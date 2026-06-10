O que é double cleansing e como fazer a dupla limpeza na pele

Se você acompanha minimamente o universo do skincare nas redes sociais, certamente já cruzou com o termo double cleansing (ou dupla limpeza). A técnica, que tem raízes profundas nas rotinas de beleza da Coreia do Sul e do Japão, deixou de ser um segredo de nicho para se transformar em um consenso entre dermatologistas: ela é um dos caminhos mais eficazes para manter os poros desobstruídos e a pele radiante.





A dermatologista Giane Giro explica que a limpeza dupla é uma rotina de cuidado com a pele que consiste em usar dois produtos em sequência, com o objetivo de remover maquiagem, produtos aplicados na pele, sebo e impurezas de forma mais completa. "Utiliza-se um limpador oleoso, como óleo ou bálsamo de limpeza, seguido de um limpador aquoso, em gel ou espuma".





A limpeza dupla é muito usada na rotina de skincare coreano e baseia-se no princípio químico de que 'semelhante dissolve semelhante'. "Um primeiro passo com produto oleoso dissolve maquiagem à base de óleo, protetor solar, oleosidade e outros produtos aplicados na pele; enquanto o segundo passo, com limpador aquoso, remove resíduos remanescentes e impurezas solúveis em água", explica a médica.





Giane Giro conta que é uma excelente escolha para a limpeza do final do dia, como parte da rotina noturna, por ajudar a remover os produtos aplicados na pele, resíduos e impurezas que podem ter se acumulado ao longo do dia. "Ela remove a maquiagem e o protetor solar de forma muito eficiente. O 'cleansing oil' emulsifica os componentes oleosos presentes na formulação dos produtos, formando gotículas microscópicas que facilitam sua remoção com água".





Na sequência, o limpador aquoso suave, como um sabonete em gel ou espuma, remove o restante dos resíduos. Quando realizada com produtos adequados, a limpeza dupla não agride a barreira cutânea, prevenindo ressecamento e sensibilidade da pele.