Água quente faz mal para o cabelo? Saiba o que dizem especialistas

Muitas vezes encaramos a rotina de cuidados com o cabelo como apenas mais um passo no dia a dia, mas a verdade é que os nossos fios dizem muito sobre nós e sobre como estamos cuidando do nosso corpo.





A dermatologista Emily Neves explica que os cabelos têm uma relação muito forte com autoestima, identidade e bem-estar emocional. "Quando o cabelo está saudável, alinhado às características e preferências da pessoa, é comum que ela se sinta mais confiante e segura. Além do aspecto estético, cuidar dos fios também significa cuidar da saúde do couro cabeludo, prevenir danos e valorizar a beleza natural de cada indivíduo".





Escolher o xampu adequado para o tipo específico de fio é a primeira etapa para manter um cabelo limpo e saudável. Sem um couro cabeludo saudável, não tem como nascer fio forte. Por isso, a higiene do cabelo é tão essencial.





"A escolha adequada do xampu é muito importante. Quando escolhemos um produto inadequado, podemos aumentar oleosidade, ressecamento, sensibilidade ou até favorecer descamação e quebra. O ideal é considerar o tipo de couro cabeludo — oleoso, seco ou sensível — e as características do comprimento dos fios", diz a médica.



