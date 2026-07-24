Para barbeiros e cabeleireiros, a máquina de cortar cabelo não é apenas uma ferramenta, é uma extensão da mão, a chave para a precisão, a agilidade e a satisfação do cliente. Em um mercado que não para de evoluir, escolher o equipamento certo faz toda a diferença no resultado final e na sua produtividade.
Com tantas opções disponíveis, desde as clássicas até as mais tecnológicas, pode ser um desafio decidir qual modelo realmente vale o investimento. Pensando nisso, preparamos uma lista com os modelos das máquinas de cortar cabelo, explicando desde o funcionamento até a eficácia.
Modelos de máquinas de cabelo
Existem três modelos diferentes de máquinas de cortar cabelo ou para barbear, dentre elas estão: a Clipper, a Trimmer e a Shaver. Além disso, existem máquinas que se diferenciam por haver fio ou não conectado diretamente, o que causa grande diferença para o barbeiro.
Clipper
O modelo Clipper talvez seja o mais famoso e o mais comum entre os conhecedores do assunto. O modelo além de cortar o cabelo, também pode aparar a barba normalmente.
A quantidade de pentes da máquina costuma variar conforme a marca, mas se tratando de uma Clipper, é comum que venham 4, 6 ou 8 pentes diferentes.
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Trimmer
O modelo Trimmer é o famoso “aparador” das barbearias. A função dela é aparar e fazer o acabamento dos contornos da barba, nuca, costeletas, “pézinho” e fazer freestyles no cabelo.
Ela possui lâminas mais finas e corte mais rente que as máquinas tradicionais, por isso a preferência por ela para fazer desenhos e acabamentos, pois deixa o corte completamente alinhado.
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Shaver
A máquina Shaver é a mais diferenciada quando comparada às outras. Ela é um barbeador elétrico com lâminas duplas ou triplas que oscilam, sendo cobertas por uma tela metálica ultrafina.
Ela é projetada para ser usada tanto a seco quanto molhada, substituindo a navalha e deixando a pele lisa, sendo ideal para acabamentos. Ela costuma ser usada por barbeiros para fazer o pézinho de trás ou da lateral, como ela age como uma navalha, também costuma ser usada para a finalização de degradês.
Mas não cometa o erro de usá-la em pelos muito volumosos, ela só pode ser usada em pelos já aparados e bem curtos, pois pode ferir o cliente, ou até mesmo você, caso esteja fazendo por conta própria.
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Máquinas com fio ou sem fio
A principal diferença entre uma máquina com fio e uma sem fio está, principalmente, na praticidade e na forma de uso. Os modelos com fio funcionam ligados diretamente à tomada, o que oferece potência constante durante o corte, sem a preocupação com a duração da bateria. Mas o ponto negativo, é a questão da praticidade, pois com o fio, você tem menos liberdade de manusear a máquina da forma que, possivelmente, você gostaria.
Já as máquinas sem fio, utilizam bateria recarregável, na maioria das vezes, vem com um painel onde se coloca para carregar, além de proporcionar mais liberdade movimentacional e facilitar o uso em qualquer lugar - sem necessitar de uma tomada -.
Em geral, quem busca mobilidade e conforto costuma preferir os modelos sem fio, enquanto as máquinas com fio são uma boa escolha para quem realiza cortes longos ou frequentes e não quer depender da autonomia da bateria.
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Qual o melhor modelo de máquina para cortar cabelo?
Na verdade, não existe um modelo "melhor" do que o outro, pois todas as máquinas listadas têm funções diferentes, ou seja, a escolha ideal depende do seu objetivo.
Mas para quem corta cabelo profissionalmente ou busca um kit completo, o ideal é combinar os três equipamentos: usar a Clipper para o corte, a Trimmer para os detalhes e a Shaver para o acabamento do corte.
Já para uso doméstico, uma clipper costuma atender à maioria das necessidades, enquanto uma trimmer pode ser um bom complemento para quem também deseja manter a barba e os contornos sempre alinhados.
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