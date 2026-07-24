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Mec Show 2026 projeta movimentar R$ 250 milhões em negócios

De 4 a 6 de agosto, a feira Mec Show 2026 vai reunir representantes das principais cadeias produtivas do país para discutir o futuro da indústria, da energia e da inovação; organização espera mais de 20 mil visitantes

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 17:13

Milanez & Milaneze

Milanez & Milaneze

Publicado em 

24 jul 2026 às 17:13
Branded Feira Mec Show 2026
De 4 a 6 de agosto, a Feira Mec Show 2026 projeta movimentar R$ 250 milhões em negócios. Mec Show 2026/Divulgação

O Espírito Santo tem vivido um momento de grandes investimentos, ampliando a demanda por inovação, fornecedores qualificados e soluções tecnológicas. Em meio a este cenário, as conexões entre diferentes representantes da indústria ajudam a fomentar ainda mais o desenvolvimento do Estado.


Este é objetivo da Mec Show, evento de negócios, que será realizado de 4 a 6 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra (ES). A feira da inovação industrial está entre as cinco maiores do país e vai reunir empresários, compradores, executivos, engenheiros e fornecedores das principais cadeias produtivas para discutir o futuro da indústria, da energia e da produção 


Com expectativa de movimentar R$ 250 milhões em negócios, a Mec Show 2026 vai reunir 330 marcas expositoras e projeta receber cerca de 20 mil visitantes. Mais do que uma feira de negócios, o evento se consolida como o principal ambiente de conexão entre quem desenvolve tecnologia, quem investe e quem toma decisões estratégicas nas grandes indústrias brasileiras.


“A feira se tornou um ambiente em que as empresas encontram novas oportunidades, conhecem tecnologias aplicadas à produção e estabelecem conexões que podem se transformar em negócios. Quem participa da feira não vem apenas visitar: vem fazer negócios, trocar experiências e entender, na prática, para onde o mercado está caminhando”, destaca o diretor da Mec Show Marcos Milaneze, que também é diretor da Milanez & Milaneze, realizadora do evento.

Segundo Marcos Milaneze, a feira é uma boa oportunidade para quem busca fazer negócios, trocar experiências e entender, na prática, para onde o mercado está caminhando.
Segundo Marcos Milaneze, a feira é uma boa oportunidade para quem busca fazer negócios, trocar experiências e entender, na prática, para onde o mercado está caminhando. Milanez & Milaneze/Divulgação

Entre os participantes da 19ª edição da feira, estão fabricantes, fornecedores, startups, centros de pesquisa, instituições de ensino e grandes compradores, que estarão reunidos para acelerar conexões comerciais e apresentar tecnologias. O evento ainda visa a fomentar o debate sobre como a inteligência artificial, automação, digitalização e eficiência operacional estão redefinindo a competitividade da indústria brasileira.


"A Mec Show é um espaço que contribui com o fortalecimento da cadeia industrial capixaba. A feira é um ambiente de conexão e inovação que contribui para aumentar a produtividade, a competitividade e a capacidade de desenvolvimento da nossa indústria", avalia o presidente da Findes, Paulo Baraona.


Segundo o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer), entidade promotora da Mec Show, a edição deste ano terá como foco as bases da indústria capixaba, as cadeias produtivas e como a nova indústria está sendo construída. 


Evento simultâneo à feira, a ES Oil & Gas Energy vai buscar ampliar esta discussão, ao reunir os principais agentes da cadeia de petróleo, gás e energia para debater os investimentos que colocam o Espírito Santo como uma área estratégica do setor energético brasileiro.


“Vivemos um momento de grandes oportunidades para o Espírito Santo, com importantes projetos de investimento em andamento. A Mec Show e a ES Oil & Gas Energy são o principal ponto de encontro da indústria capixaba e um espaço estratégico para discutir o presente e o futuro do desenvolvimento industrial do Espírito Santo”, afirma Luiz Alberto de Souza Carvalho, presidente do Sindifer.

Incentivo à inovação e tecnologia

Branded Feira Mec Show 2026
A Feira Mec Show 2026 terá exposição de tecnologias e mais de 50 horas de conteúdo. Milanez & Milaneze/Divulgação

A edição de 2026 apresenta, ainda, duas iniciativas inéditas que reforçam o posicionamento da feira como plataforma de geração de negócios. 


A primeira é a Jornada VIP do Comprador, um programa que visa a aproximar grandes compradores dos principais fornecedores presentes na feira. Antes da abertura oficial ao público no período da tarde – a feira acontece entre 15h e 21h - executivos de grandes empresas poderão participar de visitas técnicas guiadas aos estandes, seguidas por um almoço de networking e apresentações estratégicas de demandas de compras. O objetivo da iniciativa é aumentar a qualidade das conexões e acelerar oportunidades comerciais durante a tradicional Rodada de Negócios.


Outra novidade é o Hack27, hackaton promovido em parceria com o Base27 e o

Sebrae/ES que levará desafios reais da indústria para equipes multidisciplinares desenvolverem soluções baseadas em inovação, tecnologia e novos modelos de negócio. Com o desafio, a organização busca aproximar grandes empresas do ecossistema de inovação e reforçar o papel da Mec Show como um ambiente onde problemas industriais são transformados em oportunidades de desenvolvimento tecnológico.


“Em eventos como a Mec Show, o Sebrae proporciona conexões entre empresas de diferentes portes, e identifica exigências das grandes indústrias para conectar uma base de pequenos fornecedores. Quando decodificamos essas demandas e preparamos as micro e pequenas empresas capixabas para atendê-las, encurtamos distâncias e criamos um ambiente de negócios muito mais dinâmico”, enfatiza Eurípedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae/ES.


Segundo o diretor, o objetivo é garantir que o Espírito Santo não seja apenas um polo de grandes indústrias, mas também um berço de pequenos fornecedores altamente competitivos, sustentáveis e inovadores.


Na avaliação do presidente do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC), Carlos Henrique Veloso, a inovação é um dos fatores que ajudam a explicar o crescimento da Mec Show e a ampliar o alcance da feira para além da exposição de produtos e tecnologias.


“Esse crescimento também reflete o caráter inovador da feira, que cria oportunidades para aproximar empresas, academia e instituições de ciência e tecnologia. O CDMEC tem atuado como uma Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT), fazendo essa conexão e apoiando projetos desde o início. Nesta edição, teremos também a Ilha de Inovação, com debates e a participação de instituições como Ifes e Ufes, além de um balcão de patentes com trabalhos acadêmicos, startups e projetos que já estão em desenvolvimento”, destaca Veloso, que também é promotor da feira.


Além da exposição de tecnologias, a programação inclui mais de 50 horas de conteúdo e vai reunir mais de 50 especialistas, executivos, CEOs, pesquisadores e lideranças empresariais.


Entre os temas que serão debatidos, estão: Inteligência Artificial aplicada à indústria; Automação e Indústria 4.0; Eficiência operacional; Petróleo, gás e energia; Cadeias produtivas; Engenharia e inovação; Competitividade industrial; Compras estratégicas; entre outros.

Feira Mec Show 2026


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