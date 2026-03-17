Clube A Gazeta
Clube A Gazeta
Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que é exclusivo para os sócios do Clube A Gazeta

Skincare Coreano: 10 produtos indispensáveis para a rotina

Conheça produtos virais da nova tendência do TikTok, o Skincare Coreano e saiba como aderir.

Vitória
Publicado em 17/03/2026 às 15h02
Conheça os produtos necessários para aplicar o Skincare Coreano. Crédito: Canva
Conheça os produtos necessários para aplicar o Skincare Coreano. Crédito: Canva

O universo do skincare coreano conquistou o mundo com sua filosofia de cuidado preventivo, ingredientes inovadores e resultados visíveis. Mais do que uma simples rotina, a K-Beauty é um ritual de autocuidado que valoriza a saúde e a luminosidade da pele.

Em 2026, essa tendência segue influenciando várias pessoas ao redor do mundo, com produtos que combinam tradição e alta tecnologia para atender a todas as necessidades. Mas o que realmente diferencia o skincare coreano das abordagens ocidentais é que enquanto o skincare ocidental muitas vezes foca em tratar problemas específicos de forma reativa, a K-Beauty adota uma abordagem proativa e preventiva.

O objetivo é nutrir e fortalecer a barreira cutânea, mantendo a pele saudável e resistente a longo prazo, em vez de apenas corrigir imperfeições. Isso se encaixa em rotinas com várias etapas a serem cumpridas, priorizando a hidratação profunda em camadas, o uso de ingredientes naturais e fermentados, e a aplicação de produtos leves e de rápida absorção.

A busca por uma pele luminosa e impecável (glass skin) é o reflexo dessa dedicação à saúde e ao equilíbrio da pele. Agora iremos mergulhar nesse mundo e transformar sua pele, apresentando 10 produtos indispensáveis que farão toda a diferença na sua rotina.

Óleo de limpeza

O óleo de limpeza é o ponto de partida da famosa "dupla limpeza" coreana. Ele é essencial para remover maquiagem (inclusive à prova d'água), protetor solar e impurezas à base de óleo, sem agredir a barreira natural da pele. Massageando suavemente o rosto com o óleo, você dissolve as impurezas, deixando a pele macia e pronta para a próxima etapa.

Hada Labo Gokujyun Cleansing Oil - Óleo de Limpeza Facial 200ml

Hada Labo Gokujyun Cleansing Oil - Óleo de Limpeza Facial 200ml

CARE Natural Beauty Super Cleansing Oil - Óleo de Limpeza Facial 50ml

CARE Natural Beauty Super Cleansing Oil - Óleo de Limpeza Facial 50ml

CeraVe Óleo de Limpeza Hidratante - Óleo de Limpeza Facial 236ml

CeraVe Óleo de Limpeza Hidratante - Óleo de Limpeza Facial 236ml

Eucerin Dermo Pure Concentrado - Gel de Limpeza Facial Antiacne 150g

Eucerin Dermo Pure Concentrado - Gel de Limpeza Facial Antiacne 150g

Espuma de limpeza

Após o óleo, a espuma de limpeza entra em ação para remover as impurezas à base de água, como suor e resíduos de poluição. É crucial escolher uma espuma com pH balanceado para não ressecar a pele. Produtos com extratos de centella asiática ou chá verde são excelentes para acalmar e purificar a pele.

Shiseido Clarifying Cleansing - Espuma de Limpeza Facial 125ml

Shiseido Clarifying Cleansing - Espuma de Limpeza Facial 125ml

ISDIN Acniben - Espuma de Limpeza Facial Antioleosidade 150ml

ISDIN Acniben - Espuma de Limpeza Facial Antioleosidade 150ml

Bioderma Pigmentbio Foaming Cream - Espuma de Limpeza Uniformizadora para Rosto e Corpo 200ml

Bioderma Pigmentbio Foaming Cream - Espuma de Limpeza Uniformizadora para Rosto e Corpo 200ml

Cetaphil Pro AC Dermocontrol Pele Oleosa - Espuma de Limpeza Facial 236ml

Cetaphil Pro AC Dermocontrol Pele Oleosa - Espuma de Limpeza Facial 236ml

Tônico hidratante

Na K-Beauty, o tônico é um passo fundamental para equilibrar o pH da pele após a limpeza e prepará-la para absorver melhor os próximos produtos. Os tônicos coreanos são ricos em ingredientes hidratantes como ácido hialurônico e extratos botânicos.

Vita Derm D'Ozônio Essence - Tônico Hidratante Ozonizado 200ml

Vita Derm D'Ozônio Essence - Tônico Hidratante Ozonizado 200ml

Adcos Hyalu - Tônico Hidratante Suavizante 120ml

Adcos Hyalu - Tônico Hidratante Suavizante 120ml

TÔNICO FACIAL HIDRATANTE FAND 120 ML

TÔNICO FACIAL HIDRATANTE FAND 120 ML

Nupill Firmenss Intensive - Tônico Facial 200ml

Nupill Firmenss Intensive - Tônico Facial 200ml

Essência

A essência é um produto leve, mas poderoso, que entrega uma dose concentrada de hidratação e nutrientes. Ela é a ponte entre o tônico e o sérum, preparando a pele para um tratamento mais profundo. Ingredientes como mucina de caracol, leveduras fermentadas e extratos de ginseng são comuns nas essências.

Aromagia Alecrim - Essência 20ml

Aromagia Alecrim - Essência 20ml

Empório Essenza Serra Gaúcha Vinhedos - Essência Pura 20ml

Empório Essenza Serra Gaúcha Vinhedos - Essência Pura 20ml

WNF Rosa Mosqueta - Óleo Essencial 20ml

WNF Rosa Mosqueta - Óleo Essencial 20ml

RHR Cosméticos Cravo da Índia Botões - Óleo Essencial 10ml

RHR Cosméticos Cravo da Índia Botões - Óleo Essencial 10ml

Sérum

Séruns e ampolas são verdadeiros elixires concentrados, formulados para tratar preocupações específicas da pele, como manchas, rugas, acne ou falta de luminosidade, contendo altas concentrações de ativos poderosos. Séruns com vitamina C ou retinol são ideais para combater o envelhecimento. Segue algumas opções para quem busca uma pele radiante e uniforme:

La Roche-Posay Retinol B3 - Sérum Facial 30ml

La Roche-Posay Retinol B3 - Sérum Facial 30ml

Bioderma Hydrabio - Sérum Facial Hidratante e Fortalecedor 40ml

Bioderma Hydrabio - Sérum Facial Hidratante e Fortalecedor 40ml

Principia VC-10 - Sérum Facial 30ml

Principia VC-10 - Sérum Facial 30ml

L'Oréal Paris Revitalift - Sérum Facial Noturno Antissinais 30ml

L'Oréal Paris Revitalift - Sérum Facial Noturno Antissinais 30ml

Máscara facial

As sheet masks são um ritual de relaxamento e tratamento intensivo. Embelezadas em séruns ricos, elas entregam uma explosão de hidratação e nutrientes em apenas 15-20 minutos. Existem máscaras para todas as necessidades: hidratantes, clareadoras, calmantes, anti-idade. Ter uma variedade em casa permite que você trate sua pele de acordo com o que ela precisa no momento, proporcionando um boost instantâneo de vitalidade.

Elbo Romã - Máscara Facial Revitalizante 100g

Elbo Romã - Máscara Facial Revitalizante 100g

Garnier SkinActive Uniform & Matte - Gel de Limpeza Facial Antibacteriano 150ml

Garnier SkinActive Uniform & Matte - Gel de Limpeza Facial Antibacteriano 150ml

Esthederm Osmoclean Clarifiant - Máscara Facial Uniformizadora 75ml

Esthederm Osmoclean Clarifiant - Máscara Facial Uniformizadora 75ml

o Boticário Botik Ácido Glicólico Reset Noturno - Máscara Facial 40g

o Boticário Botik Ácido Glicólico Reset Noturno - Máscara Facial 40g

Creme para olhos

A pele ao redor dos olhos é a mais fina e delicada do rosto, sendo a primeira a mostrar sinais de envelhecimento e fadiga. Um bom creme para olhos é indispensável para hidratar, nutrir e proteger essa área. Ingredientes como peptídeos, ceramidas e cafeína ajudam a reduzir linhas finas, olheiras e inchaço.

SkinCeuticals A.G.E Advanced Eye - Creme Antissinais para Área dos Olhos 15ml

SkinCeuticals A.G.E Advanced Eye - Creme Antissinais para Área dos Olhos 15ml

CeraVe Eye Repair - Creme para Área dos Olhos 15ml

CeraVe Eye Repair - Creme para Área dos Olhos 15ml

L'Oréal Paris Revitalift Hialurônico - Creme Redutor de Linhas para Área dos Olhos 15g

L'Oréal Paris Revitalift Hialurônico - Creme Redutor de Linhas para Área dos Olhos 15g

Clinique Repairwear Laser Focus Wrinkle Correcting - Creme para Área dos Olhos 15ml

Clinique Repairwear Laser Focus Wrinkle Correcting - Creme para Área dos Olhos 15ml

Hidratante

O hidratante é o passo final da hidratação, responsável por selar todos os produtos aplicados anteriormente e criar uma barreira protetora na pele. Ele pode vir em diversas texturas (gel, loção, creme) para se adaptar a diferentes tipos de pele. Cremes mais ricos são ideais para peles secas, garantindo que a pele permaneça macia e flexível durante todo o dia.

Cetaphil Pro AR Calm Control - Creme Hidratante Facial 50ml

Cetaphil Pro AR Calm Control - Creme Hidratante Facial 50ml

Dermotivin Benzac Microbioma Equilibrado - Creme Hidratante Facial 50ml

Dermotivin Benzac Microbioma Equilibrado - Creme Hidratante Facial 50ml

Vult Care Antissinais - Creme Hidratante Facial 100g

Vult Care Antissinais - Creme Hidratante Facial 100g

Malbec Club o Boticário - Creme Hidratante Facial 50ml

Malbec Club o Boticário - Creme Hidratante Facial 50ml

Protetor solar

O protetor solar é, sem dúvida, o produto mais importante da rotina de skincare coreano. Ele protege a pele dos danos causados pelos raios UV, prevenindo o envelhecimento precoce, manchas e o risco de câncer de pele.

La Roche-Posay Anthelios Airlicium FPS 80 - Protetor Solar Facial 40g

La Roche-Posay Anthelios Airlicium FPS 80 - Protetor Solar Facial 40g

ISDIN Fusion Water 5 Stars FPS50 Color Clara - Protetor Solar Facial com Cor 50ml

ISDIN Fusion Water 5 Stars FPS50 Color Clara - Protetor Solar Facial com Cor 50ml

NeoStrata Minesol Oil Control FPS 70 - Protetor Solar Facial 40g

NeoStrata Minesol Oil Control FPS 70 - Protetor Solar Facial 40g

Neutrogena Sun Fresh Derm Care FPS 70 - Protetor Solar Facial 40g

Neutrogena Sun Fresh Derm Care FPS 70 - Protetor Solar Facial 40g

Bálsamo labial noturno

Embora muitas vezes esquecido, o cuidado com os lábios é essencial. Um bálsamo labial noturno, é um tratamento intensivo que hidrata e repara os lábios enquanto você dorme. Com ingredientes como manteiga de karité e vitamina C, ele deixa os lábios macios e suaves, prevenindo rachaduras e ressecamento. É o toque final para uma rotina de beleza completa.

Ruby Kisses So Jelly Vanilla - Bálsamo Labial 13ml

Ruby Kisses So Jelly Vanilla - Bálsamo Labial 13ml

Ruby Rose Radiance Balm RB50 - Bálsamo Labial 2,2g

Ruby Rose Radiance Balm RB50 - Bálsamo Labial 2,2g

Ruby Kisses So Jelly Cherry - Bálsamo Labial 13ml

Ruby Kisses So Jelly Cherry - Bálsamo Labial 13ml

Sisi Beauty Vita C Multi Balm - Bálsamo Hidratante Facial 9g

Sisi Beauty Vita C Multi Balm - Bálsamo Hidratante Facial 9g

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

Veja também

Skincare no inverno: saiba como usar ácidos e manter a pele hidratada
Veja por que o excesso de produtos no skincare prejudica a pele
12 opções de limpadores faciais em espuma para a sua rotina de skincare

A Gazeta integra o

Saiba mais
Saúde Bem estar Maquiagem Cuidados com Corpo

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.