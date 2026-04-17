Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Foi super prestigiado o lançamento da 34ª edição do Recall de Marcas, que reuniu convidados na sede da Rede Gazeta, para a divulgação dos resultados da tradicional pesquisa que identifica as marcas mais lembradas pelos capixabas em diferentes segmentos da economia.
O evento contou com a presença do publicitário Luiz Lara, chairman do Grupo TBWA no Brasil, que apresentou a palestra “A Alma Brasileira do Negócio - Da era do ouro à era digital, como a comunicação transforma o mundo” e foi super aplaudido. Com capital e tecnologia fartos, principalmente após a chegada da IA, os produtos e serviços estão cada vez mais parecidos. Daí a importância da comunicação. Ninguém investe em propaganda se não for pra criar uma percepção de valor maior que a etiqueta do preço". O publicitário aproveitou a ocasião para autografar seu livro com o mesmo nome da palestra.
Após Luiz Lara, foi a vez de Karine Karam, sócia-fundadora e diretora da Markka Consultoria, empresa especializada em pesquisas de mercado, que apresentou os resultados dos mais lembrados no Recall de Marcas de A Gazeta de 2026.
Consolidado há mais de três décadas, o Recall de Marcas da Rede Gazeta vai além da premiação e se firma como um termômetro da relação entre marcas e consumidores - reunindo, em um mesmo ambiente, networking qualificado, troca de experiências e insights sobre o mercado.
A festa de premiação está marcada para o dia de 10 de junho, com showzão de Toni Garrido.
Consolidado há mais de três décadas, o Recall de Marcas da Rede Gazeta vai além da premiação e se firma como um termômetro da relação entre marcas e consumidores - reunindo, em um mesmo ambiente, networking qualificado, troca de experiências e insights sobre o mercado.
A festa de premiação está marcada para o dia de 10 de junho, com showzão de Toni Garrido.