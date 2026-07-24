Mec Show 2026 projeta movimentar R$ 250 milhões em negócios

A edição de 2026 apresenta, ainda, duas iniciativas inéditas que reforçam o posicionamento da feira como plataforma de geração de negócios.





A primeira é a Jornada VIP do Comprador, um programa que visa a aproximar grandes compradores dos principais fornecedores presentes na feira. Antes da abertura oficial ao público no período da tarde – a feira acontece entre 15h e 21h - executivos de grandes empresas poderão participar de visitas técnicas guiadas aos estandes, seguidas por um almoço de networking e apresentações estratégicas de demandas de compras. O objetivo da iniciativa é aumentar a qualidade das conexões e acelerar oportunidades comerciais durante a tradicional Rodada de Negócios.





Outra novidade é o Hack27, hackaton promovido em parceria com o Base27 e o

Sebrae/ES que levará desafios reais da indústria para equipes multidisciplinares desenvolverem soluções baseadas em inovação, tecnologia e novos modelos de negócio. Com o desafio, a organização busca aproximar grandes empresas do ecossistema de inovação e reforçar o papel da Mec Show como um ambiente onde problemas industriais são transformados em oportunidades de desenvolvimento tecnológico.





“Em eventos como a Mec Show, o Sebrae proporciona conexões entre empresas de diferentes portes, e identifica exigências das grandes indústrias para conectar uma base de pequenos fornecedores. Quando decodificamos essas demandas e preparamos as micro e pequenas empresas capixabas para atendê-las, encurtamos distâncias e criamos um ambiente de negócios muito mais dinâmico”, enfatiza Eurípedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae/ES.





Segundo o diretor, o objetivo é garantir que o Espírito Santo não seja apenas um polo de grandes indústrias, mas também um berço de pequenos fornecedores altamente competitivos, sustentáveis e inovadores.





Na avaliação do presidente do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC), Carlos Henrique Veloso, a inovação é um dos fatores que ajudam a explicar o crescimento da Mec Show e a ampliar o alcance da feira para além da exposição de produtos e tecnologias.





“Esse crescimento também reflete o caráter inovador da feira, que cria oportunidades para aproximar empresas, academia e instituições de ciência e tecnologia. O CDMEC tem atuado como uma Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT), fazendo essa conexão e apoiando projetos desde o início. Nesta edição, teremos também a Ilha de Inovação, com debates e a participação de instituições como Ifes e Ufes, além de um balcão de patentes com trabalhos acadêmicos, startups e projetos que já estão em desenvolvimento”, destaca Veloso, que também é promotor da feira.





Além da exposição de tecnologias, a programação inclui mais de 50 horas de conteúdo e vai reunir mais de 50 especialistas, executivos, CEOs, pesquisadores e lideranças empresariais.





Entre os temas que serão debatidos, estão: Inteligência Artificial aplicada à indústria; Automação e Indústria 4.0; Eficiência operacional; Petróleo, gás e energia; Cadeias produtivas; Engenharia e inovação; Competitividade industrial; Compras estratégicas; entre outros.