias Brotas na quarta-feira (15 ) e quinta-feira (16). A programação foi marcada por lançamentos inéditos e a apresentação de peças desenvolvidas em diálogo direto com a arte contemporânea.
Andrea de Pinho, em colaboração com Bia Schwartz e Eliana Belesa, apresentou uma coleção inspirada nas obras de Manabu Mabe, em uma collab com edição limitada a 24 peças, exclusivas e assinadas.
O evento também recebeu a artista dinamarquesa Mai-Britt Wolthers, para o lançamento de Trânsitos, iniciativa da Matias Brotas em parceria com a Nuvem Sublimação, de Rachel Pires.
Mariana Villas e as paulistas Ju Bicudo e Reptilia, reunindo diferentes abordagens criativas em torno da presença da arte no cotidiano, também participaram do evento.
Veja quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli e Cacá Lima.
Capixaba na Forbes
Comemoração
Show
Meu Pequeno Cachoeiro
Aos 85 anos, Roberto Carlos segue provando porque é, há décadas, o “Rei” da música brasileira. Levantamento do Ecad aponta que o cantor reúne 733 obras e 1.304 gravações cadastradas em seu nome. Entre as músicas mais tocadas nos últimos cinco anos, o clássico “É Preciso Saber Viver”, em parceria com Erasmo Carlos, lidera o ranking, seguido por “Além do Horizonte” e “Como É Grande o Meu Amor por Você”, esta última também a mais regravada do artista. E é justamente em sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim, que a data de seu aniversário, 19 de abril, ganha contornos ainda mais especiais: o cantor sobe ao palco do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa para o tradicional show de aniversário, reunindo fãs de diferentes gerações. Entre os rituais que marcam a apresentação, além da aguardada entrega das rosas, está o bolo servido no momento do “Parabéns”, preparado por confeiteiras da própria cidade.
Opening
Fernanda Caliari convida para a inauguração de sua flagship - LABA, no próximo dia 23, na Rua Joaquim Lírio, 533, Praia do Canto. O evento marca a nova fase e o novo endereço da badalada multimarcas da Ilha, fundada pela empresária Claudia Scarton (in memoriam). O RP está a cargo de Marianne Assbu.
Pop rock imersivo
É neste domingo (19) o encontro marcado com Dino Fonseca no Espaço Patrick Ribeiro. O cantor, que virou fenômeno digital com suas releituras de rock clássico, traz a Vitória a turnê "Simplesmente Dino". Aposta em uma cenografia minimalista e iluminação cinematográfica para deixar o protagonismo com a voz e, claro, com o coro do público, que costuma dar um show à parte. A abertura da noite fica por conta de Michel Castro.
Antiguidades
Após mais de quatro décadas dedicadas ao colecionismo, o empresário Luiz Fernando de Andrade inaugura a Andrade Antiguidades no Shopping Boulevard da Praia, sua primeira loja física, após anos de atuação no ambiente digital. O espaço reúne um acervo diversificado com raridades garimpadas em feiras e leilões, além de peças trazidas de Londres, refletindo a experiência e o olhar apurado do colecionador.
Suporte tributário
O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer) firmou contrato com o Ribeiro Fialho Advogados para ampliar o suporte tributário às indústrias do Espírito Santo. A iniciativa fortalece o acesso a soluções jurídicas especializadas, com foco em eficiência fiscal e segurança jurídica em um cenário de constantes mudanças.
Crédito em destaque
O Banestes tem chamado atenção ao operar com taxas de financiamento imobiliário entre as mais baixas do país, ganhando protagonismo mesmo em um cenário de juros ainda elevados no Brasil. Para o especialista Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e da Ademi Secovi ES, a estratégia amplia o acesso à moradia e contribui para movimentar o mercado, com reflexos diretos na economia capixaba. “Condições mais competitivas tendem a antecipar decisões de compra e estimular quem estava aguardando um momento mais favorável para sair do aluguel”, explica.
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