Quer um lanche saudável? Veja 8 receitas de bolo fáceis de fazer

O bolo é uma opção prática e saborosa para compor o lanche da tarde. Além de trazer aconchego, esse clássico presente nas mesas brasileiras também pode ganhar versões mais equilibradas, preparadas com ingredientes simples e nutritivos. Com o uso de frutas, farinhas integrais, sementes e outros alimentos saudáveis, é possível criar opções leves e ideais para incluir na rotina, sem comprometer a dieta e sem abrir mão do sabor. A seguir, confira 8 receitas de bolo saudáveis fáceis de fazer!
1. Bolo de maçã com canela
Ingredientes
- 2 maçãs gala picadas
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 2/3 de xícara de chá de açúcar demerara
- 1 colher de café de canela em pó
- 1 pitada de sal
- 1 xícara de chá de água
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1/2 colher de sopa de bicarbonato de sódio
- 1 colher de sopa de vinagre de álcool
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata a maçã, a água, o óleo de coco e o açúcar até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o sal e a canela. Adicione a mistura do liquidificador e mexa até ficar homogêneo. Acrescente o fermento, o bicarbonato de sódio e o vinagre e misture delicadamente. Coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.
2. Bolo de cenoura com abacaxi
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de cenoura ralada
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1/4 de colher de chá de sal
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 xícara de chá de abacaxi picado
- 1/4 de xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de óleo de canola
- 1 colher de sopa de vinagre branco
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio, o fermento químico e a canela e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque o abacaxi e a água e bata até ficar homogêneo. Junte o óleo, o sal e o vinagre e bata novamente para incorporar. Despeje a mistura sobre os ingredientes reservados e mexa até obter uma consistência homogênea. Adicione a cenoura e as nozes e misture. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
3. Bolo de chocolate
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/4 de xícara de chá de cacau em pó 100%
- 1 colher de café de canela em pó
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1/2 colher de chá de fermento em pó
- 1/4 de colher de chá de sal
- 3/4 de xícara de chá de açúcar demerara
- 1 xícara de chá de água em temperatura ambiente
- 1/4 de xícara de óleo de canola
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1 colher de chá de vinagre de maçã
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o cacau, o açúcar, o sal e a canela. Adicione a água, o óleo, o extrato de baunilha e misture até ficar homogêneo. Acrescente o bicarbonato de sódio, o fermento e o vinagre e misture delicadamente para incorporar. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
4. Bolo de banana com aveia
Ingredientes
- 4 bananas maduras amassadas
- 1/4 de xícara de chá de óleo de canola
- 1/4 de xícara de chá de água
- 2/3 de xícara de chá de açúcar mascavo
- 2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 1/4 de xícara de chá de nozes picadas grosseiramente
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 colher de chá de vinagre de maçã
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as bananas, o óleo, a água e o açúcar e misture até ficar homogêneo. Adicione a farinha de aveia e misture até obter uma massa homogênea. Acrescente as nozes e misture. Adicione o fermento e o vinagre e misture delicadamente para incorporar. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
5. Bolo de milho-verde
Ingredientes
- 560 g de milho-verde cozido
- 280 g de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/3 de xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de farinha de milho em flocos
- 2 colheres de sopa de coco fresco ralado
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma massa lisa e homogênea. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
6. Bolo de coco com iogurte natural
Ingredientes
- 2 ovos
- 170 g de iogurte natural integral
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de coco ralado sem açúcar
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos com o iogurte e o óleo de coco até formar uma mistura homogênea. Acrescente o açúcar e misture bem. Adicione a farinha de aveia e o coco ralado, mexendo até incorporar. Por último, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e polvilhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos ou até dourar. Espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.
7. Bolo de laranja com chia
Ingredientes
- 1 laranja com casca, sem sementes e picada
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 colher de sopa de semente de chia
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata a laranja com os ovos e o óleo de coco até formar um creme homogêneo. Transfira para uma tigela e acrescente o açúcar, misturando bem. Adicione as farinhas e a chia, mexendo até incorporar todos os ingredientes. Por último, acrescente o fermento e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Deixe esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.
8. Bolo de amendoim
Ingredientes
- 3 ovos
- 3 colheres de sopa de pasta de amendoim integral
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de açúcar demerara
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1/4 de xícara de chá de amendoim torrado e picado
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata os ovos, a pasta de amendoim, o leite e o açúcar demerara até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e adicione a farinha de aveia e a farinha de trigo integral, misturando bem até incorporar todos os ingredientes. Acrescente o amendoim e, por último, o fermento em pó, mexendo delicadamente.
Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até que a massa esteja dourada. Espere amornar, desenforme e sirva em seguida.