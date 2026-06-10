O que é double cleansing e como fazer a dupla limpeza na pele

Se você acompanha minimamente o universo do skincare nas redes sociais, certamente já cruzou com o termo double cleansing (ou dupla limpeza). A técnica, que tem raízes profundas nas rotinas de beleza da Coreia do Sul e do Japão, deixou de ser um segredo de nicho para se transformar em um consenso entre dermatologistas: ela é um dos caminhos mais eficazes para manter os poros desobstruídos e a pele radiante.
A dermatologista Giane Giro explica que a limpeza dupla é uma rotina de cuidado com a pele que consiste em usar dois produtos em sequência, com o objetivo de remover maquiagem, produtos aplicados na pele, sebo e impurezas de forma mais completa. "Utiliza-se um limpador oleoso, como óleo ou bálsamo de limpeza, seguido de um limpador aquoso, em gel ou espuma".
A limpeza dupla é muito usada na rotina de skincare coreano e baseia-se no princípio químico de que 'semelhante dissolve semelhante'. "Um primeiro passo com produto oleoso dissolve maquiagem à base de óleo, protetor solar, oleosidade e outros produtos aplicados na pele; enquanto o segundo passo, com limpador aquoso, remove resíduos remanescentes e impurezas solúveis em água", explica a médica.
Giane Giro conta que é uma excelente escolha para a limpeza do final do dia, como parte da rotina noturna, por ajudar a remover os produtos aplicados na pele, resíduos e impurezas que podem ter se acumulado ao longo do dia. "Ela remove a maquiagem e o protetor solar de forma muito eficiente. O 'cleansing oil' emulsifica os componentes oleosos presentes na formulação dos produtos, formando gotículas microscópicas que facilitam sua remoção com água".
Na sequência, o limpador aquoso suave, como um sabonete em gel ou espuma, remove o restante dos resíduos. Quando realizada com produtos adequados, a limpeza dupla não agride a barreira cutânea, prevenindo ressecamento e sensibilidade da pele.
Outra vantagem é a redução do atrito provocado pelo uso de demaquilante ou água micelar com auxílio de discos de algodão ou lenços. O uso do óleo de limpeza exige menos força ao remover a maquiagem, reduzindo possíveis irritações
Giane Giro Dermatologista
Giane Giro explica que na primeira etapa, o óleo de limpeza é aplicado na pele seca com uma leve massagem. Em seguida, adiciona-se água, que emulsifica o produto, ficando com a aparência leitosa, e então é feito o enxágue.
Na segunda etapa, o sabonete facial adequado ao tipo de pele é usado para lavar o rosto. Ele remove resíduos da primeira etapa e impurezas hidrossolúveis.
"Na maioria das pessoas, a rotina de limpeza pode ser feita duas vezes ao dia. Acima disso, pode ocorrer irritação pela perda da hidratação natural cutânea. Dentro desta rotina, costumo indicar a limpeza simples pela manhã e a limpeza dupla à noite", diz a dermatologista.
A dermatologista Renata Bortolini diz que o principal benefício da limepza dupla é a capacidade superior de remoção da maquiagem e impurezas da pele com produtos oleosos que costumam ser os mais efetivos para limpeza.
"A limpeza dupla é indicada para qualquer pessoa que use maquiagem, até mesmo as com acne. Resíduos de maquiagem também podem obstruir os poros e desencadear cravos e espinhas, mas esse tipo de pele deve usar um sabonete para pele oleosas na segunda etapa evitando os resíduos de óleo".
A limpeza dupla também é indicada para pele oleosa, desde que haja a remoção do óleo de limpeza com sabonete específico evitando o acúmulo de gordura nos poros que formam cravos e espinhas
Renata Bortolini Dermatologista
A dermatologista Giane Giro diz que para a pele oleosa, a escolha adequada dos limpadores, tanto o oleoso quanto o aquoso, é fundamental para remover o excesso de sebo sem ressecar a pele nem comprometer a barreira cutânea.
"O principal cuidado está na escolha do cleansing oil, que deve ter formulação leve e não comedogênica. Gosto especialmente dos que vêm associados a extratos botânicos. O sabonete usado na sequência também deve ser adequado para a pele oleosa".
Que produtos usar?
Na primeira etapa, deve-se usar um óleo de limpeza ou balm de limpeza demaquilante. Na segunda etapa, sabonetes em gel ou espuma que promovam limpeza suave, sem sabões agressivos e sem remover a oleosidade em excesso.
"No skincare coreano, existem muitas opções de produtos com a combinação óleo de limpeza + limpador aquoso, com formulações que costumam favorecer uma limpeza suave em duas etapas, ajudando a manter a pele limpa e a barreira cutânea saudável", conta Giane Giro.
A limpeza dupla também é indicada após o uso de protetor solar, principalmente os de alta proteção ou fórmulas mais densas, que aderem melhor à pele e podem ser mais difíceis de remover com um único sabonete. "Quem não usou protetor solar nem maquiagem durante o dia pode fazer apenas a limpeza simples, sem necessidade das duas etapas", reforça Giane Giro.
A vantagem da limpeza dupla, quando feita da maneira correta e com produtos adequados para cada tipo de pele é remover maquiagem, protetor solar, poluição e excesso de oleosidade sem agredir a barreira cutânea, ajudando a manter a pele equilibrada, hidratada e saudável.