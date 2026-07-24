A máquina Shaver é a mais diferenciada quando comparada às outras. Ela é um barbeador elétrico com lâminas duplas ou triplas que oscilam, sendo cobertas por uma tela metálica ultrafina.





Ela é projetada para ser usada tanto a seco quanto molhada, substituindo a navalha e deixando a pele lisa, sendo ideal para acabamentos. Ela costuma ser usada por barbeiros para fazer o pézinho de trás ou da lateral, como ela age como uma navalha, também costuma ser usada para a finalização de degradês.





Mas não cometa o erro de usá-la em pelos muito volumosos, ela só pode ser usada em pelos já aparados e bem curtos, pois pode ferir o cliente, ou até mesmo você, caso esteja fazendo por conta própria.