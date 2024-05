Margarina ou manteiga: qual é a mais saudável?

Nutricionista explica que a diferença entre as duas gorduras está em sua matéria-prima. Confirma os prós e contras de cada uma delas

Segundo a nutricionista Mayara Magalhães, do Viver Bem Unimed Vitória, manteiga e margarina são gorduras, mas a diferença entre os dois alimentos está em sua matéria-prima. Enquanto a manteiga é de origem animal , já que se trata de um creme pasteurizado obtido a partir do leite da vaca (podendo ou não ter sal adicionado), a margarina tem origem vegetal , sendo primariamente composta por água e pela hidrogenação de óleos de origem vegetal e outros ingredientes.

Já a margarina possui óleos insaturados na sua composição, que contribuem no controle do colesterol no sangue. "No entanto, a presença da gordura trans é altamente prejudicial, podendo se acumular nas artérias. Por isso, ela é apontada, inclusive, como vilã para o surgimento de câncer. Mas, com o avanço das tecnologias dos alimentos, já podemos encontrar margarinas com formulações mais saudáveis, priorizando fitosteróis de qualidade e ausência de gordura trans”, afirma.