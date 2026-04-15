Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Queridos de RR
Diálogos com a Arte
Nesta quarta-feira (15), Sandra Matias e Lara Brotas recebem, em sua galeria, o evento Diálogos com a Arte - um encontro que reúne diferentes expressões criativas em uma experiência que conecta arte, design, moda e pensamento contemporâneo. A marca Andrea de Pinho, em colaboração com Bia Schwartz e Eliana Belesa, apresenta uma coleção inspirada nas obras de Manabu Mabe.O evento também recebe a artista dinamarquesa Mai-Britt Wolthers, para o lançamento de "Trânsitos", iniciativa da Matias Brotas em parceria com a Nuvem Sublimação.
Rembrandt no Palácio Anchieta
Prêmio
A Federação dos Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo (Fehofes) lançou oficialmente a edição 2026 do Prêmio Luiz Nivaldo da Silva. A iniciativa tem como objetivo valorizar e dar visibilidade às boas práticas desenvolvidas pelos hospitais. Este ano o prêmio traz novidades e a expectativa é ampliar ainda mais a participação dos hospitais filantrópicos, fortalecendo o reconhecimento de projetos que impactam positivamente a saúde no estado. As inscrições ficam abertas até o dia 30 de abril.
Lançamento de livro
Em Santa Teresa
Um dos grandes nomes da música brasileira, o nosso cantor Silva sobe ao palco do Parque de Exposições de Santa Teresa, no dia 2 de maio, para um show na 12ª edição do Santa Teresa Gourmet.
Em Linhares
Itagildo Marques e Wérliton Machado aceleram os preparativos para o Festival de Outono de Linhares 2026, de 7 a 9 de maio. O evento, que integra o Circuito Sabores, aposta na combinação de gastronomia, cultura e experiências interativas, reunindo restaurantes selecionados, docerias e programação artística para o público.
Streetwear
Show e homenagem
Instituto Marangoni
A Multivix acaba de firmar uma parceria internacional com o Instituto Marangoni, uma das escolas de design mais prestigiadas do mundo, ampliando as oportunidades acadêmicas e culturais para sua comunidade. A iniciativa é voltada para alunos de graduação, professores e egressos do curso de Arquitetura, que poderão participar de um curso exclusivo de Design de Interiores em Milão, um dos principais polos globais do design. A experiência internacional acontecerá de forma presencial entre os dias 6 e 8 de julho de 2026.
Conexão
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