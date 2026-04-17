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Renata Rasseli

Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

O lançamento reuniu agências, clientes e publicitários nesta quinta-feira (16), na Rede Gazeta, em Vitória

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 07:22

Publicado em 

17 abr 2026 às 07:22
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes: no lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta, nesta quinta-feira (16), em Vitória.  Mônica Zorzanelli
Foi super prestigiado o lançamento da 34ª edição do Recall de Marcas, que reuniu convidados na sede da Rede Gazeta,  para a divulgação dos resultados da tradicional pesquisa que identifica as marcas mais lembradas pelos capixabas em diferentes segmentos da economia.

O evento contou com a presença do publicitário Luiz Lara, chairman do Grupo TBWA no Brasil, que apresentou a palestra “A Alma Brasileira do Negócio - Da era do ouro à era digital, como a comunicação transforma o mundo” e foi super aplaudido. Com capital e tecnologia fartos, principalmente após a chegada da IA, os produtos e serviços estão cada vez mais parecidos. Daí a importância da comunicação. Ninguém investe em propaganda se não for pra criar uma percepção de valor maior que a etiqueta do preço". O publicitário aproveitou a ocasião para autografar seu livro com o mesmo nome da palestra.

Após Luiz Lara, foi a vez de Karine Karam, sócia-fundadora e diretora da Markka Consultoria, empresa especializada em pesquisas de mercado, que apresentou os resultados dos mais lembrados no Recall de Marcas de A Gazeta de 2026. 


Consolidado há mais de três décadas, o Recall de Marcas da Rede Gazeta vai além da premiação e se firma como um termômetro da relação entre marcas e consumidores - reunindo, em um mesmo ambiente, networking qualificado, troca de experiências e insights sobre o mercado. 

A festa de premiação está marcada para o dia de 10 de junho, com showzão de Toni Garrido. 
Guilherme Marchetti, Deisy Nespoli, Leticia Dalvi e Leila Marchesi
Guilherme Marchetti, Deisy Nespoli, Leticia Dalvi e Leila Marchesi Mônica Zorzanelli
Tatiana Salles , Karine Karam, Maria Helena Vargas, Inayara Soares
Tatiana Salles , Karine Karam, Maria Helena Vargas, Inayara Soares Mônica Zorzanelli
Carol Lima, Leo Davel e Guilherme Marchetti
Carol Lima, Leo Davel e Guilherme Marchetti Mônica Zorzanelli
Luiz Lara e Renata Rasseli
Luiz Lara e Renata Rasseli Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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