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Renata Rasseli

Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Nesta quinta-feira (16), A Gazeta promove o lançamento da 34ª edição do Recall de Marcas, reunindo convidados em Vitória para a divulgação dos resultados da tradicional pesquisa

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 03:46

Publicado em 

15 abr 2026 às 03:46
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Publicitário e palestrante Luiz Lara
O publicitáro e palestrante Luiz Lara vai participar do lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta. Alê Oliveira
Nesta quinta-feira (16), A Gazeta promove o lançamento da 34ª edição do Recall de Marcas, reunindo convidados em Vitória para a divulgação dos resultados da tradicional pesquisa que identifica as marcas mais lembradas pelos capixabas em diferentes segmentos da economia.
O evento, restrito a convidados, deve movimentar nomes de peso do mercado, da comunicação e do empresariado local. Entre os destaques da programação, a presença do publicitário Luiz Lara, chairman do Grupo TBWA no Brasil, que apresenta a palestra “A Alma Brasileira do Negócio - Da era do ouro à era digital, como a comunicação transforma o mundo” e participa de sessão de autógrafos.

Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o estudo vai além da lembrança espontânea e se firma como uma leitura estratégica sobre o comportamento do consumidor capixaba. “O Recall de Marcas é um retrato muito fiel da relação entre as empresas e o consumidor. Ele mostra quem conseguiu construir presença de forma consistente ao longo do tempo e se tornar relevante na vida das pessoas”, afirma Passoni.


Consolidado há mais de três décadas, o Recall de Marcas da Rede Gazeta vai além da premiação e se firma como um termômetro da relação entre marcas e consumidores - reunindo, em um mesmo ambiente, networking qualificado, troca de experiências e insights sobre o mercado.

Queridos de RR

Márcio e Roberta Abaurre
Márcio e Roberta Abaurre: celebrando os 30 anos da Timenow, em noite de festa em Vitória.  Cacá Lima

Diálogos com a Arte 

Nesta quarta-feira (15), Sandra Matias e Lara Brotas recebem, em sua galeria,  o evento Diálogos com a Arte - um encontro que reúne diferentes expressões criativas em uma experiência que conecta arte, design, moda e pensamento contemporâneo. A marca Andrea de Pinho, em colaboração com Bia Schwartz e Eliana Belesa, apresenta uma coleção inspirada nas obras de Manabu Mabe.O evento também recebe a artista dinamarquesa Mai-Britt Wolthers, para o lançamento de "Trânsitos", iniciativa da Matias Brotas em parceria com a Nuvem Sublimação.

Rembrandt no Palácio Anchieta

Álvaro Moura e Ricardo Ferraço
Álvaro Moura, diretor da Premium, empresa responsável por trazer “Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra” a Vitória, ao lado do governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, na mostra. O governador realizou nesta terça-feira (14) uma coletiva de imprensa que anunciou a prorrogação da exposição por mais um mês no Palácio Anchieta. A extensão ocorre diante da alta demanda e das filas para visitas guiadas. O sucesso de público reforça o impacto da obra de Rembrandt: mais de 29 mil visitantes já passaram pela mostra, sendo cerca de 5 mil apenas no último fim de semana. Hélio Filho

Prêmio


A Federação dos Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo (Fehofes) lançou oficialmente a edição 2026 do Prêmio Luiz Nivaldo da Silva. A iniciativa tem como objetivo valorizar e dar visibilidade às boas práticas desenvolvidas pelos hospitais. Este ano o prêmio traz novidades e a  expectativa é ampliar ainda mais a participação dos hospitais filantrópicos, fortalecendo o reconhecimento de projetos que impactam positivamente a saúde no estado. As inscrições ficam abertas até o dia 30 de abril. 

Lançamento de livro

Bartyra Ribeiro de Castro recebe Ruy Perini no lançamento do livro Escutem os Autistas!
A presidente da Associação PIPA (e rabiola), Bartyra Ribeiro de Castro, recebeu convidados, profissionais do campo da psicanálise e o público em geral para a badalada noite de lançamento do livro “Escutem os Autistas!”. Escrito pelo psicanalista e pesquisador francês Jean-Claude Maleval, o livro é o 10º título do PIPA e o 6º da Coleção PIPA TRADUZ. Na obra, o autor faz uma defesa da psicanálise como uma das terapias eficazes no tratamento do autismo. Na foto:  Bartyra com o psicanaista Ruy Perini. Daniella Spadeto

Em Santa Teresa

Um dos grandes nomes da música brasileira, o nosso cantor Silva sobe ao palco do Parque de Exposições de Santa Teresa, no dia 2 de maio, para um show na 12ª edição do Santa Teresa Gourmet.


Em Linhares


Itagildo Marques e Wérliton Machado aceleram os preparativos para o Festival de Outono de Linhares 2026, de 7 a 9 de maio. O evento, que integra o Circuito Sabores, aposta na combinação de gastronomia, cultura e experiências interativas, reunindo restaurantes selecionados, docerias e programação artística para o público.  

Streetwear


Dudu Poncio, Edu Cozendey e Ulysses Graça convidam para lançamento de coleção da AWST, marca de streetwear que caiu no gosto do público jovem, dos skatistas e dos MCs. O evento irá contar com uma apresentação do produtor musical e beatmaker Barol Beats, e está marcado para esta quinta-feira,16, na loja Maves do Shopping Vitória.

Show e homenagem 

Joelma Costalonga, a dupla Matogrosso & Mathias, Marcelo Santos e Patrick Ribeiro
O público capixaba pôde ver de perto um dos encontros mais aguardados da música sertaneja. Estreando em Vitória, a turnê "Pedaço de Minha Vida" reuniu, na sexta-feira (10), fãs de várias gerações no Espaço Patrick Ribeiro para celebrar a trajetória de Matogrosso & Mathias. Com a casa lotada, a plateia acompanhou cada sucesso em um coro que marcou a noite. A apresentação ficou ainda mais especial com a entrega de medalhas e o título de cidadão capixaba aos músicos. A homenagem, feita pelo deputado Marcelo Santos, mostrou o carinho do Espírito Santo com a dupla. Na foto: Joelma Costalonga, a dupla Matogrosso & Mathias, Marcelo Santos e Patrick Ribeiro.
 Cloves Louzada

Instituto Marangoni
 
A Multivix acaba de firmar uma parceria internacional com o Instituto Marangoni, uma das escolas de design mais prestigiadas do mundo, ampliando as oportunidades acadêmicas e culturais para sua comunidade. A iniciativa é voltada para alunos de graduação, professores e egressos do curso de Arquitetura, que poderão participar de um curso exclusivo de Design de Interiores em Milão, um dos principais polos globais do design. A experiência internacional acontecerá de forma presencial entre os dias 6 e 8 de julho de 2026.

Conexão

Sérgio Estevam e Fábio Lopes
A primeira edição do Business Conect reuniu um público seleto de empresários e executivos capixabas na Audi Center Vitória. A proposta do evento foi reunir empresários que entendem que crescer não é só sobre competir, mas sobre se conectar e cooperar. A noite foi toda pensada para promover trocas reais, relações estratégicas e novas oportunidades. A Business Builders Group, realizadora do evento, já tem programada novas edições com temáticas estratégicas para a gestão e crescimento das empresas. Na foto, o realizador do evento, Sérgio Estevam, e o anfitrião, gerente da Audi, Fábio Lopes.
 Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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