Água quente faz mal para o cabelo? Saiba o que dizem especialistas

Muitas vezes encaramos a rotina de cuidados com o cabelo como apenas mais um passo no dia a dia, mas a verdade é que os nossos fios dizem muito sobre nós e sobre como estamos cuidando do nosso corpo.
A dermatologista Emily Neves explica que os cabelos têm uma relação muito forte com autoestima, identidade e bem-estar emocional. "Quando o cabelo está saudável, alinhado às características e preferências da pessoa, é comum que ela se sinta mais confiante e segura. Além do aspecto estético, cuidar dos fios também significa cuidar da saúde do couro cabeludo, prevenir danos e valorizar a beleza natural de cada indivíduo".
Escolher o xampu adequado para o tipo específico de fio é a primeira etapa para manter um cabelo limpo e saudável. Sem um couro cabeludo saudável, não tem como nascer fio forte. Por isso, a higiene do cabelo é tão essencial.
"A escolha adequada do xampu é muito importante. Quando escolhemos um produto inadequado, podemos aumentar oleosidade, ressecamento, sensibilidade ou até favorecer descamação e quebra. O ideal é considerar o tipo de couro cabeludo — oleoso, seco ou sensível — e as características do comprimento dos fios", diz a médica.
Emily Neves Dermatologista
A dermatologista reforça ainda a importância de lavar os fios depois da academia. "O suor acumulado pode favorecer irritação, oleosidade excessiva e proliferação de fungos e bactérias no couro cabeludo, especialmente em quem já tem dermatite seborreica ou tendência à oleosidade". Por isso, ela recomenda lavar sempre o cabelo logo após o treino.
O básico costuma funcionar muito bem:
1. Lavar o couro cabeludo com xampu adequado;
2. Enxaguar completamente;
3. Aplicar condicionador ou máscara no comprimento e pontas;
4. Enxaguar novamente;
5. Após o banho: usar leave-in com protetor térmico nos fios úmidos e sempre antes de fontes de calor
6. Nos fios secos: sérum ou óleo capilar
7. Evitar excesso de tração e calor no dia a dia
A dermatologista Pauline Lyrio diz que atualmente existe um conceito muito difundido pela rotina coreana de cuidados chamado “scalp care”, que significa cuidar do couro cabeludo como se ele fosse uma extensão da pele do rosto. "O couro cabeludo é uma pele especializada, rica em glândulas sebáceas, vasos e folículos pilosos, e a saúde dos fios começa justamente nele. Um couro cabeludo saudável influencia diretamente no crescimento, brilho, resistência e qualidade dos fios".
A médica diz que o uso do xampu é a base da rotina capilar. Por isso, escolher um produto inadequado pode ressecar demais os fios, aumentar a oleosidade ou sensibilizar o couro cabeludo. "O ideal é avaliar não apenas o tipo do fio, mas principalmente o couro cabeludo. Muitas pessoas têm, por exemplo, couro cabeludo oleoso e pontas secas e isso muda completamente a escolha dos produtos".
Pauline reforça que a água muito quente remove excessivamente a proteção natural da pele e dos fios, favorecendo ressecamento, opacidade, aumento do frizz e piora da oleosidade no couro cabeludo.
Temperaturas elevadas na água podem sensibilizar o couro cabeludo e agravar condições como dermatite seborreica e doenças associadas à queda capilar
Pauline Lyrio Dermatologista