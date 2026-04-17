Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Foi super prestigiado o lançamento da 34ª edição do Recall de Marcas, que reuniu convidados na sede da Rede Gazeta, para a divulgação dos resultados da tradicional pesquisa que identifica as marcas mais lembradas pelos capixabas em diferentes segmentos da economia.





O evento contou com a presença do publicitário Luiz Lara , chairman do Grupo TBWA no Brasil, que apresentou a palestra “A Alma Brasileira do Negócio - Da era do ouro à era digital, como a comunicação transforma o mundo” e foi super aplaudido. Com capital e tecnologia fartos, principalmente após a chegada da IA, os produtos e serviços estão cada vez mais parecidos. Daí a importância da comunicação. Ninguém investe em propaganda se não for pra criar uma percepção de valor maior que a etiqueta do preço". O publicitário aproveitou a ocasião para autografar seu livro com o mesmo nome da palestra.



