Skincare: 15 sabonetes faciais para cuidar da pele oleosa

A pele oleosa possui uma superfície mais espessa, com poros dilatados e brilho intenso, principalmente na região conhecida como “zona T”

Uma seleção de produtos para cuidar da pele oleosa. (Divulgação)

Quem tem pele oleosa sabe a dificuldade em escolher os produtos certos para ela. Ela possui uma superfície mais espessa, com poros dilatados e brilho intenso, principalmente na região conhecida como “zona T”, que inclui a testa, o nariz e o queixo, além de ter uma tendência maior a acne. Também é comum ter a sensação de pele pesada devido à produção excessiva de sebo. Por isso, é preciso um sabonete específico facial para inserir nos cuidados diários.

A dermatologista Thayla Campostrini conta que as pessoas que sofrem com a pele oleosa, por terem os poros mais dilatados, têm mais chance de acumular sebo, queratina e células mortas, aumentando a probabilidade de aparecimento de cravos e espinhas. "É importante ter um sabonete específico para pele oleosa, contribuindo para a prevenção da acne. Esse sabonete é essencial para promover uma limpeza profunda dos poros, assim como controlar a oleosidade de forma equilibrada. Também é importante que ele não promova uma agressão intensa, como ressecamento da pele, para evitar o famoso 'efeito rebote'", diz.

Por isso, o produto precisa ser próprio para o rosto, ou seja, evitar usar o sabonete corporal usado no banho. "As pessoas precisam ter um sabonete específico para o rosto. Os sabonetes corporais geralmente são muito agressivos, já que quase todos tem um pH muito diferente da pele do rosto e contêm sulfato", diz Thayla Campostrini.

Normaderm Phytosolution Gel de Limpeza, da Vichy

O gel de limpeza remove a oleosidade . (Divulgação)

Gel de limpeza profunda para peles oleosas e acneicas. Ele remove a oleosidade sem agredir a pele e combate o aparecimento da acne. O produto apresenta fórmula que reúne quatro benefícios para pele oleosa e acneica: controla a oleosidade sem ressecar, reduz a acne, limpa os poros profundamente e preserva a pele.

Actine Gel de Limpeza, da Darrow

O produto traz fórmula com a poderosa Vitamina C. (Divulgação)

Elimina a oleosidade com uniformidade e sem ressecar o rosto. O produto traz fórmula com a poderosa Vitamina C combinada com ativos dermatológicos, antioleosidade e antiacne. Essa combinação age profundamente na limpeza da pele, reduz a oleosidade após o uso, combate acne e cravos e minimiza poros dilatados, além de reduzir visivelmente as marcas de acne.

Sébium Gel Moussant Actif, da Bioderma

Ele se transforma em uma suave espuma. (Divulgação)

Gel de limpeza purificante intensiva para peles mistas e oleosas. Ajuda a remover as impurezas sem ressecar o rosto, promove o equilíbrio cutâneo e prepara a região para receber outros tratamentos da rotina de cuidado com a pele. Ele se transforma em uma suave espuma durante o uso e age profundamente durante o processo. Sua fórmula traz Ácido Salicílico, Ácido Glicólico e o complexo patenteado DAF para manter a umectação ideal, garantir maciez e controle de oleosidade durante o dia, além de aumentar o limite de tolerância da pele.

Effaclar Reequilibrante, da La Roche Posay

O produto reduz a oleosidade desde o primeiro uso. (Divulgação)

Com textura inovadora de espuma cremosa de limpeza para peles mistas, oleosas e acneicas, o produto reduz a oleosidade desde o primeiro uso em quatro ações: limpa os resíduos, reduz a oleosidade e brilho ao longo do dia, promove luminosidade à pele, proporciona maciez e suavidade à pele. Sua fórmula com 21% de glicerina e ácido salicílico proporciona uma limpeza purificante e gentil, sem agredir a pele, reforçando sua barreira de proteção, ao mesmo tempo, em que controla a oleosidade e suaviza a textura.

Cleany Concentrado, da TheraSkin

Controla a oleosidade e limpa sem ressecar ou repuxar. (Divulgação)

É um gel de limpeza com ácido hialurônico, que limpa profundamente sem agredir a pele oleosa e acneica. Ajuda a manter a hidratação da pele preservando as defesas naturais. Remove a oleosidade e desobstrui os poros, controla a oleosidade e limpa sem ressecar ou repuxar.

Puriance Control, da Profuse

Limpeza e antioleosidade e antiacne de alta tolerância para peles mistas a oleosas. (Divulgação)

Limpeza e antioleosidade e antiacne de alta tolerância para peles mistas a oleosas. O diferencial é a sua composição, com destaque para a Gluconolactona, ativo de alta tolerância. Além de ter Tecnologia Syndet: que higieniza a pele de forma suave, com tensoativos que limpam sem agredir e ressecar. O resultado é uma pele limpa, renovada, livre de oleosidade, poros dilatados, cravos e espinhas.

Gel de Limpeza Acne Control, da Cerave

O gel proporciona diminuição de poros. (Divulgação)

É indicado para peles oleosas a acneicas. Formulado com ácido salicílico, três ceramidas essenciais, niacinamida e argila purificante, o produto remove as impurezas imediatamente, permitindo uma limpeza eficaz sem ressecar. O gel além de tratar e prevenir o aparecimento de cravos e espinhas, também proporciona diminuição de poros, estimula a renovação da pele e tem ação calmante.

Acniben Sabonete Líquido, da Isdin

O sabonete proporciona limpeza profunda. (Divulgação)

O sabonete proporciona limpeza profunda, sem ressecar, graças à sua fórmula com ácido salicílico. Desobstrui os poros, remove as impurezas e reduz o excesso de oleosidade, deixando a pele fresca e matificada.

Cleanance Gel, da Avène

A pele fica limpa, fresca, purificada e menos brilhante. (Divulgação)

Promove limpeza purificante e é ideal para as peles oleosas e sensíveis, pois proporciona limpeza suave, eficaz e confortável. Sua fórmula combina os ativos Monolaurina, Complexo de Zinco e Água Termal Avène. A pele fica limpa, fresca, purificada e menos brilhante.

Gel de limpeza facial Purified Skin, da Neutrogena

O produto não deixa sensação de ressecamento. (Divulgação)

Oferece uma limpeza purificante e profunda que elimina as impurezas e toxinas e reduz a oleosidade da pele, sem deixar a sensação de ressecamento. Sua formulação contém Ácido Glicólico que proporciona renovação celular da pele desde o primeiro uso, respeitando o pH da pele e sem agredir.

Sabonete em Gel Facial Acne Control, da Nivea

Esse sabonete facial garante limpeza profunda. (Divulgação)

Com ácido salicílico, ácido hialurônico, sal marinho, carnitina e extrato de magnólia, esse sabonete facial garante limpeza profunda e controla a oleosidade, reduzindo visivelmente a acne em até sete dias. Ah, o produto também garante efeito mate na pele por até 8 horas!

Melano CC Enzyme Face Wash

Promove a limpeza através da combinação de ativos. (Divulgação)

Sabonete Facial que promove a limpeza através da combinação de ativos que deixam a pele lisa e com sensação de maciez após o enxague. Com vitamina C pura e um derivado, limpa a pele do rosto enquanto preserva a umidade. A fórmula é baseada em enzimas proteolíticas que, quando aplicadas na pele, têm a capacidade de remover com facilidade, resquícios de maquiagem, excesso de oleosidade, impurezas e células mortas, agindo apenas em sua superfície para não causar irritações. Com argila de caulim, limpa profundamente os poros e melhora a textura para garantir a sensação de maciez prolongada após o enxágue.

Pink Cheeks Cleasing Powder

Proporciona leve esfoliação e desobstrui os poros. (Divulgação)

O sabonete remove as impurezas e o excesso de oleosidade do rosto. Possui tensoativos suaves que limpam sem agredir a pele, além de trazer cuidados alternativos no consumo de água, seja para a produção ou utilização do cosmético, visando o uso consciente da água. Proporciona leve esfoliação e desobstrui os poros promovendo esfoliação física e renovação celular. Indicada para todos os tipos de pele, principalmente peles oleosas.

Keracnyl Gel, da Ducray

O produto foi testado na pele brasileira. (Divulgação)

É um limpador antiacne com fórmula vegana e sem ácidos. Com ingredientes patenteados, reduz a acne em até 98% e controla a oleosidade em 89% no primeiro mês de uso. Testado na pele brasileira, contém Mirtacina para combater bactérias, Monolaurina para reduzir a oleosidade e Prohydrine para hidratação.

Oil Control Gel de Limpeza Profunda, da Neostrata

O produto contém ingrediente que promove uma esfoliação suave. (Divulgação)

A fórmula traz um dos ativos mais poderosos para a rotina de skincare, o Ácido Mandélico. O novo ingrediente acelera a renovação celular em 17,8%, além de promover uma esfoliação suave, removendo células mortas para garantir uma pele mais lisa e uniforme. Junto a ele, a formulação conta com Ácido Salicílico para suavizar e desobstruir os poros, e Sepicontrol que regula o brilho e a oleosidade.

