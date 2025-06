No dia a dia

12 opções de limpadores faciais em espuma para a sua rotina de skincare

Fáceis, práticos e refrescantes, sabonetes faciais em formato de espuma podem ser grandes aliados na rotina de cuidados com a pele

Cuidar da pele vai muito além da aplicação de cremes e tratamentos específicos — começa, na verdade, com uma boa limpeza. E é nesse primeiro passo que os limpadores faciais em espuma têm conquistado espaço no nécessaire de quem busca praticidade, suavidade e eficácia. Com uma textura leve e agradável, esses produtos oferecem uma higienização profunda sem agredir a barreira natural da derme, tornando-se ideais para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis. >