K-Beauty: 10 produtos de skincare coreanos que você precisa conhecer

Se você acompanha as tendências de beleza, com certeza já se deparou com o termo K-Beauty. A rotina de cuidados com a pele das coreanas virou uma febre mundial, e não é por acaso: o foco deles não é cobrir imperfeições com maquiagem, mas sim tratar a pele para que ela fique naturalmente radiante, hidratada e com aquele viço invejável — a famosa "glass skin" (pele de vidro).
O grande segredo da cosmética coreana está na tecnologia de ponta combinada com ingredientes inovadores. Como a Onul31 que estreiou no Brasil no final do ano passado. Todas as fórmulas entregam hidratação profunda, ação antioxidante e conforto imediato e prolongado, unindo ativos como Niacinamida e Água do Mar ao Fucoidan, principal ativo da linha, que ajuda a restaurar o equilíbrio natural da pele, estimulando a hidratação e a renovação celular.
A Celimax também chegou ao país no início do ano. Os produtos são voltados especialmente para peles sensíveis, com foco em formulações seguras e de alta performance como o retinal, uma das formas mais potentes da vitamina A, e o extrato de noni.
Para te ajudar a entrar nesse universo sem se perder no meio de tantos passos, selecionamos 10 produtos de skincare coreanos que vão transformar a sua rotina. Confira!
- Fucoidan Satin Essence Toner, da Onul31. Sua fórmula leve combina Fucoidan, Água do Mar e Niacinamida, promovendo hidratação em camadas, ação suavizante e fortalecimento da barreira cutânea. Ideal para todos os tipos de pele, o tônico equilibra e revitaliza, deixando o rosto fresco, uniforme e pronto para potencializar os ativos aplicados na sequência. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Máscara Facial Coreana Kiss Ny Face Sheet Mask Brightening, de Kiss New York. A máscara facial de origem coreana é ideal para revitalizar a sua rotina de cuidados com a pele. Promove uma pele visivelmente mais luminosa, realçando o brilho natural. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- PDRN Pink Peptide Serum, da Medicube. Sérum facial regenerador que promove hidratação intensa e uniformização da pele, com ação rejuvenescedora. A fórmula combina o PDRN de salmão com peptídeos, niacinamida e coenzima Q10. Juntos, esses ativos proporcionam um cuidado intensivo que melhora a elasticidade, reduz manchas e promove um brilho saudável. (COMPRE NA AMAZON)
- Daily Haylu Stick FPS 50, da Sisi Beauty. Bastão multifuncional que oferece FPS 50 contra os raios UV enquanto cuida profundamente da saúde da sua pele. Enriquecido com Ácido Hialurônico, ele atua na retenção da umidade natural, garantindo um rosto macio, revitalizado e com aquele brilho saudável característico da beleza coreana. O grande diferencial está na sua textura de toque seco. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Bean Toner Pad, da Mixsoon. Tônico Facial em Almofada ideal para todos os tipos de pele – seca, normal, mista e oleosa. Formulado com ingredientes de alta performance, como Feijão de Soja Fermentado, Ácido Hialurônico, Niacinamida e Adenosina, o produto promove uma renovação cutânea. Os ativos trabalham em sinergia para melhorar a elasticidade, uniformizar a textura e nutrir intensamente a pele, com atenção especial às áreas mais ressecadas. (COMPRE NA AMAZON)
- Pore+Dark Spot Brightening Cream Mask, da Celimax. É uma máscara facial coreana, que ajuda a uniformizar o tom da pele, melhorar a aparência de áreas escurecidas e suavizar poros visíveis, enquanto entrega hidratação profunda e efeito lifting na região das bochechas.Com tecnologia de efeito "wrapping", a máscara cria uma camada que potencializa a absorção dos ativos, promovendo um cuidado concentrado em poucos minutos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- The Real Noni Energy Ampoule, da Celimax. É um sérum facial coreano desenvolvido para hidratar, acalmar e revitalizar a pele no dia a dia. Sua fórmula combina extrato e óleo de noni, ingrediente conhecido por seu perfil nutritivo rico em vitaminas e minerais, ajudando a melhorar a aparência geral da pele, promover viço natural e manter a textura mais uniforme ao longo do uso. (COMPRE NA AMAZON)
- Multi Balm Stick, da Sisi Beauty. O Bálsamo Hidratante Facial combina o poder do Ácido Hialurônico, Colágeno e Niacinamida para entregar uma hidratação intensa e um efeito glow imediato. Sua versatilidade permite o uso em áreas críticas como rosto, contorno dos olhos, pescoço e mãos, atuando diretamente na suavização de linhas finas e na renovação da luminosidade. Tem uma textura leve e não oleosa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Fucoidan Glow Rich Cream, da Onul31. É um creme revitalizante desenvolvido para quem deseja recuperar luminosidade e devolver o glow natural da pele. Combinando Fucoidan, Niacinamida, Adenosina e óleos vegetais nutritivos, proporciona hidratação intensa e restaura o viço. A textura cremosa e de rápida absorção garante nutrição sem pesar, deixando a pele radiante, uniforme e saudável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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