Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Nesta quinta-feira (16), A Gazeta promove o lançamento da 34ª edição do Recall de Marcas, reunindo convidados em Vitória para a divulgação dos resultados da tradicional pesquisa que identifica as marcas mais lembradas pelos capixabas em diferentes segmentos da economia.

O evento, restrito a convidados, deve movimentar nomes de peso do mercado, da comunicação e do empresariado local. Entre os destaques da programação, a presença do publicitário Luiz Lara, chairman do Grupo TBWA no Brasil, que apresenta a palestra “A Alma Brasileira do Negócio - Da era do ouro à era digital, como a comunicação transforma o mundo” e participa de sessão de autógrafos.





Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o estudo vai além da lembrança espontânea e se firma como uma leitura estratégica sobre o comportamento do consumidor capixaba. “O Recall de Marcas é um retrato muito fiel da relação entre as empresas e o consumidor. Ele mostra quem conseguiu construir presença de forma consistente ao longo do tempo e se tornar relevante na vida das pessoas”, afirma Passoni.







Consolidado há mais de três décadas, o Recall de Marcas da Rede Gazeta vai além da premiação e se firma como um termômetro da relação entre marcas e consumidores - reunindo, em um mesmo ambiente, networking qualificado, troca de experiências e insights sobre o mercado.