K-Beauty: 10 produtos de skincare coreanos que você precisa conhecer

Se você acompanha as tendências de beleza, com certeza já se deparou com o termo K-Beauty. A rotina de cuidados com a pele das coreanas virou uma febre mundial, e não é por acaso: o foco deles não é cobrir imperfeições com maquiagem, mas sim tratar a pele para que ela fique naturalmente radiante, hidratada e com aquele viço invejável — a famosa "glass skin" (pele de vidro).





O grande segredo da cosmética coreana está na tecnologia de ponta combinada com ingredientes inovadores. Como a Onul31 que estreiou no Brasil no final do ano passado. Todas as fórmulas entregam hidratação profunda, ação antioxidante e conforto imediato e prolongado, unindo ativos como Niacinamida e Água do Mar ao Fucoidan, principal ativo da linha, que ajuda a restaurar o equilíbrio natural da pele, estimulando a hidratação e a renovação celular.





A Celimax também chegou ao país no início do ano. Os produtos são voltados especialmente para peles sensíveis, com foco em formulações seguras e de alta performance como o retinal, uma das formas mais potentes da vitamina A, e o extrato de noni.





Para te ajudar a entrar nesse universo sem se perder no meio de tantos passos, selecionamos 10 produtos de skincare coreanos que vão transformar a sua rotina. Confira!