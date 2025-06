Os principais lançamentos de beleza para conhecer em junho de 2025

Jungle Electrolytes, da Plant Power

A marca apresenta a nova versão do Jungle, agora em pó, com dois sabores — morango com limão e limão. Com fórmula low carb, apenas 10 calorias por porção e uma composição à base de água de coco, frutas em pó, vitamina C e sais minerais, o produto alia conveniência e funcionalidade para quem pratica atividades físicas ou busca incluir mais líquidos na rotina. A versão em pó traz a praticidade de um stick que pode ser diluído em água em qualquer lugar. Voltado para pessoas com rotina intensa, praticantes de atividades físicas ou quem tem dificuldade em manter a ingestão diária de líquidos, o lançamento se propõe como uma solução simples para o equilíbrio hídrico.