Menopausa: veja como cuidar da pele nesse período

O ressecamento é uma das primeiras coisas que as mulheres percebem nessa fase da vida Crédito: Shutterstock

menopausa é a fase na vida de uma mulher em que a menstruação para definitivamente, marcando o fim da fase reprodutiva. Geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos, mas pode ocorrer mais cedo (menopausa prematura) ou mais tarde. A menopausa é diagnosticada após 12 meses consecutivos sem menstruação.

Os sintomas mais comuns incluem ondas de calor, alterações de humor, problemas de sono, ressecamento vaginal, e diminuição da libido. A pele também pode sofrer mudanças. A jornalista Maria Beltrão, por exemplo, contou que a sua pele ficou ressecada na menopausa.

A dermatologista Pauline Lyrio explica que a menopausa ocasiona uma queda significativa na produção do estrogênio, um hormônio que tem papel fundamental na saúde da pele. "Com essa redução, a pele passa a produzir menos colágeno, perde sua elasticidade e capacidade de reter água, o que pode deixá-la com um aspecto mais opaco, fino e ressecado".

A médica conta que o ressecamento é uma das primeiras coisas que as mulheres percebem nessa fase da vida. Isso porque ocorre uma diminuição na atividade das glândulas sebáceas. Dessa forma, a pele passa a produzir menos óleo e, consequentemente, perde a capacidade de reter água. E a barreira cutânea fica mais sensível e menos protegida.

"A gente percebe que a pele começa a mudar de textura, perde aquele aspecto viçoso e pode até ficar com um toque mais áspero, meio 'craquelado', especialmente se não estiver bem hidratada. A flacidez e as ruguinhas também tendem a aparecer com mais facilidade", diz Pauline Lyrio.

A dermatologista Pauline Lyrio explica os cuidados com a pele na menopausa Crédito: Brunella Rios

O impacto não se limita ao rosto, o corpo todo sente. Braços, pernas, colo e até a região genital podem apresentar sinais como ressecamento, coceira e perda de elasticidade Pauline Lyrio - Dermatologista

Para cuidar da pele durante a menopausa, a dermatologista conta que o ideal é adotar uma rotina de cuidados simples, mas eficiente, que inclua três pilares básicos como a limpeza suave, a hidratação intensa e a proteção solar diária . "Além de cremes específicos, o dermatologista pode indicar tratamentos como lasers, bioestimuladores e injeções à base de ácido hialurônico, que ajudam a estimular o colágeno, hidratar e melhorar a textura da pele", diz Pauline Lyrio.

Hidratação

A dermatologista Thayla Campostrini explica que na menopausa a pele pode ficar mais fina, enrugada e flácida, com sensação de ‘craquelada’. "A pele pode ficar visivelmente mais fina, com rugas mais marcadas, perda de firmeza e o aspecto 'craquelado', como se estivesse sempre ressecada. Tudo isso está relacionado à redução do colágeno e da hidratação natural da pele".

A médica diz que o ressecamento costuma ser um dos primeiros sinais. "Muitas mulheres relatam que a pele, antes oleosa ou equilibrada, começa a ficar mais seca, áspera, e até sensível ao toque. Mas não acontece em todos os casos. A maioria das mulheres na menopausa tendem a apresentar uma pele mais seca, mas algumas continuam tendo pele oleosa e até com acne", diz Thayla Campostrini.

O primeiro passo ao perceber mudanças no padrão do período menstrual é procurar um ginecologista para fazer a avaliação e a indicação de reposição hormonal. "Além disso, já percebendo sinais de flacidez e ressecamento da pele, deve procurar uma dermatologista para fazer reposição de tudo que a pele perde com o tempo como hidratação, colágeno e nutrientes. É essencial manter uma rotina de cuidados que inclua a limpeza suave (sem ressecar ainda mais), a hidratação intensa, o uso diário de protetor solar, além de tratamentos dermatológicos em consultório que estimulem colágeno".

Thayla Campostrini conta dos cuidados da pele na menopausa Crédito: Thayla Campostrini

A hidratação da pele ajuda muito a restaurar a barreira de proteção da pele, melhora a elasticidade e o viço, e reduz a sensação de ressecamento e desconforto. Ela também prepara a pele para responder melhor a outros tratamentos Thayla Campostrini - Dermatologista

Escolha dos produtos

Cremes e séruns podem fazer parte da rotina de cuidados. As dermatologistas contam produtos à base de glicerina, ácido hialurônico, niacinamida, peptídeos e, especialmente, ceramidas são ótimos aliados. "Também é válido incluir na rotina de skincare produtos com ação antioxidante, como a vitamina C, e ativos que estimulem o colágeno, como a tretinoína ou seus derivados, sempre com orientação do dermatologista para ajustar à sensibilidade da pele", diz Pauline Lyrio.

Thayla Campostrini conta que o ideal são fórmulas que sejam mais ricas e nutritivas, como sérum e cremes com ácido hialurônico, que hidratam profundamente. "E também peptídeos e niacinamida, que ajudam a fortalecer a pele e uniformizar o tom; retinol ou derivados, que ajudam na renovação celular e firmeza, além de antioxidantes, como a vitamina C, para proteger a pele do envelhecimento. O protetor solar deve ser usado todos os dias", finaliza. Confira a nossa seleção!



Uma seleção de produtos para cuidar da pele na menopausa Crédito: Arte A Gazeta

Bastão Protetor Solar Facial FPS 60, da Ricca. Possui efeito matte e toque seco. É resistente à água e ao suor, além de controlar a oleosidade. Promove alta proteção UVA/UVB e com efeito blur, que reduz instantaneamente a aparência dos poros. Não deixa resíduo na pele e tem acabamento invisível. (COMPRE AQUI)



Creme Nutritivo Redensificador Neovadiol, da Vichy. Creme facial para peles maduras. Auxilia na diminuição dos impactos causados pela menopausa na pele, melhorando a aparência de rugas e flacidez. Uniformiza o tom irregular e melhora o aspecto da pele seca. Com uma textura creme nutritiva possui rápida absorção e leve fragrância. (COMPRE AQUI)



8D Hyalu+, de Profuse. Sérum fortalecedor que combina ativos para recuperar a saúde da barreira cutânea, combatendo os principais efeitos do expossoma na pele. A fórmula possui oito tipos de ácido hialurônico para manter a hidratação, e Ecoskin, exclusivo ativo pré e pós-biótico, além da niacinamida. Preço: R$ 116,50 (COMPRE AQUI)



Sérum Preenchedor Neo Dermo Active Pro Collection, de Eudora. Auxilia no processo de manutenção da hidratação, melhora a aparência da pele e previne a flacidez. Com ação preenchedora, Tecnologia Orchistem e Ácido Hialurônico puro, ele reduz e preenche rugas profundas e linhas de expressão. Preço: R$ 119,99 (COMPRE AQUI)



Suplemento 40+, do She_Talks. Suplemento nutricional e antioxidante, com potente ação antioxidante, rico em ativos para otimizar energia, imunidade, cabelo, pele e unhas. É formulado com vitaminas bioativas, minerais quelados, própolis verde, L-triptofano, luteína, astaxantina, cisteína, colecalciferol, inositol e óleo de linhaça. Preço: R$ 197,00



Hydrabio Sérum Hyalu, da Bioderma. Sérum facial redutor de linhas. Auxilia na correção de linhas finas, ao mesmo tempo em que previne o envelhecimento precoce da pele. Hidrata intensamente a pele por um período de 24 horas, além de também melhorar a firmeza. Preço: R$ 175,90 (COMPRE AQUI)



Uma seleção de produtos para cuidar da pele na menopausa Crédito: Arte A Gazeta

Emulsão Hidratante, da Catharine Hill. Restaura a hidratação do rosto enquanto protege. Possui fórmula suave, rica em agentes emolientes, umectantes e vitaminas que equilibram o fator hídrico natural da pele, além de protegê-la das agressões dos agentes externos e afecções superficiais. Preço: R$ 38,90 (COMPRE AQUI)



Protetor Facial FPS 70, da Helioderm. Protetor facial com alta proteção contra os raios UVA e UVB. Ação multifuncional 3 em 1 (proteção + hidratação + antioxidante), possui ativo hialurônico, vitamina E e niacinamida, que ajuda na prevenção do envelhecimento precoce da pele. Toque seco, Oil free e textura leve. Preço: R$ 29,59 (COMPRE AQUI)



Retinol, da Creamy. Creme facial anti-idade de uso noturno indicado para todos os tipos de pele, principalmente as maduras. Contém 0,3% de retinol puro (Vitamina A), conhecido como o anti-aging mais indicado na dermatologia, pois corrige rugas acentuadas enquanto clareia e uniformiza o tom e a textura da pele. Preço: R$ 104,99 (COMPRE AQUI)



Sérum Immortelle Overnight Reset, da L'Occitane En Provence. Ajuda a restaurar o equilíbrio natural da pele, ideal para quem sofre com pele seca, sensibilidade e textura irregular. Formulado com uma poderosa combinação de ingredientes ativos, incluindo o óleo essencial de Immortelle, conhecido por suas propriedades antioxidantes. Preço: R$ 419,00



Sérum Hidratante Facial Noturno Detox, da Kur My Home Spa. Possui uma textura leve, que proporciona hidratação e contribui para a regeneração celular da pele do rosto. Possui alta hidratação por até 12 horas. Ele também protege e revitaliza a pele durante a noite, além de reforçar as defesas naturais das células. Preço: R$ 212,00



Sérum Booster Uniformizador Natural, da Agradal. Com 10% de vitamina C estabilizada, ácidos ferúlico e hialurônico, o sérum ajuda a uniformizar o tom da pele, reduzir manchas e trazer luminosidade. Sua fórmula leve e de rápida absorção oferece potência e suavidade, transformando sua rotina de cuidados em um momento de renovação. Preço: R$ 47,81



*Preços consultados em 17 de maio de 2025. Sujeitos a alterações.